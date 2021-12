Ce qui a été dit à propos de Steven Gerrard prenant le poste de manager de Liverpool avant le choc du week-end avec Aston Villa

Steven Gerrard devrait recevoir un accueil chaleureux à son retour à Anfield ce week-end alors que son équipe d’Aston Villa affronte Liverpool.

Le joueur de 41 ans a fait un excellent début de vie à Villa Park après avoir remporté trois de ses quatre premiers matches en charge.

Steven Gerrard est déjà désigné comme futur manager de Liverpool

Il n’a fallu que quelques minutes lors de sa conférence de presse de dévoilement de Villa pour qu’on lui demande quel pourrait être son prochain emploi, beaucoup le désignant comme futur patron de Liverpool.

Voir Gerrard en tant que manager des Reds à Anfield semble être un match paradisiaque à un moment donné dans le futur avec des fans et d’anciens joueurs sans aucun doute enthousiasmés par la perspective d’une future association, mais qu’est-ce qui a été dit ?

Voici ce que certains noms de premier plan – ainsi que Gerrard lui-même – ont à dire sur les liens.

Steven Gerrard

Gerrard a déclaré : « Les fans de Liverpool ne veulent pas que je sois le manager du Liverpool Football Club.

«Ils veulent que Jurgen Klopp continue d’être le manager de Liverpool, et je suis totalement avec eux tous.

« Nous ne devrions pas en parler, nous avons l’un des meilleurs managers à la tête de notre club en ce moment. Je l’aime.

« J’espère qu’il restera encore quelques années. Je ne pense pas qu’il soit utile d’en parler et j’espère que Jurgen restera à Liverpool pendant de nombreuses années.

« Liverpool est mon club. J’ai fait un super voyage. Est-ce un rêve pour moi d’être un jour manager de Liverpool ? Oui, ça l’est, mais pas encore et qui peut dire que je serai un jour assez bon.

« Il y a beaucoup de managers fantastiques qui aimeraient tous avoir la chance de gérer Liverpool. Nous devons avant tout respecter Jurgen.

S’exprimant lors de son dévoilement d’Aston Villa, il a ajouté : « Vous ne m’entendrez jamais dire que c’est un tremplin.

« Je suis vraiment honoré et fier.

«Je vais donner à ce travail tout ce dont il a besoin pour réussir, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à avoir des rêves et des aspirations.

« Liverpool a un entraîneur de classe mondiale et s’il signait un contrat à vie, je serais très heureux pour eux et lui. »

GETTY

Gerrard est de retour en Premier League en tant que manager, après avoir pris le poste chez Aston Villa Jurgen Klopp

S’adressant à FourFourTwo en 2019, Klopp a déclaré : « Si vous demandez qui devrait me suivre, je dirais Stevie. Je l’aide chaque fois que je peux.

« Si quelqu’un obtient votre travail, ce n’est pas à cause d’eux, c’est parce que vous n’êtes pas assez bon.

« Je suis assez vieux pour savoir que je donne tout à ce travail. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas parfait, mais je donne au club à 100%. Si cela suffit, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, alors c’est juste le problème de la situation.

« Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas sceptique. Je suis complètement ouvert. Si vous voulez mon aide, vous l’aurez.

« Ma famille pense souvent que je m’ouvre trop vite, mais je pense qu’être autrement est une perte de temps. J’aime la vie, j’aime mon travail, j’aime la plupart des gens – c’est comme ça.

S’exprimant cette année, Klopp a ajouté: « En Angleterre, vous avez des légendes du club et pensez » pourrait-il être l’entraîneur?.

« Quand Frank Lampard a pris le relais à Chelsea, tout le monde a pensé » cela a du sens « , mais alors où peut-il aller à partir de là?

« Stevie fait tout bien jusqu’à présent, acquérant de l’expérience ici avec l’académie, apportant ses expériences d’entraîneur aux Rangers, y étant très, très, très réussi, alors il avait franchi la prochaine étape. Jusqu’à présent, cela a été la carrière parfaite.

« Pendant que je suis ici, c’est difficile mais bien sûr [he can be Liverpool’s future manager]. Mais il est important qu’à partir de maintenant le chapitre Steven Gerrard Aston Villa commence et c’est exactement ce qui va se passer.

