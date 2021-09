Ce que vous ne saviez jamais sur Dakota Johnson ⋆ 10z viral

in

Dakota Johnson a toujours été en excellente forme, mais, comme son entraîneur, Gunnar Peterson, l’a expliqué à Vogue, elle avait besoin d’améliorer son jeu pour la franchise « Cinquante Nuances de Grey ». “La blague était:” Je suis sur le point d’être nu pendant six mois “, a déclaré Peterson. Comme l’a expliqué l’autre entraîneur de Peterson et Johnson, Kacy Duke, Johnson avait un régime assez intense avant le tournage.

Ses entraînements – que Peterson a surnommés le «Triple A» – ciblaient les abdominaux, les bras et un **. Elle avait une routine de planche difficile qui comprenait des pompes, des alpinistes et des sliders. Elle avait quelques routines de fente ainsi qu’une routine de squat pondérée et même une séance d’entraînement des fessiers appelée “Master Blaster”. Nous devons dire que tout cela semble très douloureux – mais, d’après le physique tonique de Johnson dans les films «Cinquante nuances de Grey», tout ce qu’elle faisait fonctionnait clairement.

Lien source