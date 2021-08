Ce que vous ne pouvez pas manquer le vendredi 13 août

13/08/2021 à 08h00 CEST

La journée du vendredi 13 août nous donne le coup d’envoi des trois ligues majeures du football européen : LaLiga, Premier League et Bundesliga donnent le coup d’envoi de la saison 2021/22.. La deuxième journée de Ligue 1 est également disputée, ce qui commencé la semaine dernière avec les victoires du PSG et de l’Olympique de Marseille et les nuls du LOSC Lille, Lyon et AS Monaco, avec lui Lorient – AS Monaco à 21 heures.

Les trois matchs d’ouverture sont les trois grands rendez-vous de la journée du vendredi : Valence – Getafe à partir de 21h00 correspondant à LaLiga, Borussia Mönchengladbach – Bayern München à partir de 20h30 correspondant à la Bundesliga et Brentford – Arsenal à partir de 21h00 correspondant à la Premier League.

Valence – Getafe | 21h00 | LaLiga Santander

Le premier match du jour 1 a déjà de la sauce : José Bordalás, nouvel entraîneur de Valence, fera ses débuts officiels contre son ancienne équipe, Getafe, désormais dirigée par Míchel. Les Valenciens, qui ne pourront pas compter Cillesen, Piccini ou Musah, sont favoris pour débuter la compétition avec une victoire qui va booster le projet du nouvel entraîneur. Le match se jouera au Mestalla à partir de 21h00 au Movistar LaLiga.

Borussia M’Gladbach – Bayern | 20h30 | Bundesliga

Le champion actuel commence la défense du titre contre le Borussia Mönchengladbach avec les principales nouvelles de Julian Nagelsmann sur le banc et l’arrivée de Dayot Upamecano au centre de l’arrière. Sans David Alaba et Jérôme Boateng, qui ont terminé leur étape en Bavière, le sélectionneur allemand ne pourra pas compter sur Tolisso (Covid-19), Lucas Hernández ou Marc Roca. Adolf Hütler ne pourra pas non plus faire de même avec Embolo, Bensebaini ou Zakaria. Le match se déroulera au Borussia-Park à partir de 20h30 à #Vamos.

Brentford – Arsenal | 21 heures | DAZN

Les artilleurs Ils affrontent leur première année loin des compétitions européennes depuis la saison 1995/96. Bien qu’il soit demi-finaliste de la Ligue Europa, le manque de régularité du Premier ministre l’a laissé sans billet pour la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue de conférence. ETPour ses débuts nationaux, il affrontera la recrue Brentford, qui revient dans l’élite 74 ans plus tard avec un modèle sportif efficace. Le jour de l’ouverture aura lieu au stade communautaire de Brentford à partir de 21h sur DAZN.