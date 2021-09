Ce qui a subi le plus de baisses de connexion en 2021 : PlayStation Network, Xbox Live ou Steam | Jeux

Une étude a recherché quelles sont les pages Web avec le plus de pertes de connexion : Steam, PlayStation Network et Xbox Live rivalisent pour être les plus instables…

Une étude a examiné quelles pages Web ont souffert le plus grand nombre de coupures de connexion pendant la période d’un an. ToolTester, en utilisant les données de Downdetector, a dressé deux listes des 30 pages Web les plus instables, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

L’étude a collecté des données pour la période de 12 mois se terminant le 25 juin 2021. Les résultats diffèrent selon les régions, mais en ce qui concerne les jeux vidéo, Steam est de loin le plus instable, suivi du Xbox Live et du PlayStation Network.

Aux États-Unis, 99 pannes ont été signalées dans Fumer, 39% ont fait référence au web, 38% d’interruptions dans le jeu en ligne et 23% de problèmes lors de la connexion. Au Royaume-Uni, il y a eu 177 chutes, avec des pourcentages similaires.

Xbox Live il est tombé 63 fois aux États-Unis et 102 au Royaume-Uni. La plupart des problèmes (65% et 68% respectivement) nous parlons de problèmes lors de la lecture en ligne, et le reste se réfère le plus à des problèmes de connexion.

Enregistrements de données similaires PSN, dont la connexion a échoué 49 fois aux États-Unis et 90 au Royaume-Uni. La plateforme Discord était également très instable (elle est numéro 1 du classement américain, suivi de Steam, Instagram et YouTube).

Des applications telles que Twitter, Snapchat, Facebook, Microsoft Teams, Spotify, Amazon, Disney+ ou Netflix en font partie dans les deux pays. Il ne faut pas oublier que cet été, il y a eu des jours de pannes multiples à travers le monde qui ont affecté des milliers de sites Web, en raison de problèmes dans certains DNS.

De nombreux joueurs sont déjà habitués à ces échecs de connexion qui rendent de nombreux jeux inaccessibles, car ils ont besoin d’une connexion constante, comme Fortnite. Dans ces moments-là, beaucoup aimeraient retourner dans le monde analogique et brancher leurs vieux mais fidèles Spectrums, maintenant en hommage à son créateur Clive Sinclair, décédé la semaine dernière.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.