Ce que vous ne saviez pas sur les VPN Crypto nouveaux médias

Avis de non-responsabilité : l’article suivant fait partie de la série Cryptonews Deals et a été écrit en tant qu’article promotionnel en collaboration avec le sponsor de cette offre. Si votre entreprise propose une promotion exclusive que vous souhaitez partager avec nos lecteurs, nous vous invitons à nous contacter. Construisons ensemble.

Photo de Tierney / Adobe Stock

De nos jours, à peu près tout le monde avec une connexion Internet a au moins entendu parler des réseaux privés virtuels, ou VPN. Cependant, le concept n’est toujours pas clair pour beaucoup; bien que les bases ne soient pas trop complexes à comprendre, ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire peut être un peu plus déroutant pour le profane. C’est pourquoi dans ce guide, nous vous apportons quelques faits sur les VPN que vous ne connaissez peut-être pas. Cependant, si vous connaissez la plupart ou toutes ces choses, assurez-vous de vous féliciter : vous êtes un vrai pro du VPN !

Sans plus tarder, voici une liste des choses que vous entendez peut-être pour la première fois.

Les VPN ne vous rendent pas complètement anonyme

Le fait est que vous n’êtes jamais complètement anonyme. Après tout, votre fournisseur VPN peut vous identifier, même si les autres participants au réseau auront beaucoup plus de mal à le faire. De plus, si jamais vous entrez vos données personnelles sur un site Web, même via un VPN, vous laissez une sorte d’empreinte digitale. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais il est utile de savoir ce que les VPN peuvent et ne peuvent pas faire.

Les VPN peuvent vous aider à économiser de l’argent

L’un des secrets les mieux gardés des sites Web qui offrent des services dans de nombreuses zones géographiques est que les prix des choses peuvent varier en fonction de votre géolocalisation. Par exemple, les vols et l’hébergement à l’hôtel peuvent changer selon l’endroit à partir duquel vous accédez au site Web. Comme un VPN peut donner l’impression que vous venez d’un autre endroit, vous pourrez peut-être bénéficier d’une remise sur de tels services. D’un autre côté, accéder à des fournisseurs de paiement tels que des portefeuilles électroniques à partir d’emplacements apparemment différents peut même vous empêcher d’accéder à votre compte en cas de suspicion d’activité frauduleuse. Vous voudrez donc peut-être vérifier le solde de votre compte lorsque votre VPN est désactivé.

Les VPN peuvent offrir un accès au contenu bloqué

De nombreux fournisseurs de services Internet (FAI), gouvernements ou même sites Web peuvent vous empêcher d’accéder au contenu en fonction de votre géolocalisation. C’est pourquoi de nombreux utilisateurs optent pour les VPN lorsqu’ils tentent d’obtenir une émission géobloquée sur un service de streaming. Vous pouvez également télécharger du contenu que vous ne pourriez pas voir autrement, ou ouvrir des comptes pour des services non disponibles dans votre pays.

Certains pays ont interdit les VPN

Vous devriez toujours faire vos propres recherches avant d’utiliser un VPN. S’ils sont interdits dans votre pays, vous pourriez avoir beaucoup de problèmes pour en utiliser un. Sur un total de 196 pays, 30 les ont complètement interdits. Prendre le risque peut être plus difficile qu’il n’en vaut la peine.

Les VPN de haute qualité ne doivent pas être chers

