Ce que vous ne saviez pas sur Ana Parra d’EXATLON

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis cette douloureuse épreuve en demi-finale d’EXATLON États-Unis qui a laissé Ana Parra très triste, après avoir subi une blessure au nez et au cou qui a empêché la finale contre Norma Palafox, mais la belle colombienne continue de consolider la belle relation qu’il a créée avec ses fidèles fans.

Et cette fois, dans l’un de ses plus récents posts sur son compte Instagram, la star de l’équipe Bleue de la cinquième saison de l’émission de téléréalité Telemundo, en a profité pour avouer et révéler 6 choses sur sa vie que très peu de ses fans ils savaient.

A travers une vidéo, dans laquelle la Colombienne semblait radieuse en jouant pour répondre, l’ancienne athlète d’EXATLON a évoqué des questions du quotidien qui peuvent se poser à beaucoup, qui n’ont rien à voir avec son rôle d’athlète ou de mannequin, mais dont elles font partie. sa vie.

« Voici certaines choses sur moi que vous ne saviez sûrement pas ️💋 », était le message avec lequel l’ingénieur civil a accompagné son « post », qui a été filmé dans le quartier Wynwood Walls & Art District, situé dans un quartier très célèbre du ville de Miami, où Ana Parra a déménagé après avoir participé à EXATLON.

La première question est venue lorsque la question du jeu lui a demandé de quoi vit-elle ?, à laquelle la jeune femme a dit qu’elle investit en bourse et reçoit de l’argent pour son travail en tant qu’influenceuse et modèle d’entrepreneur.

Quelle musique aimez-vous ? : « Musique chrétienne et électronique. »

Concernant le genre de personne qu’elle est, Ana Parra a déclaré « Je suis une personne très spirituelle », dont les passe-temps qu’elle aime sont « la méditation et la lecture ».

En parlant de nourriture, la beauté colombienne a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un style culinaire très mexicain, en raison d’un ingrédient de base de sa gastronomie.

« Je ne mange épicé pour rien au monde », a avoué Ana, qui a ajouté comme sixième révélation que « je suis presque toujours très calme et sérieuse ».

Les révélations de l’ancienne candidate d’EXATLON ont ravi ses fidèles fans, qui n’ont cessé de la féliciter avec de beaux commentaires.

« Magnifique ❤️ je t’aime et la chose tranquille qui se résout avec un ami dominicain 😁😁 on parle beaucoup 😁🥰😘 », a déclaré une fan d’Anita Parra. « Belle comme toujours » et « Belle fille que Dieu te bénisse toujours », ont ajouté deux autres fans du mannequin.

Plus tard, l’athlète a révélé une autre information sur ses goûts et, à bord d’un « navire », elle a montré qu’elle aimait les motos haut de gamme.

« Si vous voyez quelqu’un sur ce vélo, posez-le, c’est le mien 😜🤦🏻‍♀️ #thiefshp 🙄 », a déclaré l’ancienne candidate, qui s’est dit toujours optimiste, malgré toute adversité.

« En revanche, aujourd’hui je me suis réveillé plus motivé que jamais pour conquérir le monde 💪🏻 C’est ainsi que nous devons tous nous lever CHAQUE JOUR « .

