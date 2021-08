Ce que vous ne pouvez pas manquer le samedi 21 août

21/08/2021 à 09h00 CEST

La journée du samedi 21 août nous laisse avec le retour de la Serie A avec les premiers matches de la journée 1, où se démarquent les débuts de l’Inter en tant qu’actuels champions d’Italie et les visites de l’Atalanta et de la Lazio à Turin et Empoli., respectivement. In LaLiga met en évidence la visite de Barcelone de Ronald Koeman au Nuevo San Mamés et la première à domicile de Manchester City et Liverpool en Premier League.

En ce qui concerne le championnat anglais, il se démarque également l’un des meilleurs matchs possibles loin de la Grand six avec un Leeds United – Everton, ou ce qui revient au même, un Marcelo Bielsa contre Rafa Benítez. Les événements les plus marquants sont :

Liverpool – Burnley | Première Ligue | DAZN

Les hommes de Jürgen Klopp ont débuté la saison avec une victoire contre Norwich City (0-3) à domicile et la nouvelle du retour de Virgil van Dijk au centre de l’arrière après un an d’absence pour cause de blessure. Avec Salah, Firmino et Mané, avec la nouveauté de Konaté pour donner un packaging à l’équipe, Les rouges ils veulent regagner l’autorité perdue la saison dernière et se battre à nouveau pour le titre de Premier League prêté à Manchester City par Pep Guardiola. Le match se jouera à Anfield à partir de 13h30 et pourra être apprécié sur la plateforme DAZN.

Manchester City – Norwich | Premier League DAZN

Les Pep Guardiola reviennent dans leur fief pour mettre un terme aux mauvais résultats obtenus : ils comptent cinq défaites lors des sept derniers matchs officiels, quelque chose d’inédit dans la carrière de l’entraîneur catalan.. Les bleus du ciel perdu en finale du Community Shield contre Leicester City et ils n’ont pas pu marquer lors de leur visite au stade Tottenham Hotspur lors de la première de la ligue. Aussi chier contre Chelsea en finale de la Ligue des champions et ils ont ajouté deux défaites lors des quatre derniers matchs la saison dernière. Le match aura lieu à l’Etihad Stadium à partir de 16h00 et pourra être suivi sur DAZN.

Inter – Gênes | Serie A | DAZN

L’actuel champion de la Scudetto commence la défense du titre contre Gênes avec trois absences qui ont été capitales la saison dernière : Antonio Conte a mis fin à la scène, tandis qu’Achraf Hakimi est allé au PSG et Romelu Lukaku à Chelsea. Pour essayer de maintenir l’hégémonie Simone Inzaghi, Matteo Darmian et Edin Dzeko sont arrivés. Les neroazzurros ne sont pas favoris pour répéter le championnat, mais ils veulent à nouveau entrer dans l’histoire. Le duel aura lieu au Giuseppe Meazza à partir de 18h30 et peut être vu en direct sur DAZN.

Club d’athlétisme – FC Barcelone | LaLiga | Movistar LaLiga

Les Catalans visitent l’Athletic Club après le grand match contre la Real Sociedad le jour de l’ouverture. Malgré la souffrance dans les dernières mesures, l’équipe de Ronald Koeman a brillé lors du premier engagement officiel après le départ de Leo Messi et a laissé une belle image collective et quelques notes positives comme Braithwaite, Memphis, De Jong ou Eric Garcia. Pour continuer dans la dynamique, ils devront se débarrasser d’une équipe basque coriace, qu’ils n’ont battue qu’une seule fois à domicile lors des quatre derniers matches. Le match se jouera au Nuevo San Mamés à partir de 22h00 et pourra être suivi sur Movistar LaLiga.