Ce qui a été dit en flux explosif

Nicki Minaj et Jesy Nelson sont allés en direct sur Instagram hier soir, pour promouvoir le premier single de Nelson, Boyz, sorti vendredi, avec Minaj. Le contenu lyrique de la chanson et le clip vidéo ont fait l’objet de contrecoups et d’accusations de « pêche au noir » (un terme qui fait référence à quelqu’un qui modifie son apparence pour apparaître noir ou racialement ambigu) de la part de nombreux critiques et fans.

Jesy Nelson a été critiquée pour cela pendant un certain temps, mais le contrecoup a atteint de nouveaux sommets au cours du week-end avec un article de Vulture où Jesy a nié avoir connaissance de la pêche au noir et de la fuite de certains DM qui auraient été de Leigh-Anne Pinnock disant que Jesy avait bloqué le petit Mélangez les filles sur Instagram. Dimanche soir, Nicki Minaj a annoncé que Jesy et elle seraient en direct sur Instagram pour discuter de Boyz. Pendant le live, Nicki Minaj ne semblait pas sûre des origines de la carrière de Jesy ou de qui était Little Mix, demandant à Jesy des détails sur la durée de son appartenance au groupe (malgré le fait que Nicki figure sur le single Woman Like Me de Little Mix). Après que Jesy ait expliqué ses neuf ans d’histoire avec le groupe, Nicki a évoqué les fuites de DM prétendument de Leigh-Anne qui ont circulé en ligne tout au long du week-end.

Minaj a déclaré: «Dès que les gens ne peuvent pas en avoir avec vous, ils semblent vouloir arrêter votre sac. Si je me baladais avec toi pendant 10 ans et qu’il y avait quelque chose d’horrible chez toi et que dès que nous nous séparions, j’envoyais des textos à ton sujet immédiatement, cette personne doit porter un gros nez de clown rouge et des bottes de clown. Quand les gens se séparent, vaquent à tes putains de business. Que vous l’ayez évoqué à huis clos ou autre, vous êtes un putain de clown.

Nicki Minaj a également directement défendu Jesy Nelson sur Instagram Live contre les allégations de pêche au noir. « Il y a beaucoup de femmes ici aux États-Unis qui bronzent, ont des lèvres plus grosses, se font toutes sortes de trucs. Je porte des cheveux blonds jusqu’aux pieds, des contacts, peu importe – tant que vous ne faites de mal à personne ou que vous ne parlez pas négativement de la race de quelqu’un, vous devriez pouvoir porter ce que vous voulez. Ce que nous n’aurons pas, c’est quelqu’un qui envoie des textos et dit aux influenceurs de parler mal de cette fille, je connais des chanteuses qui bronzent beaucoup. C’est leur putain de business, c’est leur putain de droit. C’est différent quand quelqu’un sort et prétend être noir.

« Ça crie que tu es jaloux »

Se référant directement aux DM qui viendraient prétendument de Leigh-Anne, Minaj a poursuivi: «Chérie, prends-les messages et fourre-les dans ton cul. Ne sors pas pour essayer de ruiner qui que ce soit, laisse-la profiter de ce moment. Imprimez-leur des messages texte, bus qui s’ouvre et enfoncez-le dans votre putain de cul. Si vous voulez une carrière solo, allez-y et dites-le. Tu n’as pas à attaquer quelqu’un d’autre, si c’est ce que tu ressentais, pourquoi tu étais avec elle pendant 10 ans ? Ça crie l’insécurité, ça crie que tu es jaloux. Et maintenant, tu ressembles à un gros bozo jaloux.

Tout au long de la diatribe de Nicki Minaj, Jesy Nelson a ri à plusieurs reprises. Elle a également remercié Nicki Minaj pour les points qu’elle a soulevés, puis s’est commentée sur les allégations de pêche au noir : « Merci bébé, honnêtement, cela signifie beaucoup. Pendant que nous sommes sur ce sujet, je veux juste dire que mon intention n’a jamais été d’offenser les personnes de couleur avec cette chanson. Je voulais juste célébrer ça, cette époque de la musique parce que c’est ce que j’aime. Quand j’étais dans la vidéo avec toi, je n’avais même pas de faux bronzage. J’étais à Antigua depuis trois semaines auparavant. Je suis tellement chanceuse en tant que fille blanche que quand je suis au soleil, je bronze si sombre.

Jesy a ensuite déclaré que Leigh-Anne lui avait mentionné le teint de Jesy à deux reprises, l’une après la vidéo de Sweet Melody (la dernière vidéo de Nelson en tant que membre de Little Mix): « Leigh-Anne m’a même dit dans le groupe, « Tu es sûr que tu n’es pas métis parce que tu deviens plus sombre que moi au soleil, c’est fou. » Mes cheveux sont naturellement bouclés, je les tiens de mon père. J’ai fait partie d’un groupe avec deux femmes de couleur pendant neuf ans et cela ne m’a jamais été abordé jusqu’au dernier clip que j’ai fait avec elles lorsqu’elle m’a envoyé un message et m’a dit: « Jesy, je veux te faire prendre conscience. » «

Après la fin de l’Instagram Live avec Jesy Nelson, Nicki Minaj a tweeté ce qui suit: « JeLeigh b * tches agissant vraiment en désordre. »

JeLeigh btchs agit vraiment en désordre. ~ Si vous savez que quelqu’un a été suicidaire à cause de l’intimidation dans le passé, pourquoi essayer d’amener un groupe de personnes à l’intimider à nouveau à propos de quelque chose d’autre, à une échelle encore plus grande ? Honte à toi, c’est vraiment triste. Vous ne savez pas à quoi ppl peut faire face. Santé mentale – Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 12 octobre 2021

Leigh-Anne Pinnock, qui vient d’accoucher de jumeaux fin août, n’a pas encore commenté. Regardez l’intégralité du live Instagram de Jesy Nelson et Nicki Minaj ici.

Histoires recommandées par cet écrivain :

• Déballage de tout le drame Little Mix et Jesy Nelson qui s’est produit ce week-end

• Jesy Nelson est interpellée pour « pêche au noir »

• Le single solo controversé de Jesy Nelson est sorti et les gens ont BEAUCOUP à dire sur la vidéo