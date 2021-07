Ce que vous pouvez faire et conseils utiles

Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui correspond exactement à ce que vous recherchez chez un partenaire, mais qui déménage la semaine suivante ? Êtes-vous déjà tombé amoureux de quelqu’un qui n’est « pas dans un endroit pour sortir en ce moment » ? Avez-vous déjà eu une chimie incroyable avec un collègue mais n’avez pas pu la poursuivre en raison d’une politique très stricte d’interdiction de sortir ?

Si l’un de ces trois scénarios vous semble familier, il est probable que vous vous soyez retrouvé dans la bonne personne, au mauvais moment.

Comme son nom l’indique, c’est ce qui se passe lorsque vous rencontrez quelqu’un qui pourrait très bien être votre âme sœur, mais en raison de circonstances extérieures, une relation n’est tout simplement pas réalisable.

Gardez cependant à l’esprit que ce qui constitue le « mauvais » moment semble différent pour tout le monde. Malgré le fait que certaines personnes puissent dire que l’amour triomphe de tout, le déménagement, les changements d’emploi, les drames familiaux, le stress personnel et d’innombrables autres aspects, oh je ne sais pas, être un adulte fonctionnel peut rendre les rencontres impossibles.

La coach relationnelle Shula Melamed convient qu’à part la chimie, l’attirance et un goût commun pour les plats à emporter, le timing fait partie intégrante d’une relation sérieuse.

“Quelquefois [people] nous n’avons pas la bande passante pour nous engager dans une relation ou nous sommes dans une phase de vie différente de celle de la personne que nous aimons / qui nous aime », explique Melamed. “Nous pouvons tomber amoureux de beaucoup de personnes différentes, mais ce ne seront pas toujours les personnes avec lesquelles nous pouvons construire une vie.”

En d’autres termes, parfois, le “mauvais timing” concerne davantage des valeurs, des besoins et des objectifs de vie incompatibles à un moment donné qu’un moment littéral.

Voici ce que vous pouvez faire si vous pensez avoir rencontré la bonne personne au mauvais moment

Bien qu’il veuille crier, pleurer et blâmer tous vos problèmes sur quelqu’un d’autre que vous-même, le psychologue clinicien Joshua Klapow, PhD, suggère de prendre une profonde respiration et de réfléchir à vos options.

Si le problème c’est vous ou cette personne qui déménage, pourriez-vous faire du travail à distance ? Êtes-vous prêt à essayer une relation ouverte? Est-ce que planifier une soirée de rendez-vous hebdomadaire suffirait? Que faudrait-il pour que cette relation se réalise? Et êtes-vous tous les deux capables de le faire ?

« Ce n’est pas « l’amour » qui maintient les gens ensemble, ce sont les actions motivées par l’amour », dit-il. “La volonté de se sacrifier, de faire des compromis, de communiquer, de vivre avec les conflits et d’être prêt à grandir.”

La clé ici est de communiquer et d’être honnête, direct et réaliste sur ce que vous pouvez vous offrir à ce moment-là, explique Melamed. Vous ne voulez pas diriger quelqu’un ou faire croire à quelqu’un qu’une relation pourrait être sur la table si ce n’est pas faisable.

Ce qui m’amène à mon point suivant : bien que vous puissiez tous les deux trouver un moyen de continuer à sortir ensemble, Klapow continue que certains compromis ne valent pas la peine d’être faits. Si la relation commence à nuire à votre santé mentale ou si vous sentez que vous subissez des pressions, de la honte ou que vous vous pliez en quatre pour « la faire fonctionner », il est peut-être temps de vous retirer.

« Pesez les options et les conséquences », dit Klapow. “Les obstacles à être avec quelqu’un peuvent l’emporter sur votre besoin d’être avec eux.”

Gros rappel cependant : nous ne sommes pas toujours censés sortir sérieusement avec toutes les personnes avec lesquelles nous avons un lien, et annuler les choses ne signifie pas que vous ne les aimez pas ou ne les aimez pas.

