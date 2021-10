Ce qu’ExxonMobil, BP, Chevron et Shell ne diront pas sur le changement climatique

Quatre dirigeants de Big Oil – « l’industrie la plus riche et la plus puissante de l’histoire de l’humanité », selon l’environnementaliste Bill McKibben – ont témoigné jeudi devant le Congrès lors d’une audience destinée à révéler comment le secteur pétrolier a sapé l’action du gouvernement sur le changement climatique.

Le House Committee on Oversight and Reform a interrogé les PDG d’ExxonMobil, BP, Chevron et Shell, ainsi que les présidents de deux puissants groupes de pression, l’American Petroleum Institute (API) et la Chambre de commerce américaine. Les législateurs démocrates qui contrôlent le comité ont interrogé les dirigeants sur la façon dont leurs institutions ont induit le public en erreur et ont financé des campagnes de désinformation qui remettaient en question la gravité du changement climatique.

Mais les cadres, témoignant virtuellement, se sont montrés évasifs. « Au fur et à mesure que la science a évolué et s’est développée, notre compréhension a évolué et s’est développée », a déclaré Darren Woods, PDG d’ExxonMobil, répondant à une question sur les raisons pour lesquelles son entreprise a rejeté la science du climat tout au long des années 2000, alors que les scientifiques s’accordaient déjà pour dire que le réchauffement climatique était une menace urgente. Les législateurs républicains ont fait valoir que l’audience était une farce, une distraction des autres problèmes et une tentative voilée d’interdire la production de pétrole.

Les grands secrets de Big Oil sur ses activités liées au changement climatique pourraient commencer à se dévoiler dans n’importe quelle paperasse sur laquelle le personnel du comité peut mettre la main. Pendant 40 ans, l’industrie pétrolière s’est efforcée de retarder et d’entraver les politiques qui nuiraient à la rentabilité de ses produits, même lorsque leurs propres scientifiques ont averti que la combustion de combustibles fossiles provoquerait le changement climatique. Des milliers de pages de documents publics – obtenus par le biais de poursuites, de fuites et de vidéos secrètes – rassemblent un portrait de la façon dont l’industrie pétrolière a favorisé le déni du changement climatique.

Le comité de surveillance a demandé des des documents datant de 2015, mais jusqu’à présent, les témoins « n’ont pas répondu de manière adéquate à la demande du Comité », selon une déclaration des législateurs démocrates. Lorsqu’il a été contacté pour commenter, un porte-parole de l’API a rétorqué que le groupe travaillait activement pour se conformer « et avait déjà produit des milliers de pages répondant à leur demande ».

Après près de cinq heures d’interrogatoire, la présidente du comité de surveillance de la Chambre, Carolyn Maloney (D-NY), a clôturé l’audience en annonçant qu’elle délivrerait des citations à comparaître pour les documents que le comité n’a pas reçus, affirmant qu’il n’avait reçu que des rapports financiers, des publications sur les réseaux sociaux et des articles de presse. des versions déjà disponibles publiquement. Maloney a demandé des informations détaillées sur le financement, des notes de service et des communications avec les cadres supérieurs pour aider le comité « à comprendre leurs paiements aux groupes fantômes et à plus de 150 sociétés de relations publiques et publicités sur les réseaux sociaux, paiements que les témoins d’aujourd’hui semblent vouloir continuer ».

« Je ne prends pas cette mesure à la légère », a ajouté Maloney, affirmant que l’objectif du comité est de « faire toute la lumière sur la campagne de désinformation de l’industrie pétrolière, et avec ces citations à comparaître, nous le ferons ».

Le représentant Ro Khanna (D-CA) prend la parole lors d’une audience du Comité de surveillance et de réforme de la Chambre le 28 octobre 2021.Ting Shen/Bloomberg via .

