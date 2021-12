Ce que YosStop facture pour une interview selon Paty Chapoy – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le youtubeur YosStop après être sorti de prison et s’être conformé aux excuses publiques à Ainara Suárez a de nouveau créé la polémique depuis le programme Ventaneando, Rosario Murrieta a publié une information qui a surpris tout le monde.

Son équipe de travail a cherché le youtubeur pour l’interviewer, mais la surprise pour tout le monde est qu’elle a facturé les interviews et les déclarations sur l’affaire qui l’a menée en prison.

«Vendredi dernier, elle nous a contacté car nous avions commenté la vidéo en lui proposant des excuses, et nous avions demandé une interview dès le premier instant de sa liberté, alors elle nous propose l’interview, et évidemment nous la voulons, mais la condition est que vous devez payer, et vous devez payer une très grosse somme d’argent »

Murrieta a commenté lors de l’émission ce 1er décembre.

Dans l’émission, les journalistes de divertissement ont personnellement discuté des conditions que le youtubeur devait remplir qui figurent dans la déclaration de sortie, en plus d’avertir le public et surtout les parents de surveiller ce que font leurs enfants, dans ce type de réseaux.

Murrieta a ajouté que dans le cadre de l’enquête menée par son équipe, il a commenté :

«Nous avons rapidement contacté ses avocats pour voir si cette personne, si l’exigence (économique) était réelle, et ils ont confirmé que oui, qu’elle travaillait avec elle en tant que relations publiques et qu’il avait été recommandé qu’elle puisse déjà donner des entretiens, mais nous jamais imaginé qu’il demandait une somme d’argent aussi élevée ».

Après cela, Paty Chapoy a décidé de révéler le montant que Yoseline Hoffman demande pour une interview :

« Nous parlons d’un montant très élevé, ils ont demandé 50 000 $ pour un entretien, c’est scandaleux ! » il a dit.

En plus de cette déclaration, l’équipe de Ventaneando a continué à commenter ce qui s’est passé d’autre avec la youtubeuse, ainsi que sa sortie de prison et aussi sur la façon dont sa mère et sa famille l’ont reçue.

Ils ont conclu en commentant que « la garde et la surveillance des enfants sont essentielles », faisant référence à l’éducation que YosStop a reçue à la maison.

