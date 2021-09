Ce que vous obtenez par rapport à chaque modèle plus ancien – .

Bien que certains d’entre nous finissent par acheter un nouvel iPhone chaque année, la plupart des personnes qui passent à l’iPhone 13 le feront à partir d’un téléphone plus ancien que l’iPhone 12.

Apple a une fonction de comparaison sur son site Web vous permettant de comparer manuellement les fonctionnalités, mais Jason Snell a fait le travail pour vous, montrant ce que vous obtiendrez lorsque vous mettez à niveau à partir de n’importe quel modèle de l’iPhone 7 jusqu’à …

Vous pouvez trouver les résumés sur Six Colors.

Plus votre téléphone d’origine est ancien, bien sûr, plus vous en obtiendrez. Voici tout ce que vous obtiendrez sur la mise à niveau de l’iPhone 7, par exemple :

L’iPhone 13 ajoute :

Corps du téléphone : plus grand (sauf si vous achetez un iPhone 13 mini), écran plus résistant aux dommages, meilleure résistance à l’eau. Affichage : plus grand, résolution plus élevée, OLED, plus lumineux, HDR, True Tone. Puce : trois fois plus rapide. Boutons : Face ID au lieu de Touch ID, capteurs en « encoche » TrueDepth sur l’écran ; bouton d’accueil remplacé par des gestes. Plus de support pour 3D Touch. Autonomie de la batterie : considérablement meilleure. Réseaux : 5G, Bluetooth 5, Wi-Fi 6, ultra large bande. Appareil photo : ouverture plus large et capteurs améliorés sur l’appareil photo standard, nouvel appareil photo ultra large pour des prises de vue plus étendues, stabilisation d’image optique par déplacement de capteur, mode nuit pour les réglages sombres, mode portrait, fusion profonde pour des détails améliorés, styles photographiques. Caméra selfie : résolution supérieure (12 mégapixels) avec prise en charge du mode portrait. Vidéo : vidéo HDR jusqu’à 4K 60 ips, mode cinématique. Charge : prise en charge de la charge sans fil Qi et MagSafe.

L’iPhone 13 Pro ajoute également :

Affichage : affichage ProMotion jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Appareil photo : téléobjectif avec zoom optique 3x, capture d’images ProRAW et capture vidéo ProRes, scanner LiDAR pour les portraits en mode nuit, mise au point automatique plus rapide en basse lumière et réalité augmentée.