Ce qui attend le marché de la crypto ce jeudi

Le marché de la crypto après un léger soulagement tombe à nouveau dans le piège baissier. Le prix du bitcoin recommence à chuter en dessous de 43 000 $. L’industrie de la cryptographie, alors qu’elle est en baisse, voit une nouvelle poussée de l’interdiction de l’extraction de crypto en Chine et de la crise de la dette d’Evergrande.

Il est connu des masses dans l’industrie que la Chine héberge environ 60% des activités d’extraction de crypto, car le coût de l’énergie est nettement moins cher. et la Chine imposant une interdiction sur l’exploitation minière a un impact significatif sur l’industrie.

Bien que les événements d’Evergrande n’aient pas d’impact direct sur l’industrie, le marché a tendance à suivre les tendances sentimentales. Pourtant, dans les prochains jours, le prochain mouvement des prix des actifs, principalement Bitcoin, peut être spéculé.

Crise de la dette et marché de la cryptographie d’Evergrande

Le groupe Evergrande, le deuxième promoteur immobilier en Chine en termes de ventes et le 122e rang mondial en termes de chiffre d’affaires, a ébranlé les industries dans toutes les disciplines. La plus grande crypto par part de marché a suivi des tendances similaires.

Evergrande a du mal à rebondir, en raison de son énorme dette, et les marchés du monde entier souffrent alors que le monde reste interconnecté. Cependant, on peut s’attendre à une consolidation du marché si le gouvernement chinois intervient en soutien à la dette de l’institution. Nous pouvons nous attendre à un rebond beaucoup plus lent si les choses ne prévalent pas selon les attentes.

Le géant de l’immobilier devrait adopter le prochain plan d’action jeudi. Comme le marché chinois est en vacances et reprendra ses activités mercredi. La principale préoccupation réside dans le comportement de la bourse et du marché de la cryptographie si Evergranade faisait défaut aux banques !

Quels peuvent être les scénarios possibles ?

Comme il est clair qu’Evergranade est sur le point de ne pas rembourser ses dettes aux banques. Cependant, les négociations sont en cours mais le résultat est assez flou. Un scénario possible est que l’entreprise pourrait vendre ses actifs pour payer sa dette. Cela pourrait également faire baisser les prix de l’immobilier d’autres entreprises.

En outre, ces sociétés pourraient liquider leur position longue pour se préparer au krach. Cela pourrait très bien avoir un impact sur l’espace crypto ainsi qu’une grande partie des investissements ont été verrouillés ici. Et les entreprises essaieraient de protéger leurs réserves de liquidités.

Au contraire, si l’entreprise bénéficie d’un allégement provisoire, les possibilités d’un marché stabilisé sont plus favorables. Mais il est très peu probable que cela se produise car le gouvernement chinois a exclu les possibilités de les renflouer. Par conséquent, les deux prochains jours pourraient être cruciaux non seulement pour le marché boursier, mais également pour l’espace crypto.