Les militants pour le climat espèrent que ce moment pourrait être un point d’inflexion pour la responsabilité de l’industrie pétrolière, comme lorsque le Congrès a enquêté sur d’autres industries qui ont profité de la tromperie du public, notamment le tabac, l’amiante et les entreprises leaders. « Il y a une pression continue pour amener ces entreprises à avouer d’une manière ou d’une autre, ou à payer », a déclaré Kert Davies, fondateur et directeur du groupe de recherche sur le plaidoyer Climate Investigations Center, qui a collecté sa propre base de données de documents pétroliers. « Comment et quand cela arrive, et combien ils peuvent faire pour atténuer cela, c’est le drame qui se joue cette semaine. »

Quels secrets les compagnies pétrolières cachent-elles encore au public ? Il y a au moins cinq domaines clés dans lesquels le Congrès peut creuser pour découvrir la vérité sur les activités de Big Oil sur le changement climatique. Les documents que recherchent les démocrates pourraient également brosser un tableau plus complet et plus récent des propres objectifs de l’industrie pétrolière en matière de changement climatique. Certains prétendent viser des émissions nettes nulles au cours des prochaines décennies, mais ils pourrait s’avérer être de l’air chaud.

Combien l’industrie pétrolière a-t-elle dépensé pour essayer de saper la législation climatique ?

Selon les mots d’un lobbyiste d’ExxonMobil, la société a travaillé avec des « groupes fantômes » contre les premiers efforts visant à réglementer l’industrie des combustibles fossiles.

En juin, le groupe de défense de l’environnement Greenpeace a publié une vidéo du lobbyiste de l’époque Keith McCoy parlant de ce qu’il pensait être un appel de recrutement. « Avons-nous combattu agressivement une partie de la science ? Oui », a déclaré McCoy. « Avons-nous caché notre science ? Absolument pas. Avons-nous rejoint certains de ces « groupes fantômes » pour lutter contre certains des premiers efforts ? Oui c’est vrai. Mais il n’y a rien d’illégal à cela. Vous savez, nous cherchions nos investissements. Nous cherchions nos actionnaires. McCoy ne travaille plus pour ExxonMobil.

De même, des aveux sincères sur l’attitude du pétrole envers l’action climatique peuvent se cacher dans leurs dossiers internes.

Les compagnies pétrolières promettent enfin de changer, mais dans quelle mesure leurs engagements climatiques ne sont-ils que du greenwashing ?

Selon McCoy, le lobbyiste d’ExxonMobil dans l’exposé de Greenpeace, la société avait également feint de soutenir une taxe sur le carbone, une politique qui augmenterait le coût des combustibles fossiles pour réduire la demande.

«Personne ne proposera une taxe sur tous les Américains, et mon côté cynique dit, oui, nous le savons en quelque sorte. Mais cela nous donne un sujet de discussion que nous pouvons dire, eh bien, à quoi sert ExxonMobil ? Eh bien, nous sommes pour une taxe sur le carbone », a déclaré McCoy.

Il existe d’autres façons dont les compagnies pétrolières ont gonflé leurs records sur le climat, une tactique connue sous le nom de greenwashing. En décembre 2019, les cinq plus grandes compagnies pétrolières du monde avaient dépensé au total 3,6 milliards de dollars en publicité au cours des 30 dernières années. L’un des récents efforts marketing d’Exxon a consisté à promouvoir ses investissements dans la recherche sur l’utilisation des algues comme carburant automobile. Quelqu’un qui regarde ces publicités pourrait supposer qu’Exxon consacre une part importante de son budget aux algues, alors qu’elle représentait 0,2 % de sa capacité de raffinage.

Malgré la rhétorique, l’industrie pétrolière semble susceptible de rester fidèle à ses produits de base. Comme l’a déclaré le PDG de BP America, David Lawler, lors de l’audience : « Cela ne signifie pas que BP se retire des activités pétrolières et gazières.

Qui dirige les tirs pour les politiciens et les groupes qui nient le changement climatique ?

L’astroturf est la « pratique consistant à créer l’illusion d’un soutien public à une cause », selon le média environnemental Grist. Au lieu d’exprimer leur scepticisme à l’égard de la science du climat ou de promouvoir directement des politiques controversées, les compagnies pétrolières et leurs alliés ont dépensé de grosses sommes pour d’autres organisations qui promeuvent leurs priorités.

Un exemple est l’American Legislative Exchange Council, qui a reçu plus de 1,7 million de dollars d’Exxon et de ses sociétés affiliées avant que la société ne quitte le conseil en 2018. L’ALEC a contribué à renverser les normes du portefeuille des énergies renouvelables et les interdictions des sacs en plastique en poussant une législation modèle dans les États. Entre 1998 et 2014, Exxon a également conduit des entreprises donatrices en donnant près de 31 millions de dollars à des groupes d’intérêts spéciaux qui promeuvent la négation du changement climatique.