Comme le dit Kaplow : « Nous pouvons nous aimer les uns les autres et toujours aller dans des directions différentes. Nous pouvons conserver notre amour les uns pour les autres et ne pas rester ensemble parce que nous avons eu un changement de vie, des changements personnels et / ou un changement de priorités. » Et c’est tout à fait correct.

Pouvez-vous vous remettre ensemble lorsque le timing est meilleur ?

Melamed et Klapow conviennent que parfois, un mauvais timing prend juste du temps. Après un mois, une année, une décennie, peu importe, vous constaterez peut-être que les circonstances qui vous séparaient se sont levées. Et Melamed confirme que “si la connexion est toujours là lorsque le timing s’aligne, cela peut être une opportunité incroyable de voir ce qui peut arriver”.

Mais même si tout cela semble bon et heureux, il y a malheureusement un hic : « Le timing est glissant », déclare Kaplow. “Quand nous reviendrons et que le moment est venu pour nous, il se peut que le moment ne soit plus le bon pour eux.”

Comme le dit Melamed, le mieux est d’être optimiste mais toujours réaliste. Ne laissez pas passer l’emploi de vos rêves ou une chance de déménager dans un endroit où vous avez toujours voulu vivre parce que vous attendez peut-être que le moment soit propice.

« Vivez votre vie et si les choses s’alignent plus tard, c’est fabuleux », dit Melamed. “N’attendez pas et ne vous fermez pas aux autres opportunités.”

Comment savoir si quelqu’un est « l’unique » en premier lieu

Lorsque vous avez enfin trouvé quelqu’un qui aime tous les groupes emo pleurnichards que vous faites des années 2000, donne des massages du dos incroyables et aime le brunch, vous pouvez vous demander si vous trouverez jamais un meilleur match. Donc, si le mauvais timing est ce qui vous sépare, vous pouvez vous demander s’ils sont en fait « The One » malgré les circonstances.

Voici quelques signes que quelqu’un est votre personne pour le long terme :

Vous êtes sur la même fréquence émotionnelle, ce qui signifie que vous recherchez le même type de relation en même temps, et vous êtes tous les deux déterminés à travailler pour que cela fonctionne. Vous avez des valeurs alignées, des objectifs de vie et des idées sur la façon dont vous naviguez dans la vie. Vous faites ressortir le meilleur l’un de l’autre et vous vous élevez l’un l’autre. La relation est une source de positivité pour vous deux. Vous pouvez gérer les conflits et les désaccords avec respect et amour. Vous ne vous faites pas honte ou vous vous blessez intentionnellement. Vous vous permettez l’un l’autre d’être vous-mêmes et vous voulez que l’autre grandisse et se développe en tant qu’individu. Il existe une profonde attirance et chimie émotionnelle, physique et romantique. Vous êtes capable de communiquer ouvertement avec eux et d’être vulnérable. Vous vous sentez en sécurité avec eux. Vous voulez le meilleur l’un pour l’autre et vous vous encouragez mutuellement à grandir et à saisir de nouvelles opportunités.

Bien que votre date puisse cocher toutes ces cases, Melamed note qu’être très connecté à quelqu’un n’est pas toujours suffisant pour que cela fonctionne. Vous devez tous les deux vouloir le même type de relation et être en mesure d’avoir cette relation.

Et pour ne pas trop ressembler à votre tante aînée qui utilise du shampoing en barre, il y aura probablement de nombreux amours dans votre vie. Bien que le timing soit mauvais avec votre flamme actuelle et que ne pas pouvoir sortir avec eux soit douloureux, je vous promets que vous ne manquerez pas votre seul coup heureux pour toujours.

« Il y en a beaucoup de ‘un’, dit Melamed. « L’amour n’est pas une ressource finie. Lorsque vous vous ouvrez aux possibilités de la vie, vous constaterez que cela est vrai. »

Griffin Wynne Griffin est une écrivaine et artiste queer vivant actuellement à Philadelphie, en Pennsylvanie.

