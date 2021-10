Ce que vous pouvez apprendre du voyage vers le succès du PDG Rabu Gary

Rabu Gary est une musique à vos oreilles.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous apporter ces informations sur Rabu Gary.

Rabu Gary est l’un des influenceurs et personnalités des médias sociaux les plus prospères au monde. Il est PDG de Rabusfriends.com et administrateur de United Investors Group International. Rabu est également un professionnel des affaires, un mentor et un coach renommé qui a aidé des milliers de personnes dans le monde entier à réaliser et à libérer leur potentiel.

Avec plus de 21 ans d’expérience, Rabu a aidé plus de 300 000 personnes à augmenter leur valeur nette. Il le fait en les aidant à générer des revenus supplémentaires dans divers investissements via la crypto-monnaie, le commerce électronique, l’immobilier, le marketing et l’image de marque. Cela s’étend au-delà des individus pour répondre à certaines des grandes communautés des États-Unis et de l’espace international, les aidant à gagner de l’argent supplémentaire pour libérer certaines de leurs communautés de la pauvreté.

Les efforts de Rabu Gary pour aider des millions de personnes dans le monde à devenir des millionnaires indépendants lui ont valu la reconnaissance de certaines des organisations réputées dans le monde, notamment la Chambre des représentants des États-Unis et Business for Home. Rabu a également été classé comme le représentant numéro un pour les ventes de voitures d’entreprise. Il participe également régulièrement à l’émission de radio Warren Ballentine, diffusée dans 37 États des États-Unis d’Amérique.

Malgré son succès à responsabiliser les autres, Rabu admet que la route n’a pas été sans heurts. Comme un artiste qui apprend la musique, il a dû apprendre le monde des affaires. Il a dû surmonter plusieurs obstacles avant de devenir un maître de son art. Son plus grand défi était de convaincre les gens que s’ils se fixaient des objectifs, ils pouvaient accomplir tout ce qu’ils désiraient.

Beaucoup d’entre eux souffraient d’une faible estime d’eux-mêmes et se méprisaient souvent. Avec une profonde passion pour ce qu’il fait, Rabu a rapidement trouvé un moyen de relever le défi. Il a commencé à écouter et à comprendre les difficultés de ses clients et à leur proposer des techniques et des philosophies éprouvées pour les aider à atteindre leurs objectifs. C’était la meilleure décision parce que les gens se sentaient plus à l’aise et plus à l’aise pour s’ouvrir sur leurs luttes, permettant la découverte de soi et la confiance en soi, essentielles pour réussir.

Rabu croit fermement à la confiance et à la foi dans le processus. Il conseille à tout le monde de ne pas prendre de raccourcis car ils se matérialisent à peine. Selon lui, le raccourci est essentiellement la coupe longue déguisée en raccourci. Rabu souligne l’importance de ne jamais rogner sur les raccourcis lorsqu’on tente d’accomplir quelque chose d’important. Vous arriverez peut-être à la destination souhaitée, mais vous vous rendrez vite compte que vous n’y êtes pas vraiment. Vous manquerez l’occasion de vivre le voyage qui suit le succès. Au lieu de cela, Rabu souligne l’importance de contrôler vos pensées intérieures, car c’est là que réside votre bonheur. Il recherche constamment les aspects positifs de la vie et la joie ne lui échappera jamais.

À l’avenir, Rabu cherche à développer sa marque et à étendre sa portée. Il veut responsabiliser et créer plus d’un millier de millionnaires indépendants à ajouter à sa liste actuelle de 55. Ce n’est peut-être pas une tâche facile, mais il est déterminé à en faire une réalité. Son objectif à long terme est de faire de sa marque rabusfiends.com une organisation d’un milliard de dollars. De tels progrès seront importants dans sa quête visant à aider les gens du monde entier à atteindre leurs objectifs de vie.

Vous pouvez en apprendre davantage sur Rabu lors de la conférence virtuelle mondiale Power Networking, où il est actuellement le conférencier invité.