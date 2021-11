Ce que West Ham et David Moyes peuvent faire en janvier avec le nouvel actionnaire Daniel Kretinsky

Les choses ne font que s’améliorer pour West Ham de haut vol avec un nouvel actionnaire milliardaire qui s’ajoute au flux constant de bonnes nouvelles.

L’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky a maintenant acheté 27% du club, renforçant la tendance à la hausse du stade de Londres après une victoire 3-2 sur Liverpool qui a devancé West Ham sur les Reds et se hisse à la troisième place.

Les choses se passent bien pour Moyes à West Ham, remportant une victoire impressionnante contre les anciens ennemis de Liverpool

getty

L’homme d’affaires milliardaire tchèque Daniel Kretinsky s’est joint à la fête, donnant au club un énorme coup de pouce avant la fenêtre de transfert de janvier

Kretinsky était présent alors que l’armée de David Moyes poursuivait sa progression vers le classement de la Premier League et a été clairement impressionné par la révolution bordeaux et bleue actuelle.

Tout s’est bien passé jusqu’à présent cette saison pour les Hammers, qui sont en tête de leur groupe de la Ligue Europa et ont éliminé les deux équipes de Manchester de la Coupe Carabao.

Les garçons de Moyes se heurteront probablement à une pierre d’achoppement au fur et à mesure que la saison avance, mais avec l’investissement supplémentaire de Kretinsky, West Ham devrait désormais être en mesure d’éviter tout problème potentiel dans la fenêtre de transfert de janvier…

Conserver le riz Declan

La performance de Rice contre Liverpool lors de la victoire 3-2 a été l’une de ses plus accomplies à ce jour, dominant un trio de milieu de terrain composé de Jordan Henderson, Fabhinho et Alex Oxlade-Chamberlain dans un affichage imposant.

Évalué à 100 millions de livres sterling par Moyes, West Ham a réussi à repousser les intérêts estivaux de Chelsea et Manchester United et à s’accrocher à leur star internationale anglaise.

Avec un investissement supplémentaire, les Hammers devraient être en mesure de conserver leur n ° 41 et peut-être même de l’utiliser pour suivre le rythme des équipes qui le poursuivent jusqu’à la fin de la saison.

Moyes devra peut-être reconsidérer sa valorisation de 100 millions de livres sterling de Rice avec le milieu de terrain de mieux en mieux

Enfin atterrir Jesse Lingard

Jesse Lingard a déclaré que son séjour à West Ham appartenait au passé après avoir marqué un superbe vainqueur tardif contre les Hammers en septembre, mais au fil des mois, cette position pourrait s’assouplir.

Lingard n’a joué que 93 minutes pour Manchester United depuis son but merveilleux, et les choses ne semblent pas vouloir changer de si tôt avec Cristiano Ronaldo and Co bloquant son chemin dans l’alignement.

Le résultat de son temps de jeu réduit a été douloureux, le joueur de 28 ans ayant abandonné l’équipe d’Angleterre et fait la une des journaux.

.

Il est sûrement temps pour Moyes et Lingard de se réunir et de continuer les bons moments

Lingard a lancé la révolution Moyes lorsqu’il a rejoint West Ham en prêt au début de 2021, réussissant neuf buts et quatre passes décisives en seulement 16 matchs de championnat.

Il est maintenant temps pour l’Ecossais de le ramener.

Obtenez un autre avant-centre

Michail Antonio est devenu le meilleur buteur de tous les temps de West Ham en Premier League cette saison et devrait continuer à assurer son statut légendaire au club avec sept buts en 13 matchs déjà ce trimestre.

Il y avait un consensus sur le fait que la séquence chaude dans l’est de Londres serait terminée si l’international jamaïcain tombait blessé, et bien que West Ham ait survécu à une brève frayeur plus tôt cette saison, ils doivent être prudents.

La plupart des buts marqués en Premier League pour West Ham depuis le début de la saison dernière : Michel Antonio (11)

Tomáš Souček (11) Les deux sur la feuille de match cet après-midi. ️ pic.twitter.com/Ir0avVh2k9 – Squawka Football (@Squawka) 15 août 2021

Toujours sous le choc après avoir vendu un record de 45 millions de livres sterling à la signature de Sébastien Haller à l’Ajax à moitié prix pour le voir illuminer la Ligue des champions, West Ham a eu très peu de chance pour faire venir des attaquants à l’époque de Gold et Sullivan.

Mais s’ils veulent conserver leur place dans le tiers supérieur de la Premier League, leur injection d’argent tchèque serait bien dépensée pour un buteur.

27% L’actionnaire des Hammers, Kretinsky, est également le président du Sparta Prague, qui possède l’international tchèque de 19 ans Adam Hlozek – un attaquant qui pourrait faire l’affaire.

.

Michail Antonio ne peut pas arrêter de marquer, mais pourrait encore faire avec un peu de soutien

Trouver un défenseur central d’urgence

Bien qu’il soit difficile d’avoir de la négativité autour du stade de Londres après une victoire époustouflante sur Liverpool et un nouvel investissement, il y a eu de mauvaises nouvelles lorsqu’ils ont mis fin à la série de 25 matchs sans défaite de Jurgen Klopp.

L’arrière central Angelo Ogbonna a noué un partenariat solide avec Kurt Zouma en défense, mais a connu une soirée mouvementée contre Liverpool qui s’est soldée par un désastre.

.

Ogbonna a aidé West Ham à un premier match crucial contre Liverpool, mais sera désormais absent

L’Italien a réussi à distraire le gardien des Reds Alisson Becker pour le premier match du match, avant d’atterrir maladroitement sur son genou droit.

Après l’attention de l’équipe médicale, le joueur de 33 ans est revenu dans la mêlée seulement pour se faire prélever du sang par Diogo Jota, avant de frapper à nouveau le pont dans un inconfort évident.

Il a depuis été révélé que la blessure est au ligament croisé antérieur d’Ogbonna, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il rejoue cette saison avec une fenêtre de récupération de neuf à 12 mois.

.

Ogbonna a été fortement invoqué par Moyes, mais l’Ecossais devra désormais se débrouiller sans lui

Moyes a la profondeur à laquelle faire appel sous la forme de Craig Dawson et Issa Diop, mais aucun ne possède la qualité d’Ogbonna, et un prêt ou un achat pour un nouveau défenseur sera sûrement stimulé par Kretinsky.