Jurgen Klop pense que Steven Gerrard serait un grand futur patron Ally McCoist

En mai de cette année, il a déclaré à talkSPORT : « Je ne pense pas que ce sera de si tôt.

« En écoutant les interviews de Steven après les matchs comme il le fait depuis qu’il a pris le poste, il parle très, très bien. Il comprend juste.

« Je l’ai entendu dire que Liverpool a un super manager – et ils ont un super manager. Les fans de Liverpool sont très, très contents de leur manager. Les Rangers aussi.

«Mais Steven Gerrard conviendrait-il parfaitement à Liverpool à l’avenir? Cent pour cent.

« Tout est une question de timing. À mon avis, le moment n’est pas bon, en ce moment.

« J’aimerais qu’il reste [at Rangers] pendant encore quelques années, gagner quelques titres, [compete] en Ligue des champions… et puis si le moment est venu, déménagez à Liverpool.

«Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne chose pour lui d’aller ailleurs avant Liverpool. Et si ça ne marchait pas ?

Scott Minto

« En ce qui concerne Steven Gerrard, je peux tout à fait comprendre pourquoi Villa est venu pour lui », a déclaré l’ancien as de la Premier League Scott Minto à talkSPORT lors du coup d’envoi.

« Je pense que la question ici est, que veut Steven Gerrard à long terme ? Nous sommes à peu près sûrs qu’il veut le poste à Liverpool, mais quel est le meilleur moyen de se rendre à Liverpool ?

«Je pense que les Rangers sont un club fantastique dans une petite ligue, si vous les mettez en Premier League, cinq ans ils courront après l’Europe, dix ans ils courront après les quatre premiers.

«Mais pouvez-vous passer des Rangers à Liverpool? Je pense que s’il a remporté trois ou quatre titres sur le spin, vous le pouvez.

« Maintenant, en allant à Villa, il se met beaucoup plus de pression car que veut la hiérarchie de Villa ? C’est le top six ? A-t-il besoin de les placer dans le top six ?

« Beaucoup plus de choses peuvent mal tourner.

« C’était un exploit incroyable de passer la saison sans défaite [at Rangers] et s’il fait ça trois ou quatre saisons sur le spin, avec le contrat de Jurgen Klopp et il dit: « Je ne veux plus le faire », je pense qu’il est plus que capable et le club est plus susceptible de dire, « D’accord, vous pouvez entrer directement ».

« En allant à Villa, il y a beaucoup plus de permutations qui peuvent aller dans les deux sens. »

Gerrard aimerait sans aucun doute retourner à Liverpool un jour Jermain Defoe

« C’est probablement l’objectif principal. C’est probablement ce pour quoi il s’efforce », a-t-il déclaré à Boot Room de Darren Bent sur talkSPORT.

« Parce qu’il a si bien réussi et c’est ce qu’il vise et c’est vraiment son premier travail principal. Il est passé directement des moins de 18 ans de Liverpool aux Rangers, même à l’époque, les gens pensaient probablement que c’était un gros travail pour votre premier emploi.

« Dominer au niveau national était spécial, mais les gens pourraient le regarder et penser que ce sera soit le Celtic ou les Rangers, mais aussi de concourir en Europe.

« À un moment donné, je pense qu’il continuera à gérer Liverpool. »

.

Steven Gerrard a certainement gagné ses galons avec son passage chez les Rangers Mark Lawrenson

S’adressant à talkSPORT, il a déclaré: «Avec Steven Gerrard, au cours de ses trois années chez les Rangers, il a amélioré l’équipe chaque année et cette année, ils ont remporté le titre, ce qui est une réalisation fantastique pour lui.

« J’ai l’impression que c’est un peu tôt pour lui. Il n’a pas eu ce que j’appellerais une expérience appropriée.

« Il commence l’année prochaine en tant que favori chez les Rangers et c’est probablement la première année qu’il commence en tant que favori.

« C’est la pression là-haut. C’est tout là-haut.

«Il doit avoir un petit sort chez les Rangers où cela va contre lui, il perd quelques matchs et le Celtic pourrait revenir.

