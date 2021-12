Ce que vous pouvez faire pour que votre connexion de données mobiles fonctionne plus rapidement | La technologie

La vérité est qu’avoir une connexion de données lente est une véritable nuisance, car, malgré un très bon téléphone, vous n’obtiendrez pas plus de vitesse que ce que nous avions il y a des années, quand une photo pouvait prendre 5 minutes pour se charger parfaitement ou plus.

On ne vous raconte plus l’odyssée que c’était d’essayer de regarder une vidéo, aussi petite soit-elle. Pour cette raison, avec les connexions que nous avons aujourd’hui et les vitesses qui peuvent être atteintes, il n’est pas acceptable qu’il soit lent.

Il est vrai que cela se produit généralement dans des endroits bien précis et qu’au moment où nous nous déplaçons, la couverture et la vitesse sont à nouveau optimales.

Avant d’appeler le service technique de votre opérateur, vous pouvez essayer quelques étapes pour voir si le problème est résolu et récupérer la vitesse de notre appareil.

Plus de vitesse dans la connexion de données :

Redémarrer le mobile

La première solution peut être de redémarrer le mobile, au cas où le smartphone serait dans une erreur spécifique, quelque chose qui doit être résolu avec le redémarrage.

Ce type d’erreur peut apparaître sur les téléphones, surtout s’il n’a pas été éteint depuis longtemps, car le accumulation de données La connexion dans le cache du terminal peut être contre-productive avec la vitesse que les données accordent.

Vous pouvez choisir de redémarrez et vous avez terminé, c’est-à-dire que le téléphone s’éteint, ne s’allume que immédiatement et tout automatiquement ou choisissez l’éteindre complètement, attendez au moins une minute, puis allumez-le à la main.

Déplacer hors de position

Une autre des choses que vous pouvez essayer et qui sera plus facile pour vous, est celle de déplacer de l’emplacement où vous êtes à ce moment-là.

De cette façon, vous pouvez vérifier si le le problème est venu de la situation que vous aviez et non d’une erreur mobile. Si en nous déplaçant de plusieurs mètres nous vérifions que notre couverture s’améliore, la cause du problème sera claire pour nous.

Mais ce n’est pas seulement valable pour l’extérieur, mais aussi lorsque vous êtes à l’intérieur d’un bâtiment, car il peut y avoir des zones à l’intérieur de l’endroit où vous vous trouvez, une maison ou un bureau, par exemple, dans lesquelles il y a une meilleure couverture en fonction de la situation de chaque pièce.

Les répéteurs WiFi sont faciles à installer, aident à éliminer les points morts et augmentent la vitesse de votre connexion Internet actuelle sans avoir à dépenser beaucoup.

Votre limite de taux

Une chose que nous devons garder à l’esprit est que nous n’avons pas atteint la limite que notre opérateur nous marque avec la quantité de données que nous pouvons utiliser en un mois.

Le ralentissement peut être dû au fait que nous avons dépassé les mégaoctets que nous avions contractés et si nous n’avons pas de bonus actif supplémentaire, notre connexion deviendra extrêmement plus lente que ce que nous avions.

Il se peut que nous pensions qu’il y a un problème, alors qu’il ne s’agit que de notre opérateur, alors nous il faut être très attentif à la quantité de données que nous avons ou dites à notre mobile de nous avertir lorsque nous avons dépensé un montant précis et ainsi d’être mieux informés.

Désactiver les applications avec une utilisation élevée du réseau

Le problème peut venir d’une application que nous avons installée et qui monopolise une partie importante de la connexion de données, ne laissant pas d’espace pour les autres et provoquant ainsi l’effondrement par lequel la vitesse n’est pas adéquate.

Nous devons être ceux qui détectent quelle(s) application(s) consomment autant de données pour la désactiver ou la désinstaller directement.

Si vous avez un mobile Android, vous devriez vous rendre sur Paramètres, Réseau et Internet, puis cliquez sur Utilisation des données, puis cliquez sur le bouton vert où il est dit Voir les détails et ensuite nous verrons quelles applications sont celles qui dépensent le plus de données.

Si vous avez un iPhone, vous devriez vous rendre sur Paramètres et ensuite à Données mobiles.

De cette façon, vous verrez quelles applications sont celles qui utilisent le plus le réseau, pouvant les désactiver, les désinstaller ou les laisser les mêmes si cela n’est pas vraiment nécessaire.

Désactiver le mode d’enregistrement des données

Si à tout moment nous avons activé le mode de sauvegarde des données, un système très utile pour limiter les données que nous voulons dépenser, quelque chose d’intéressant quand il nous reste peu pour épuiser les données mensuelles de notre tarif.

Le problème est il peut être contre-productif de l’activer lorsque nous avons des données à revendre, car cela limitera le fonctionnement de la plupart des applications que nous avons installées sur le mobile, rendant tout plus lent, car son objectif est que nous ne dépensions pas de mégaoctets.

Réinitialiser la connexion réseau

Réinitialiser les réglages réseau Il corrige généralement le problème de la lenteur de la connexion, même si vous devez garder à l’esprit qu’il réinitialisera tous les paramètres que vous avez peut-être modifiés en raison de ce que le téléphone avait au début.

Cela va à supprimez vos points d’accès WiFi, appareils Bluetooth, etc., devoir reconnecter tous ceux que nous avions déjà en mémoire.

Sur un mobile Android, nous devons aller à Paramètres, puis entrez dans le système et cliquez sur Options de récupération. Là, nous cliquerons sur Réinitialiser les données WiFi, le réseau mobile et Bluetooth, pour sélectionner le bouton en bas où il est écrit Hola.

Si vous avez un iPhone, vous devriez vous rendre sur Réglage, plus tard à général, Restaurer puis entrez Réinitialiser les réglages réseau.

carte SIM

Une autre étape qui pourrait être pratique consiste à sortir la carte sim que l’on utilise et que l’on remet au bout de quelques minutes, toujours le tout avec le terminal éteint bien entendu.

Il est également vrai que si vous avez un mobile avec double rainure Pour les cartes SIM, vous devez placer la carte dans l’emplacement en face de celui où vous l’aviez, afin de vérifier qu’il n’y a pas de problème avec la précédente que nous avons utilisée.

Service Clients

Si aucune des options que nous avons présentées n’a fonctionné, le mieux est d’appeler le service client de notre opérateur et d’expliquer notre problème, car tout semble indiquer un problème indépendant de notre volonté.

Lorsque je parle avec un technicien, je peux vous demander de suivre la plupart des étapes que nous avons effectuées précédemment, même si cela ne ferait pas de mal de le répéter au cas où ils nous le diraient.

À partir de là, ils vérifieront le problème et il sera résolu de la meilleure façon possible, car l’opérateur voudra le moins que nous ne puissions pas profiter de ce que nous avons contracté avec eux, et si l’erreur provient d’une carte SIM défectueuse ou d’une mauvaise couverture, seulement ils peuvent le réparer.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous aurez beaucoup plus de possibilités pour résoudre le problème que votre connexion de données sur votre smartphone est très lente.