Ce qui a fonctionné et ce qui a échoué lors de l’expérience de qualification de sprint en F1 · .

Le nouveau format de qualification de sprint de la Formule 1 a apporté une nouvelle action au week-end de course, mais a également créé une certaine confusion et incohérence.

Où la série a-t-elle apporté des améliorations et quels domaines dope sit doivent-ils réévaluer, après son premier test du format à Silverstone?

Ce qui a fonctionné

Choix libre des pneus dans les deux courses

Alonso a fait un superbe départ avec des pneus tendres. L’ajout le plus excitant à la course de qualification de sprint a été la suppression de la règle obligeant les pilotes qui atteignent la Q3 à démarrer sur leur gomme usée de la Q2. Cela a ajouté un nouveau niveau d’intrigue avant le début de la course et a permis aux équipes de choisir leurs stratégies de course en fonction de leurs positions de qualification.

Nous avons donc vu Mercedes parier sur le départ de Valtteri Bottas sur un train de pneus tendres, et Alpine faire de même avec Fernando Alonso, qui remontait de six places à la cinquième place au départ.

Non seulement cela nous a donné de meilleures courses, mais c’est évidemment plus juste pour les pilotes que le système normal. Il s’agit d’un changement de règles qui devrait être adopté pour toutes les autres manches du championnat.

Pratiques réduites avant les qualificationsAlors qu’une grande partie du battage médiatique autour des qualifications de sprint concernait ce qui se passerait dans la course elle-même, le changement le plus important est sans doute le fait de forcer les équipes à se qualifier après seulement une heure d’entraînement au lieu des trois heures habituelles – ou l’année dernière, quatre .

Les dés semblaient jetés avant la séance de vendredi soir, alors que Max Verstappen menait la seule séance d’essais avec une marge de sept dixièmes de seconde. Mais sur une piste de refroidissement, touchée par un sous-virage inattendu, Red Bull s’est égaré, ouvrant la porte à Lewis Hamilton et Mercedes pour en profiter.

Il y a eu d’autres développements inattendus. Charles Leclerc a profité d’une performance inférieure à la normale de Sergio Perez pour placer sa Ferrari au deuxième rang et George Russell a ravi le public local en plaçant sa Williams huitième sur la grille.

Le format de qualification actuel de la Formule 1 l’a bien servi pendant 15 ans et ce week-end a montré qu’il serait insensé de s’en débarrasser, alors que la série expérimente des changements. Réduire le nombre d’entraînements que les équipes avaient auparavant ne semblait qu’augmenter l’intrigue.

Action sur les trois jours

Le vendredi a été une journée beaucoup plus animée que d’habitude. L’un des principaux arguments de vente du nouveau format était qu’il garantissait que chaque jour comprenait une session compétitive significative. Il s’agissait clairement d’une amélioration par rapport à l’arrangement habituel, donnant un point d’intérêt supplémentaire vendredi. C’est quelque chose que la F1 a manqué depuis que son format de qualification de deux jours a été remplacé par un seul jour.

Cela a cependant permis un démarrage lent des débats vendredi, aucune action de F1 n’ayant eu lieu avant deux heures et demie de l’après-midi. Lewis Hamilton a profité de l’occasion pour effectuer un travail de simulation supplémentaire chez Mercedes.

Qu’est-ce qui a échoué

Anti-climax post-qualification

L’excitation des qualifications s’est rapidement estompée. Après cette séance de qualifications fulgurante, les pilotes ont dit quelques mots à la Formule 1 et aux caméras de télévision – et ont disparu. Pas de conférence de presse, pas de chance pour les médias de leur demander comment s’était passée leur première expérience du nouveau format de la F1.

Les médias n’ont généralement pas l’occasion d’interviewer les pilotes le vendredi soir après les séances d’essais. Mais si l’idée d’ajouter des séances de qualification de sprint est de créer une action engageante et compétitive tout au long du week-end, alors il s’ensuit que les médias ont besoin de l’opportunité de la couvrir.

