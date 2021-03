« Ce qui a été fait il y a deux jours ne vaut pas la peine, l’important est de battre le Kosovo »

30/03/2021

Sergio Canales, Le Betis et le milieu de terrain de l’équipe nationale espagnole ont déclaré ce mardi lors d’une conférence de presse que « le football est présent », que « ce qui a été fait il y a deux jours n’est pas valable » et que, par conséquent, « l’important est de gagner » ce mercredi au Kosovo. lors du troisième match de la fenêtre FIFA, qui se déroulera au stade La Cartuja de Séville, après avoir joué contre la Grèce (1-1) et la Géorgie (1-2).

Canaux voit « le groupe avec la même envie de bien faire que contre l’Allemagne » en novembre, quand ils ont battu les Allemands 6-0 dans le même stade de La Cartuja où ils joueront contre l’équipe des Balkans, même s’il a averti que « doit être respecté » rival parce que « Aujourd’hui, gagner n’importe quel match est très difficile. »

Pour le joueur de Santander, « les deux derniers matchs (contre la Grèce et la Géorgie) ont été un apprentissage », une confirmation que « le football est très régulier et tout est beaucoup plus compliqué », mais il s’est montré « calme » sur le développement de la phase de qualification pour la Coupe du monde « car le groupe croit en l’idée » du sélectionneur, Luis Enrique Martínez.

« N’importe quel rival vous renverra chez vous »

Canaux Il pensait qu’actuellement « il y a beaucoup d’équipes très puissantes et l’Espagne en fait partie », mais a averti que « n’importe quel rival vous renvoie à la maison » même si vous avez le sentiment d’être « sur la bonne voie ».

Personnellement, le joueur de Betic a déclaré qu’il « appréciait l’équipe nationale » et avec lui « Je souhaite continuer à grandir dans ce dressing en donnant tout pour cette chemise « , bien qu’il refuse de répondre s’il est dans son «meilleur moment» car pour lui «le plus important est de donner l’impression d’avoir tout donné».