Ce que vous ne savez toujours pas sur le mariage de Paris Hilton – El Sol de México

Les invités de la mariage de l’héritière milliardaire Paris Hilton, avec le capitaliste américain Carter Reum, qui s’est tenu le week-end dernier à Los Angeles, ils ont apprécié une histoire comme quelque chose d’un conte de fées, mais rares sont ceux qui connaissent les détails qui dépassaient la spectaculaire robe Oscar de la Renta ou les éléments de la décoration somptueuse.

Quelque chose que tout le monde ne sait pas, c’est que le numéro préféré de la femme d’affaires et du mannequin est le numéro 11, alors elle a décidé de créer sa nouvelle société de médias sous le nom de 11:11 Media, elle a même avoué à un magazine de mode international que son moment préféré de la journée est 11h11. Et c’est ainsi qu’il a décidé de marcher dans l’allée le 11 novembre.

L’un des protagonistes de cette grande soirée fut la spectaculaire bague de fiançailles imaginée par Jean Dousset, arrière-petit-fils de nul autre que le légendaire Louis Cartier. La bague est ornée d’un diamant taille émeraude de 15 carats et son design s’inspire du style Art Nouveau (inspiré de la nature) de la verrière voûtée du Grand Palais à Paris. Son prix varie de 500 000 à plus de 1 million de dollars.

Et ce n’était pas seulement le seul bijou, mais Paris a choisi quatre robes pour l’occasion. Le plus important fut celui de la firme Oscar de la Renta avec laquelle il arriva à l’autel. La création de la pièce a pris des mois et la mariée a été étroitement associée à chaque processus avec les créateurs de la marque Fernando García et Laura Kim.

Le mannequin a posté sur ses réseaux qu' »elle avait toujours voulu avoir un mariage de conte de fées et rêvé de porter une robe impressionnante ».

La styliste mexicaine Laura Arnáiz décrit cette création de haute couture : « La robe est à col roulé, ajustée à manches longues ainsi que la taille et la taille contrastant avec le volume de la jupe, c’est la robe de mariée officielle, elle a été brodée en fil de fleurs sur tulle dans un ton blanc pur, dans son ensemble remplit sa mission : élégance et classe à l’autel, juste l’image recherchée par le mondain « .

La deuxième robe était aussi celle de De la Renta, et elle l’a portée au banquet précédent. « Avec ce design cocktail, elle montrait ses jambes élancées, le détail de la mariée : des fleurs brodées en 3D sur le décolleté bustier qui mettaient en valeur sa petite taille », a expliqué l’experte.

Dans la troisième des robes, elle a ébloui avec une robe droite, entièrement brodée de cristaux et de strass avec les mêmes matières, une élégante cape à l’arrière a été formée en contraste avec le décolleté en V avec lequel le sex-appeal de Paris a toujours été vu. . C’était de Pamella Roland.

« La quatrième robe était la plus romantique grâce à son grand volume, ainsi que les transparences subtiles qui mettent en valeur la silhouette féminine, caractéristique de la firme Galia Lahav. La jeune mariée l’a habillée d’un diadème étincelant, donnant un air de une princesse de l’histoire, sans négliger son essence sexy. Le vêtement se composait d’un corset qui s’ajustait à son corps et laissait ensuite la jupe pompeuse des robes de princesse Disney prendre le devant de la scène. Pour quelque chose, c’était le costume choisi pour la danse nuptiale, » dit Arnaiz.

Avec l’une de ses couleurs préférées, le rose, Paris a clôturé ses festivités en ayant comme invitées spéciales Kim Kardashian Emma Roberts, Nicole Richie et Demi Lovato qui ont profité d’une soirée costumée dans un parc d’attractions de Santa Monica.

Comme peu le savent, le consultant en image de la mondaine est l’expert mode Sammy K. qui a dès le départ opté pour un look intemporel, sobre et élégant.

De son côté, le marié a choisi un smoking en soie bleu marine de la maison Ermenegildo Zegna.

Demi Lovato a surpris le groupe restreint d’invités en interprétant la chanson Je t’aimerai toujours. Mais la danse principale des jeunes mariés était Just the way you are de Bruno Mars.