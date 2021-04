Ce que vous pouvez et ne devez pas cuire dans une friteuse sans huile | La technologie

Les friteuses à air chaud sont aujourd’hui l’appareil le plus chaud. Un appareil pour cuisiner quelque chose de plus sain des recettes qui ont été considérées comme nocives pour la santé tout au long de la vie, mais sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre heureux.

Les friteuses sans huile rencontrent un succès retentissant sur le marché, elles semblent des appareils moins complets que les cuiseurs à riz électriques ou les robots de cuisine, mais avec elles, il est possible de cuisiner un grand nombre de plats.

Ces appareils utilisent de l’air à des températures très élevées pour remplacer les grandes quantités d’huile qui ont toujours été utilisées pour faire frire les aliments. Parmi ses avantages, il y a une saveur plus authentique sans que l’huile ne soit le protagoniste initial, un résultat plus sain et moins gras et un extérieur plus croustillant.

À l’heure actuelle, sur le marché, il existe des friteuses très complètes qui coûtent généralement environ 100 euros, comme la friteuse Xiaomi Mijia Smart Air et des appareils un peu moins chers et plus simples qui génèrent une concurrence féroce comme les friteuses à air chaud Lidl et Aldi pour moins de 50. euros de prix.

Toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter une friteuse sans huile pour ne pas vous tromper dans votre choix, nous avons également sélectionné les meilleurs modèles.

Que peut-on cuire dans une friteuse sans huile?

Si vous n’avez toujours aucun doute sur ces appareils et que vous réfléchissez à l’utilisation que vous pouvez leur donner au quotidien, nous allons passer en revue tous les aliments que vous pouvez y cuisiner. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas vivre de frites tous les jours, mais vous pouvez cuisiner des légumes, des pâtes, de la viande et même des desserts.

Légumes et pâtes

Bien sûr, les pommes de terre seraient le produit vedette de cet appareil, ainsi que les pépites de poulet ou d’autres aliments panés tels que les croquettes. Pourtant, il existe de nombreux légumes qui peuvent être parfaits pour ce type de friteuse. Par exemple, les fajitas entières peuvent y être cuites: les crêpes donnent un coup de chaleur, et la garniture avec sa viande et ses légumes peut être cuite à l’intérieur.

Faire toutes sortes de croustilles avec des légumes comme des courgettes, du chou-fleur et d’autres légumes est une excellente idée de collation avant le repas. De plus, certaines pâtes telles que les gnocchis et les raviolis sont également souvent très réussies.

Viande crue

Certains types de viande, comme les steaks de bœuf crus, peuvent vous donner quelques scrupules, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Les friteuses à air chaud peuvent faire frire et cuire comme sur une plaque chauffante, à la fois des steaks, des morceaux de poulet congelé ou simplement cru, et même de la viande transformée telle que des saucisses, des boulettes de viande, du boudin ou du chorizo. Le résultat est similaire à celui d’une poêle, mais plusieurs tests doivent être effectués pour que les aliments ne soient pas brûlés à l’extérieur et très crus à l’intérieur en raison des températures élevées qu’ils peuvent atteindre.

Il est également conseillé d’utiliser cette machine pour cuire des viandes très grasses comme le bacon, sa saveur est conservée, mais sans le gras supplémentaire que fournit l’huile des poêles et friteuses traditionnelles. Le surplus de graisse est réduit, mais ce n’est pas pour cela que c’est un aliment sain, il faut aussi prendre en compte les initiations des nutritionnistes avec des aliments purement gras comme le bacon.

Desserts

Bien que nous ne soyons pas confrontés à un four et que les friteuses aient toujours été associées à des recettes salées, elles peuvent également être utilisées avec des desserts. Tant en Espagne que dans d’autres pays, il existe toute une culture ancestrale de desserts qui nécessitent une friture et peuvent être plus sains avec cette machine.

Les churros, les beignets, le lait frit, les pestiños, les beignets, même les torrijas pouvaient être essayés. Cependant, il faut être clair sur l’inconvénient de mettre des produits très liquides ou mous, nous vous l’expliquerons dans la section suivante. Même ainsi, il existe de nombreuses vidéos sur Internet où il est montré comment il est possible de créer des desserts tels que des beignets, typiques de la Nouvelle-Orléans, très similaires aux beignets et autres bonbons espagnols.

Qu’est-ce qui ne peut pas être cuit dans une friteuse sans huile?

Au contraire, certains aliments peuvent ne pas convenir à la cuisson directe avec cet appareil. Les produits qui sont très humides ou qui ont tendance à être très aqueux à la cuisson, comme les légumes, peuvent être compliqués. Le résultat ne sera pas croustillant et la machine peut devenir excessivement sale, ce qui la rendra très difficile à nettoyer.

Outre les légumes comme le brocoli ou les aliments comme le riz qui ont généralement besoin d’eau pour cuire, il n’est pas pratique d’introduire des recettes avec du fromage car il fond et imprègne toute la machine, ce qui rend le nettoyage difficile. Dans les livres qui accompagnent généralement ces appareils, les recettes les plus populaires et les plus faciles sont indiquées, ainsi que des astuces pour éviter de gâcher le résultat ou la friteuse.

Source: Techradar