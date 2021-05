Ce que vous voyez n’est pas une carte graphique, c’est un SSD de 64 To que vous pourrez bientôt acheter | La technologie

Ils ont dit que les SSD n’atteindraient jamais la capacité des disques durs traditionnels. Eh bien, nous avons ici un SSD de 64 To, prêt à être mis en vente.

Les Périphériques SSDDans leurs différentes formes, ils représentent l’avenir du stockage, du moins à moyen terme. Ils sont infiniment plus rapides qu’un disque dur, mais ils ont une capacité plus petite et ils sont beaucoup plus chers.

La société Sabrent s’est spécialisée dans la création de modules RAID qui connectez plusieurs disques SSD au format M.2, pour les appareils avec une capacité de plusieurs To.

Depuis janvier dernier, il peaufine ce qu’il appelle Cuirassé RocketQ, une sorte de carte graphique qui est en fait un RAID de disques SSD. Sur la photo d’ouverture, vous pouvez voir la version nue, et ici avec l’énorme dissipateur thermique et les ventilateurs intégrés:

En apparence, cela ressemble à une carte graphique, mais en réalité, c’est 8 SSD avec facteur de forme M.2, chacun d’eux avec Capacité de 8 To, connecté via 8 ports NVMe.

À leur tour, ces ports sont connectés en mode RAID avec un contrôleur Highpoint. Ils sont insérés dans l’ordinateur grâce au nouveau Port PCIe 4.0 x16.

En bref, le système d’exploitation le voit comme un seul disque de stockage SSD de 64 To, qui atteint une vitesse incroyable de 28 Go / s.

Ce sont des données qui jusqu’à récemment étaient de la science-fiction, mais qui sont aujourd’hui possibles, bien qu’à un prix inaccessible pour la plupart.

Comme l’explique TechPowerUp, chaque SSD M.2 de 8 To coûte environ 1200 euros, donc ces 8 disques fonctionnant en mode RAID passeront sûrement les 10000 euros.

Sabrent n’a pas encore fixé de prix Cuirassé RocketQ, mais il a mis à jour son site Web et maintenant il dit “En vente bientôt”, donc sa commercialisation semble proche.

Bien que son marché sera celui des serveurs, il peut parfaitement fonctionner comme unité de stockage dans un PC de jeu, si vous disposez d’un port PCIe 4.0 de capacité maximale libre … et 10 000 euros dans votre compte courant.