« N’appelez pas ça une pole, n’appelez pas ça une course »

La qualification de sprint a un problème de nomenclature évident, et c’est double. Premièrement, la nouvelle séance du samedi après-midi se déroule comme une course de 17 tours, mais on nous demande de l’appeler une séance de qualification. C’est un non-sens : une course est une course.

Pas étonnant que les pilotes et les membres de l’équipe se soient référés à la « course de qualification au sprint » ou, plus simplement, à la « course au sprint ».

La F1 a besoin de solutions plus élégantes à ses problèmes de nom que d’insister dogmatiquement sur le fait qu’elle peut appeler une course une séance de qualification. S’ils ne supportent pas l’idée de faire référence aux qualifications de sprint comme à une course de sprint, pourquoi pas d’autres noms comme « manche » ou « pré-finale » ?

Deuxièmement, comme la séance de qualification ne détermine plus qui part de la pole position, la F1 s’est retrouvée avec une énigme statistique : qu’est-ce qui compte réellement comme pole position ?

Le format perturbe les statistiques de qualification de la F1. C’est une question que la F1 n’a jamais pu répondre de manière entièrement satisfaisante. Les livres d’histoire vont maintenant avoir besoin d’être révisés, et c’est regrettable.

La F1 a choisi de définir le vainqueur de la pole position comme le pilote qui a commencé le Grand Prix depuis la pole position, et c’est difficile à contester. Néanmoins, la F1 devrait également reconnaître le fait qu’un pilote a remporté la pole position lors d’une séance conventionnelle. Le nouveau titre qu’il a évoqué – « roi de la vitesse » – n’était qu’un faible élément de marketing.

Insister sur le fait que le meilleur pilote des qualifications n’est pas le vainqueur de la pole détruit des décennies d’histoire de la F1. Sebastian Vettel a tout à fait raison de dire que c’est « faux ».

Ce qu’il faut ici, ce sont deux catégories. La définition historique de la pole position doit également être conservée, pour garantir que les records de Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna et les autres restent compréhensibles et pertinents pour les fans modernes. Il n’y a aucune raison pour que la F1 ne puisse pas le faire tout en ajoutant un nouveau classement de “vainqueur de la pole de qualification au sprint”.

Points bonus

Gagner un tiers dans une course de distance n’a valu à Verstappen que trois points. La Formule 1 estime que des points sont nécessaires pour encourager les pilotes à pousser dans les courses de qualification de sprint. Mais il ne veut pas diminuer l’importance du grand prix en attribuant trop de points un samedi.

Sa solution consiste à attribuer des points, mais pas beaucoup. Cela envoie le message que les quatre cinquièmes du peloton n’ont pas besoin de se donner la peine d’essayer de se battre pour la position. Pire, cela crée une situation où nous avons maintenant certaines manches du championnat qui valent plus de points que d’autres.

Avoir une meilleure position de départ signifie une meilleure chance de marquer des points dimanche. Cela devrait sûrement être l’incitation à pousser à fond dans la course de sprint. Donner seulement six points aux trois premiers pilotes est un exemple classique d’un mauvais compromis, et ne vaut pas la peine d’ajouter encore plus de complexité au système de points de la F1.

Pratique inutile ?

Les séances d’entraînement ne sont pas destinées à être un grand divertissement. Mais le spectacle étrange de regarder les pilotes s’entraîner pendant une heure dans des conditions de parc fermé, avec peu de changements possibles pour leurs voitures, était décidément décevant.

Il a sans aucun doute été apprécié par les recrues, qui ont souffert de la réduction des essais en début de week-end. Mais Hamilton a semblé résumer quand il est venu à la radio et a demandé s’il valait vraiment la peine de mettre le kilométrage supplémentaire sur son unité de puissance.

A toi

Le format de qualification de sprint de la F1 a-t-il été un succès ou un échec ? Ayez votre mot à dire dans les commentaires.