« C’est ça l’expérience. C’est quand vous en perdez et que vous ne gagnez pas chaque semaine.

« C’est là que se trouve Liverpool en ce moment et vous vous dites » qu’est-ce que c’est ? « .

«Je pense qu’il y a encore un an ou deux. Je regarde Steven et je pense à Frank Lampard, bien que Steven soit chez les Rangers depuis plus longtemps que Frank Lampard ne l’était à Derby.

« C’est le genre d’équivalent que vous recherchez.

« C’est un peu tôt pour le moment mais je pense que cela finira par arriver. »

GETTY

Steven Gerrard continuera d’être lié à un retour à Anfield Jamie Carragher

Écrivant pour The Telegraph, Carragher a déclaré : « Gerrard est maintenant confronté à des obstacles similaires à ceux qu’il a surmontés à Glasgow, les cyniques se demandant s’il n’est pas trop tôt pour lui confier un travail aussi énorme.

«Il y a aussi la complication de beaucoup le voir comme continuant un apprentissage jusqu’à ce que Klopp fasse ses adieux à Anfield et que Gerrard fasse son retour émotionnel.

« Peut-être que cela arrivera un jour, mais je peux vous promettre ceci : Steven Gerrard ne voudra jamais devenir manager de Liverpool qu’au mérite.

« Et les supporters de Liverpool voudront seulement qu’il devienne manager de Liverpool dans ces conditions, pas à cause d’une sorte de retour romantique.

« Quand Klopp partira, Liverpool n’emploiera que le meilleur homme pour le poste, comme ils l’ont fait lors de leur dernier rendez-vous en 2015.

« La connexion de Gerrard est un avantage si le jour vient où il est un candidat sérieux. D’ici là, c’est un sujet surjoué et ne devrait pas être à l’ordre du jour en ce moment.

Graeme Souness

S’adressant au Daily Record, il a déclaré: «Pour moi, ce n’est vraiment qu’une question de quand et non de si.

Les propriétaires peuvent voir les choses totalement différemment, mais les propriétaires veulent être populaires. Donc, si les choses se passent très bien et qu’ils emploient Steven, cela signifie qu’il prend la relève à un bon moment, avec le club de football qui va de l’avant. Ce serait une transition facile.

« Si votre club ne se porte pas bien, les propriétaires subissent des pressions pour prendre un rendez-vous populaire. Et vous ne trouverez pas plus populaire que lui.

« Donc, de toute façon, cela semble être une évidence pour moi. »

Sports aériens

Souness est l’une des nombreuses légendes de Liverpool à discuter du futur Kenny Dalglish de Gerrard

Dalglish a déclaré : « C’est hypothétique, le poste n’est pas disponible, mais quand il le sera, je suis sûr que Steven serait parmi les prétendants.

« Il a fait un travail absolument fantastique à Ibrox.

« Pour moi, ce n’est pas un choc qu’il ait si bien fait », a ajouté Dalglish à propos du travail que Gerrard a fait jusqu’à présent en Écosse. « J’ai toujours pensé qu’il serait un très bon manager où qu’il aille. Il a fait un grand pas pour aller chez les Rangers.

« Il connaissait la taille du club et ce que cela signifie pour des millions de personnes. Il a tenté sa chance, c’est un garçon courageux d’aller là-bas, et ça a très bien fonctionné pour lui.

Ian Rush

S’adressant à The Mirror, Rush a déclaré: « Les bookmakers ne se trompent jamais très loin. Espérons que Jurgen Klopp sera à Liverpool longtemps car cela signifie qu’ils vont bien.

« Un jour, j’en suis certain, il dirigera Liverpool, mais ce ne sera pas demain. Je suis certain que gérer Liverpool fait partie de sa réflexion à long terme, mais la gestion est une courbe d’apprentissage et Stevie continue d’apprendre.

« Le timing est primordial – c’était peut-être un peu trop tôt, par exemple, pour que Frank Lampard quitte le comté de Derby pour Chelsea.

« En fait, je pensais qu’il s’en sortait bien, mais il a quand même perdu son emploi. Vous ne voulez pas que la même chose arrive à Steven. Il faut faire attention à pousser les gens trop tôt.