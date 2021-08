Ce qu’Eddie Guerrero pensait vraiment de John Cena

John Cena est une légende de la WWE, remportant le titre mondial 16 fois. Cependant, c’est le regretté Eddie Guerrero qui a contribué à faire de Cena une mégastar de la WWE. Les deux ont commencé une querelle en 2003, alors que Cena était au début de sa carrière tandis que Guerrero était une star établie. L’exécutif de la WWE, Bruce Prichard, a parlé des deux en 2017 et a déclaré que Guerrero avait passé un bon moment à travailler avec Cena.

“Eddie aimait travailler avec John Cena et il aimait John en tant que personne”, a déclaré Prichard. “Quand vous aimez quelqu’un en dehors du ring et que vous pouvez gagner de l’argent avec lui sur le ring, c’est un bon mariage. Eddie aimait John en dehors du ring. Ils s’entendaient bien, et il était amusé par les trucs de rap de Cena et sentait qu’il pourrait faire quelque chose avec lui.”

Cena a parlé de Guerrero sur le podcast After The Bell de la WWE en avril 2020 et a détaillé son match avec lui sur un court de tennis extérieur en Afrique du Sud. Le match a duré 25 minutes et Cena a été instruit par Guerrero à plusieurs reprises pendant le match. Une fois le match terminé, Guerrero a dit à Cena qu’il allait partager un tas de ses secrets avec lui.

“Je me souviens de la première fois qu’Eddie s’est dit:” D’accord, juste toi et moi ici ce soir. Je te verrai là-bas ce soir “, se souvient Cena, transcrit par Sportskeeda. “C’était un court de tennis extérieur en Afrique du Sud, et nous y sommes allés 25 minutes, et c’était génial. Il a été assez gentil après le match, et je me disais : ‘Eddie, j’ai entendu ça là-bas, pourquoi m’as-tu dit de faire ça ?’

“Et c’est à ce moment-là que son visage s’illumine comme, ‘D’accord, maintenant je peux te dire certains des secrets. C’est ce que tu fais, c’est ce que tu ne fais pas, c’est pourquoi j’ai fait ça, as-tu entendu quand ils étaient comme ça, et j’ai dit ça, et j’ai dit tais-toi, et ne fais rien qui soit parce que nous l’avons raté. C’était trop tard. Donc, comme, c’est comme ça que j’ai appris à lutter.”

Guerrero est décédé en 2005 d’une insuffisance cardiaque aiguë. Il a terminé sa carrière en tant que sixième champion du Grand Chelem de la WWE. Cena a remporté le championnat de la WWE quelques mois avant la mort de Guerrero et l’a remporté 12 fois de plus dans sa carrière.