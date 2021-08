Ce que vous ne pouvez pas manquer le samedi 28 août

28/08/2021 à 09h00 CEST

La journée du samedi 28 août est chargée de plusieurs des meilleurs matchs du week-end. Surtout en Premier League, où nous avons le Manchester City – Arsenal et le Liverpool – Chelsea, quatre équipes destinées à être en tête du classement.

Concernant la Liga, Séville et le Real Madrid visitent respectivement Elche et le Real Betis. Le Celta reçoit l’Athletic Club et la Real Sociedad, Levante, qui vient de marquer contre les Blancs. La Juventus de Cristiano Ronaldo affronte Empoli à la recherche de la première victoire de la Série et le Bayern accueille le Hertha Berlin à l’Allianz Arena en Bundesliga. Les correspondances les plus importantes sont :

Manchester City – Arsenal | Première Ligue | DAZN

Les artilleurs visiter Manchester City de Pep Guardiola avec deux défaites difficiles sur leur casier et sans avoir encore marqué. Ils sont tombés face à Brentford lors de l’ouverture et n’ont pas pu arrêter le coup de vent de Chelsea à l’Emirates Stadium. Les bleu ciel, de leur côté, ils ont oublié la défaite au Community Shield et à l’avant-première de la Premier League et ils se sont régalés devant Norwich. Le match aura lieu au stade Eithad à partir de 13h30 et pourra être suivi en direct via la plateforme DAZN.

Liverpool – Chelsea | Première Ligue | DAZN

L’autre grand match de la journée est présenté par Liverpool de Jürgen Klopp et Chelsea de Thomas Tuchel, deux équipes signature infaillibles dans leur style de jeu.. Les deux ont récolté les mêmes résultats lors des deux premières journées de Premier League et un match égal est supposé dans tous les domaines. Les bleus ils ont puni Villarreal lors des tirs au but de la Supercoupe d’Europe conquérir le titre et renforcer son autorité en Europe. L’affrontement se jouera à Anfield à partir de 18h30 et peut être vu sur DAZN.

Bayern – Hertha Berlin | Bundesliga | Ligue des champions Movistar

Les Bavarois affrontent la troisième journée de Bundesliga avec le titre de la Supercoupe d’Allemagne et une victoire lors de la dernière date de championnat après le match nul lors de la première contre le Borussia Mönchengladbach. Les Berlinois sont un rival avec lequel le Bayern a été bon ces derniers temps : quatre victoires et un nul lors des cinq derniers duels. Si Lewandowski voit le but, il égalera Gerd Müller récemment décédé avec 16 matchs consécutifs au but sous le maillot bavarois. Le match se jouera à l’Allianz Arena à partir de 18h30 et pourra être suivi en Movistar Champions League.

Real Betis – Real Madrid | LaLiga | Movistar LaLiga

Les Blancs visitent le Real Betis après avoir réalisé un match nul subi contre Levante et avec l’affaire Mbappé monopolisant l’actualité du club. Avec Fede Valverde renouvelée jusqu’en 2027, les hommes d’Ancelotti cherchent une nouvelle victoire qui renforce le moral de l’équipe avant l’arrêt de l’équipe nationale contre un Betis à la recherche de ses trois premiers points après avoir fait match nul contre le RCD Mallorca et Cadix. Le concours aura lieu à Benit Villamarín à partir de 22h00 et peut être vu via Movistar LaLiga.