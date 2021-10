Ce qui aurait conduit au coup de couteau mortel de la star de « Ex on the Beach »

La mort de Chris Pearson a été causée par une dispute entre voisins qui a dégénéré de manière incontrôlable, selon ses amis. La star de télé-réalité de 25 ans est décédée aux premières heures de dimanche matin après avoir été poignardée lors d’une altercation dans la vallée de San Fernando, dans le sud de la Californie. Maintenant, des sources proches de lui ont divulgué plus de détails à TMZ.

Des initiés ont déclaré que Pearson – mieux connu pour avoir participé à la saison 1 de Ex on the Beach de MTV – était chez lui dans son complexe d’appartements lorsque la tragédie a frappé. Lui et sa petite amie se seraient levés tard samedi soir et se trouvaient toujours à la piscine communautaire vers 2 heures du matin, heure locale, lorsqu’un voisin s’est plaint. Ils ont dit que Pearson criait et faisait beaucoup de bruit, ce qui a mis en colère certains voisins qui essayaient de dormir. Après avoir ignoré certaines de leurs plaintes, un voisin est sorti sur son balcon et a commencé à crier après Pearson.

Les sources ont déclaré que le match de cris s’est intensifié lorsque Pearson est entré à l’intérieur pour affronter l’homme, ne sachant pas qu’il brandissait un couteau. On ne sait pas où ils se sont affrontés ou qui aurait pu être témoin de la bagarre, mais l’homme qui a poignardé Pearson aurait fui les lieux avant l’arrivée de la police. Il a poignardé Pearson à la poitrine, non loin de son cœur.

Pearson a été poignardé vers 2 heures du matin et transporté d’urgence à l’hôpital, où il est décédé vers 3 h 30 des suites de ses blessures. Les initiés ont souligné que Pearson n’est généralement pas une personne conflictuelle, ils sont donc confus quant à la raison pour laquelle cette situation a dégénéré jusqu’à présent.

Des sources policières ont déclaré à TMZ qu’elles enquêtaient sur l’ensemble de la situation et qu’elles pensaient qu’il s’agissait d’un « cas pouvant être résolu ». Ils ont dit qu’ils cherchaient maintenant des témoins et qu’ils avaient des pistes prometteuses, mais jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée.

Les amis de Pearson sont dévastés par cette tournure des événements et ont lancé une campagne GoFundMe dans l’espoir de collecter des fonds pour aider sa famille à payer ses funérailles. Le jeune homme de 25 ans était un DJ professionnel et sa mère réside dans le Colorado.

Les fans se souviennent de Pearson en tant que candidat remarquable à Ex on the Beach Saison 1, où il est apparu dans 11 épisodes au total. Bien qu’il ait d’abord été considéré comme un « fêtard », il a apporté un véritable pathos à la série lorsqu’il a affronté deux ex-petites amies, dont l’une l’a fait pleurer.