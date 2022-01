Ce que vous ne saviez probablement pas sur Miguel Cabrera

Le Vénézuélien du Tigres de Détroit, Miguel Cabrera, est l’un des acteurs les plus importants de la Ligue majeure de baseball – MLB, mais alors nous vous dirons quelques curiosités de ce frappeur historique.

Miguel Cabrera a marqué une brillante carrière dans la Major League Baseball, qui pour beaucoup est digne du Hall of Fame, cependant, derrière le succès, le Vénézuélien a quelques curiosités, certaines étant controversées et d’autres drôles, mais ce doit être clair qu’il n’a jamais entaché sa carrière dans le meilleur baseball du monde.

1. Un enfant formidable

À Maracay, au Venezuela, Cabrera a acquis une réputation de burlesque et de très agité à l’école, provoquant des problèmes parmi ses professeurs.

2. Un athlète dans tous les sens

Bien qu’il soit un joueur de baseball extraordinaire et l’un des meilleurs frappeurs de la MLB, le Vénézuélien était également un athlète jouant au volleyball et s’est même vu offrir un contrat pour jouer professionnellement en Suisse et a également très bien joué au basketball.

3. Parents de baseball

Sa mère a été arrêt-court de l’équipe féminine de softball vénézuélienne pendant 10 ans. Son père a joué au baseball au niveau amateur en tant que joueur de premier but et le pratique toujours au niveau des vétérans,

4. Curiosité avec le Mexicain Adrian González

Il était colocataire d’Adrián González en classe A et il a beaucoup profité de « El Titan » en raison de la langue anglaise et de la culture américaine. Des années plus tard, le Mexicain serait son témoin lors de son mariage au Venezuela.

5. Problèmes d’alcool

Entre 2009 et janvier 2010, Cabrera était en cure de désintoxication pour son alcoolisme, ayant même quelques mésaventures avec la police aux États-Unis.

6. Loisirs

Parmi ses activités préférées, il passe du temps avec sa famille et ses enfants, il aime aussi jouer aux dominos et au tir à l’arc, deux disciplines dans lesquelles il excelle également.

7. La vie de luxe

Parmi ses luxes, Miggy possède un grand manoir de 3,2 millions de dollars, avec six chambres, une piscine, des garages pour un total de huit voitures et même un mini-golf dans son jardin. De plus, elle possède un grand nombre de voitures de luxe, dont une Chevrolet Corvette Grand Sport 2019, évaluée à environ 70 000,00 $ et est classée comme l’une des voitures les plus rapides de l’histoire.

