Ce que vous ne pouvez pas manquer le samedi 23 octobre

23/10/2021 à 09h00 CEST

La troisième journée de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence s’est terminée et avec elle un nouveau week-end marqué par une grande activité dans les cinq principales ligues européennes. L’Athletic Club et Villarreal marquent la grande attraction de la journée du samedi 23 octobre en Liga, tandis que Chelsea et Manchester City s’affrontent en Premier League et en Bundesliga, au Bayern et au Borussia Dortmund.

Dans le football espagnol, trois autres matchs se démarquent : Valence – Majorque, Cadix – Alavés et Elche – Espanyol. En Serie A, en revanche, le match de l’AC Milan se démarque, qui pourrait dormir leader s’il rencontre Bologne. Les correspondances les plus importantes sont:

Bayern – Hoffenheim | Bundesliga | #Allons-y

Les Bavarois accueillent Hoffenheim lors de la neuvième journée de Bundesliga après avoir battu le Bayer Leverkusen (1-5) lors de la dernière journée et fait de même (0-4) contre Benfica en Ligue des champions. Avec une seule défaite tout au long de la saison, l’équipe dirigée par Julian Nagelsmann, qui retrouvera son ancienne équipe, est l’un des rivaux les plus puissants du football européen et le principal candidat pour tous les titres cette saison. L’équipe bavaroise n’a perdu qu’une seule fois lors des quatre confrontations directes avec Hoffenheim, mais c’était incontestablement une défaite rougissante : les hommes de Sebastian Hoeneß l’ont emporté 4-1. L’affrontement aura lieu à l’Allianz Arena à partir de 15h00 et pourra être visionné sur la chaîne #Vamos.

Brighton – Manchester City | Première Ligue | DAZN

Les hommes de Pep Guardiola se rendent à Brighton lors de la neuvième journée de Premier League à la recherche de leur troisième victoire consécutive : après la pause, le bleu ciel Ils ont battu Burnley en Premier League et ont été présentés contre Bruges en Ligue des champions. Tout le contraire de ceux de Graham Potter, qui ont signé deux nuls contre Arsenal et Norwich, même s’ils restent en quatrième position. Ceux de Brighton comptent quatre victoires, trois nuls et une seule défaite en début de saison. Le match se jouera au American Express Community Stadium à partir de 18h30 et pourra être suivi via la plateforme DAZN.

Club Athlétique – Villarreal | LaLiga | Movistar LaLiga

Les Basques et Castellón constituent la grande attraction de la journée de samedi malgré le fait qu’aucune des deux équipes n’ait commencé le parcours comme elles l’auraient souhaité.. Les deux sont au milieu du tableau avec 13 et 11 points, respectivement, et avec une seule défaite au casier. Les hommes d’Unai Emery ont concédé le premier lors de la dernière journée face à Osasuna : ils ajoutent également deux victoires et cinq nuls. Ceux de Marcelino García Toral, quant à eux, ajoutent trois victoires, quatre nuls et une défaite dans ce début de Liga. Le duel aura lieu au Nuevo San Mamés à partir de 21h00 et peut être visionné sur Movistar LaLiga.