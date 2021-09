Ce qu’Ewan McGregor avait à dire sur sa famille lors du discours des Emmys

Papa ramène l’Emmy à la maison !

Ewan McGregor a remporté son premier Emmy Award aux Emmy Awards 2021 le 7 septembre. 19 pour sa performance captivante dans Ryan Murphyest Halston. Et, son discours s’est rapidement transformé en une fête d’amour pour sa femme et son collègue acteur Mary Elizabeth Winstead, plus leur famille grandissante !

“Marie, je t’aime tellement”, s’est exclamé McGregor lors de son discours de remerciement. “Nous allons ramener ça à la maison et le montrer à notre nouveau petit garçon Laurie. ”

Winstead et McGregor ont accueilli leur paquet de joie plus tôt cette année, avec l’aîné des enfants de McGregor Clara McGregor, 25 ans, partageant la nouvelle sur les réseaux sociaux le 27 juin. “Bienvenue dans le monde, petit frère. Félicitations à mon père et à Marie – c’est le plus beau cadeau”, a écrit Clara.

Les Emmys 2021 étaient la première nuit de McGregor et Winstead loin de leur bébé de cinq semaines, et McGregor a remercié abondamment ses quatre filles, qu’il partage avec son ex-femme Eve mavrakis après sa victoire. “A mes belles filles que je sais regarder, Clara, Esther, Jayman, et Anouk bonjour à toi aussi”, a-t-il poursuivi.

Dans les coulisses, McGregor a qualifié sa victoire de “surprise” et a révélé que ses enfants lui envoyaient même des textos pendant la cérémonie !