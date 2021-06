Ce qui a changé pour l’immobilier en temps de pandémie

La plupart des personnes vivant dans des logements loués ont rencontré des difficultés et ont décidé d’acheter leur propre maison.

La pandémie mondiale a mis en évidence l’importance de l’immobilier, en particulier du segment résidentiel. Ce n’est pas qu’à l’époque pré-COVID, les gens n’achetaient pas de maisons. En fait, il y a eu une recrudescence de la jeune génération qui s’est montrée plus intéressée que jamais par l’achat d’une maison. La génération Y, qui privilégie la location plutôt que les maisons individuelles, a commencé à chercher à se libérer du piège de la location à vie.

Selon les rapports, les ventes de logements se sont améliorées de 13% au cours des trois premiers trimestres de 2019 combinés par rapport à la période correspondante en 2018, et de 23% au cours de cette période il y a deux ans. Les données d’ANAROCK ont révélé que les trois trimestres de 2019 ont collectivement vu des ventes de près de 2,02 unités lakh dans les 7 principales villes (au cours de la même période en 2016, elles étaient de 2,07 unités lakh).

Alors, qu’est-ce qui a changé après le début de la pandémie? Il y a eu une prise de conscience accrue de l’importance d’un actif immobilier. Les gardiens de clôture, qui attendaient sous un prétexte ou un autre, se sont manifestés après avoir été témoins de problèmes dans les communautés non fermées; les gens ont également vu que l’immobilier est un actif financièrement solide par rapport à de nombreux autres outils d’investissement financier.

Cette prise de conscience signifiait que le secteur immobilier, qui devrait subir d’énormes pertes après la pandémie, a rebondi en quelques mois, les ventes atteignant les niveaux d’avant COVID quelques mois après le premier déverrouillage. Un rapport d’ANAROCK en septembre 2020 a révélé que le secteur indien du logement avait fait un retour en force au troisième trimestre 2020, avec des ventes et de nouveaux lancements rebondissant à 65 % et 79 % des niveaux d’avant COVID-19 (T1 2020), respectivement. Le rapport a déclaré: «Les ventes ont été nettement plus élevées qu’au trimestre précédent, lorsque la pandémie de coronavirus avait ramené les ventes à seulement 12 730 unités.»

Le rapport a mis en évidence la nature hautement résiliente des logements abordables et intermédiaires face à la pandémie de Corona. La plupart des personnes vivant dans des logements loués ont rencontré des difficultés et ont décidé d’acheter leur propre maison. Compte tenu de la préférence des acheteurs pour des logements bientôt disponibles, nous essayons de livrer 8 à 10 projets au cours des deux prochaines années. Il a été remarqué que de plus en plus de personnes souhaitent opter pour des options résidentielles plus spacieuses et indépendantes en cette pandémie. Signature Global a proposé des sols indépendants sous DDJAY à Sohna et proposera également des options similaires à Gurgaon. Les politiques progressistes du gouvernement tant du côté de l’offre que de la demande stimulent ce segment. Je suis sûr que malgré les revers, le segment abordable et intermédiaire sera le moteur de la renaissance de l’immobilier.

Un autre changement induit par la pandémie est la demande d’espaces plus grands où les gens peuvent avoir une place séparée à l’intérieur de la maison pour diverses tâches. La demande de maisons plus grandes – 3 BHK et plus – a augmenté depuis que la pandémie a frappé l’Inde. Comme tout le monde est coincé à la maison pendant de longues périodes en raison de la pandémie, la situation nécessitait une maison suffisamment grande pour soutenir des activités telles que le travail de bureau, la zone d’étude et les divertissements.

Maintenant, les gens veulent vivre, faire de l’exercice et profiter de nouvelles façons. La demande des consommateurs se modifie en raison de ces facteurs, entraînant une augmentation de la demande de logements plus grands. Selon PropTiger Data Labs, 15 998 unités de la catégorie 3BHK ont été vendues au premier trimestre 2020, passant à 17 200 unités au premier trimestre 2021, indiquant que les ventes dans ce segment étaient en hausse.

Cependant, l’augmentation de la demande de logements plus grands ne se limite pas à l’Inde ; selon une analyse de Knight Frank, le prix de l’immobilier haut de gamme, notamment en Asie, a augmenté en moyenne de 4,6% au premier trimestre 2021, la plus forte hausse trimestrielle depuis le quatrième trimestre 2017. Los Angeles (n°8) a eu le le plus grand changement de prix parmi les villes américaines, avec une augmentation de 12,6 % du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021.

De plus, les familles nucléaires ne réfléchissent pas à leurs besoins immédiats mais à ceux qui se présenteront dans les années à venir ; ainsi, ils recherchent des unités plus grandes et spacieuses. Même ceux qui sont sur la clôture ont commencé à acheter et à chercher des maisons plus grandes qu’on ne le pensait auparavant en raison de contraintes budgétaires. En outre, la contribution du faible taux d’intérêt des prêts immobiliers ne peut être niée pour stimuler le sentiment des acheteurs.

(Par Pradeep Aggarwal, fondateur et président, Signature Global Group, et président, ASSOCHAM, Conseil national de l’immobilier, du logement et du développement urbain)