Ceci n’est qu’un petit aperçu des subventions que Big Oil a accordées à des groupes tiers. Le public ne sait pas encore à quoi servaient exactement les subventions.

Dans quelle mesure la polarisation actuelle sur le changement climatique peut-elle être attribuée aux premières campagnes de désinformation menées par l’industrie ?

En 2015, le LA Times et Inside Climate News ont publié des enquêtes distinctes montrant que des scientifiques de l’industrie pétrolière avaient exhorté les entreprises à réfléchir à la façon dont ses produits alimentaient le réchauffement climatique via des notes internes remontant aux années 1960. Au lieu de tenir compte de ces appels, Exxon a travaillé avec d’autres grandes compagnies pétrolières pour former une coalition qui ferait échouer un accord mondial contraignant sur le climat en 1998, selon des documents.

Du LA Times :

Comment l’une des plus grandes compagnies pétrolières du monde, un leader de la recherche sur le climat, est-elle devenue l’un de ses plus grands sceptiques publics ? La réponse, tirée d’une mine de documents d’entreprise archivés et des souvenirs d’anciens employés, est qu’Exxon, maintenant connu sous le nom d’Exxon Mobil, craignait qu’un consensus public croissant ne conduise à des politiques financièrement lourdes.

Quels sont les objectifs finaux de l’énorme campagne marketing de Big Oil ?

L’un des mystères de l’industrie pétrolière est le type de travail qu’elle sous-traite à des groupes de conseil et de relations publiques, qui ont aidé Big Oil à se forger une image publique bienveillante.

Davies, du Climate Investigations Center, se demande ce que l’industrie pétrolière considère comme un « succès » de relations publiques. « Qui mesure le succès de ces publicités ? Vous dépensez des millions de dollars pour ces publicités, comment mesurez-vous le gain ? » il ajouta.

Faire la lumière sur les activités du monde des relations publiques pourrait pousser les plus grandes entreprises à envisager de rompre leurs liens avec les géants pétroliers.

Les efforts des compagnies pétrolières pour se commercialiser sont également très importants dans un nombre croissant de poursuites pour malversations. Khanna a déclaré que l’audience de jeudi n’était probablement que la première partie d’une série visant à faire la lumière sur les campagnes de l’industrie pétrolière, une seconde étant axée sur le rôle de l’industrie des relations publiques avec les compagnies pétrolières.

« Nous avons une énorme quantité de documentation remontant à 40 ans », a déclaré Naomi Oreskes, professeure d’histoire des sciences à Harvard, avant l’audience, lors d’un appel avec le groupe progressiste Our Revolution.

Jeudi, les dirigeants de l’entreprise ont affirmé que leur position reflète le consensus scientifique écrasant selon lequel les combustibles fossiles provoquent le changement climatique. Mais l’industrie ne s’est pas concentrée sur une politique respectueuse du climat dans son lobbying.

Les quatre compagnies pétrolières présentes à l’audience, ainsi que l’API, ont dépensé près de 453 millions de dollars combinés pour faire pression sur le gouvernement fédéral au cours de la dernière décennie, selon une analyse publiée jeudi par les démocrates du comité de surveillance de la Chambre. L’analyse suggère que l’industrie s’est beaucoup plus souciée de protéger les allégements fiscaux pour les combustibles fossiles que de protéger la planète.

Par exemple, l’industrie a publiquement déclaré qu’elle soutenait l’accord de Paris sur le climat, mais dans les couloirs du Congrès, elle n’a fait du lobbying sur le sujet que huit fois sur 4 597 exemples de lobbying dans l’analyse. L’industrie a consacré plus de la moitié de son temps à faire du lobbying sur des questions fiscales.

« Je ne pense pas que nous ayons vraiment besoin de plus de recherches (…) sur ce que ces entreprises ont fait et sur la façon dont elles ont déformé la vérité, les faits et continuent de propager des pratiques dangereuses », a déclaré Oreskes lors de l’appel Our Revolution. Mais elle pense que l’audience peut aider le public à s’en rendre compte. « On nous a menti… nous avons du travail à faire pour vraiment faire passer ce message. »