Ce que vous pouvez attendre de Bitcoin en 2020

25 juin 2021 20:34 UTC

| Mise à jour:

25 juin 2021 à 20:36 UTC

Par Clark

Bitcoin avait été très intéressant pour de nombreux commerçants de crypto en 2019. Les mouvements de prix sont décrits comme des montagnes russes. En effet, les niveaux de prix atteints par la paire BTCUSD étaient des zones de résistance. Ces zones ont été testées au moins quatre fois. Cependant, les tests n’ont pas réussi à casser la fourchette de prix à la hausse. En conséquence, le prix a chuté à 6 800 $.

L’économie mondiale au cours du premier trimestre 2020 était en état de choc total. Le pétrole, les obligations, les actions et l’or sont des classes d’actifs assiégées. Non seulement cela, mais les marchés de la cryptographie se retrouvent également en mode panique le 12 mars. environ 93 milliards de dollars ont été anéantis en seulement 24 heures. Cela a entraîné une chute de 48% du prix du Bitcoin.’

Ethereum, Litecoin et NEO font partie des crypto-monnaies du marché. Cependant, Bitcoin reste le plus populaire et le plus important en termes de capitalisation boursière. Et puisque la crypto est une forme de monnaie numérique, vous n’avez pas besoin d’utiliser le système bancaire central.

Les crypto-monnaies reposent sur une plate-forme connue sous le nom de blockchain. En échange de récompenses Bitcoin, vous devez extraire des Bitcoins. Étant donné que plusieurs personnes vérifient toute transaction, tout le monde est libre d’exploiter Bitcoin. Ainsi, de plus en plus de personnes investissent dans les Bitcoins à l’aide de différentes plateformes de trading comme l’application Bitcoin Lifestyle.

Cependant, de nombreux passionnés de crypto sont toujours curieux de savoir si Bitcoin est un bon investissement en 2020. Dans cet article, vous apprendrez ce que vous pouvez attendre de Bitcoin cette année.

Résilience Bitcoin

Selon les experts en cryptographie, la crise de liquidité mondiale actuelle pourrait détruire plusieurs classes d’actifs. Ensuite, Bitcoin et autres cryptos prévaudront à court terme.

Depuis un an, Bitcoin est toujours en hausse d’environ 33%, ce qui le rend très résistant. Pourquoi pas? Cette crypto gagne continuellement la faveur en tant que réserve de valeur non diluée. Si davantage de fonds d’investissement sont accordés avec des investissements dans ETS et d’autres véhicules financiers, il y a de grandes chances que Bitcoin ait une course massive. En outre, les vannes peuvent également s’ouvrir. Cela est possible si l’environnement réglementaire devient plus clair pour les fonds de dotation, les fonds d’assurance et les fonds de pension.

Renforcement des prix du Bitcoin

Les économies fermées peuvent soutenir les prix du Bitcoin. C’est parce que l’économie mondiale est dans la tourmente.

De nombreux économistes pensent que les prix des produits d’investissement sont déterminés par la demande des investisseurs de rendements futurs. Ils pensent également que les monnaies numériques sont livrées avec un certain nombre de marchés constitutifs.

Par exemple, Ripple est dirigé par des investisseurs qui pensent que les cryptos peuvent jouer un rôle futur sur les marchés des virements bancaires internationaux ou des prêts interbancaires. Quant au Bitcoin, la demande a tendance à être renforcée lorsque les consommateurs des économies fermées telles que le Venezuela, l’Iran et la Chine achètent du Bitcoin dans le but de protéger leur richesse. C’est surtout si ces personnes sentent que la monnaie nationale va perdre de sa valeur.

Volatilité extrême des prix du Bitcoin

Alors que la récente baisse des prix du Bitcoin, ainsi que des crypto-monnaies dans leur ensemble, a surpris le monde, de nombreux experts en crypto pensent toujours que l’économie mondiale n’a encore rien vu de tel depuis la Seconde Guerre mondiale.

De nombreux experts s’attendent à une forte volatilité sur le marché des crypto-monnaies. En revanche, ils restent convaincus que l’épanouissement sera à nouveau visible. En fait, un rebond de 80% s’est produit en mars 2020, passant de 3 800 $ à 6 206 $.

Conclusion

À tout moment, le mouvement des prix du Bitcoin peut changer. La bonne chose est que malgré les turbulences économiques mondiales massives, cette crypto parvient toujours à augmenter. Il n’est donc pas idiot de dire qu’il est bon d’investir dans Bitcoin cette année.

