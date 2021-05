Ce qu’Edward Snowden pense que la richesse de “Dragon Level” fera au Bitcoin

Compartir

L’ancien consultant informatique de la Central Intelligence Agency (CIA) Edward Snowden a pris la parole au Ethereal Virtual Summit 2021. Le sujet principal, les monnaies privées, la NFT, la décentralisation et sa relation avec la liberté.

Alex Gladstein, Chief Strategy Officer (CSO) du Oslo Freedom Forum et de la Human Rights Foundation, a partagé un clip du Sommet via son compte Twitter. La vidéo a déclenché un débat sur les failles de confidentialité de Bitcoin.

Snowden a déclaré que Bitcoin avait échoué dans cette catégorie et que sa possible mise à niveau, Taproot, pourrait même aggraver la situation, contrairement à la croyance populaire. Gladstein a qualifié le clip de “désastre”, il était particulièrement contre les commentaires de Snowden sur Taproot et sa classification Lightning Network de BTC comme “manigances”. Gladstein a déclaré:

Taproot est une mise à jour de confidentialité en cours de déploiement qui jette les bases de choses beaucoup plus puissantes en matière de confidentialité comme SigAgg. Le tout conçu par des développeurs. Et oui, LN fait partie de l’évolution de la confidentialité globale de Bitcoin et n’est certainement pas une “farce” de l’OMI.

Il a en outre ajouté que Taproot est une véritable amélioration de la confidentialité pour Bitcoin avec la possibilité de “masquer” l’analyse de la chaîne, un type de recherche utilisé pour retracer l’identité des utilisateurs de BTC en étudiant les transactions. Il a ajouté que les principaux développeurs de BTC doivent prendre en compte d’autres caractéristiques pour qu’une crypto-monnaie devienne un système de trésorerie mondial:

Mais pour construire un système de paiement numérique robuste avec une menthe décentralisée visant à servir tout le monde pendant des centaines d’années, vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur la confidentialité. Il doit également garantir la décentralisation, l’évolutivité, l’auditabilité et les incitations financières.

Bitcoin et son «échelle perdue»

Plus tard, Snowden a répondu à Gladstein, qualifiant ses déclarations de «trompeuses». En tant que détenteur de Bitcoin, l’ancien consultant de la CIA estime qu’il a la responsabilité de discuter publiquement des «défauts» de la BTC, tels que la confidentialité.

Comme Bitcoin attire plus de richesse «au niveau du dragon», Snowden pense que la communauté craindra de critiquer le projet. Snowden pense qu’il y a un coût public important à ne pas signaler les soi-disant failles de la BTC. Il a dit :

La confidentialité désastreuse de Bitcoin est «l’échelle perdue» de la crypto-monnaie. Tous les experts comprennent que c’est un problème, mais, en tant qu’experts, ils savent eux-mêmes comment compenser le risque dans leurs propres interactions personnelles avec Bitcoin et ne ressentent donc pas le besoin de le résoudre.

Il a fait l’éloge de certains projets de confidentialité, tels que Zcash et Monero. Mais il a affirmé que BTC était la seule crypto-monnaie suffisamment grande pour faire face à une éventuelle tentative d’étouffement réglementaire. Vous devez donc développer davantage une fonctionnalité clé, selon Snowden, la fongibilité:

La propriété centrale de l’argent liquide est la fongibilité, ce qui signifie qu’un dollar dépensé par un plombier est autant honoré que celui dépensé par une travailleuse du sexe: ils sont aveugles. L’analyse de la chaîne adversaire du grand livre public de Bitcoin réduit sa fongibilité au fil du temps. Seule la confidentialité garantit la fongibilité.

Bitcoin se négocie à 58816 $ avec un profit de 3,1% sur le graphique quotidien et un profit de 1,7% sur le graphique hebdomadaire. Au cours du week-end, BTC a atteint les niveaux les plus élevés de sa gamme actuelle avec des indicateurs positifs d’appréciation supplémentaire.

BTC avec de petits gains sur le graphique journalier. Source: BTCUSD Tradingview