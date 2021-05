“ Ce qui devient le cœur brisé ”: Lovelorn Classic de Jimmy Ruffin

Oh misère. L’amour de Jimmy Ruffin est parti; il est seul, cherchant désespérément la tranquillité d’esprit, et il est à peu près aussi profondément abandonné que quiconque pourrait le supporter. «What Becomes Of The Brokenhearted» est une chanson dans laquelle se perdre, une chanson qui vous entraîne dans son monde pendant quelques minutes et vous permet de ressentir exactement ce que ressent son chanteur.

«Je suis tombé dessus. Nous étions tous à la recherche de matériel »

«Les gens ont tendance à penser que j’ai écrit la chanson, mais je suis juste tombé dessus», a admis Jimmy. «En fait, il a été écrit pour un autre groupe, The Spinners. À l’époque, nous étions tous à la recherche de matériel, alors j’ai rencontré les gars avec la chanson, et à l’époque, le gars qui a écrit les paroles, James Dean, chantait avec la piste rythmique aux côtés de William Weatherspoon, le producteur. J’ai dit: “Pour qui est la chanson?” et il a dit: «Les Spinners», et j’ai dit: «Je pense que je pourrais le faire un peu mieux. Il a dit qu’il ne savait pas, mais je lui ai dit de me laisser essayer et il l’a fait. Ils ont aimé la façon dont je le chantais, donc environ deux semaines plus tard, nous avons fini de l’enregistrer et de mettre les cordes, etc.

“What Becomes Of The Brokenhearted” prouverait la percée tant attendue de Jimmy, mais il devait encore attendre un peu plus longtemps pour cela: “Tout le monde pensait que c’était un smash, mais ils pensaient que c’était un peu monotone, la mélodie était trop répétitive, alors ils ont joué avec pendant environ trois mois. Ensuite, après leur sortie, il a fallu trois mois avant que cela ne commence vraiment à se produire. Mais c’était un disque chanceux pour moi. Ce remaniement comprenait la rédaction d’un long début de mots parlés par Jimmy, d’où la longue introduction instrumentale du single.

“Ce sont les mots qui en ont fait une chanson si populaire”

Ce n’est pas un hasard si «What Becomes Of The Brokenhearted», à un rythme régulier, presque funèbre, est sorti au plus fort de la guerre du Vietnam, alors que les gens partout aux États-Unis manquaient à leurs amants. Kennedy avait trois ans. Le mouvement des droits civiques a défié les anciennes méthodes, mais les progrès ont rencontré une opposition à chaque tournant. Les enfants ont fait pousser leurs cheveux et ont marché contre la guerre. À l’époque, les cœurs brisés battaient en sympathie avec les sentiments de Jimmy’s Ruffin. Des paroles telles que «Comme je marche sur cette terre de rêves brisés» et «Le bonheur n’est qu’une illusion» sont bien plus profondes que la plupart des ballades de rupture. Et Ruffin a confirmé que ces paroles, pleines d’images sombres, étaient absolument cruciales pour le succès de la chanson. «J’ai aimé les mots – c’est ce qui en a fait une chanson si populaire», a-t-il dit, minimisant peut-être l’éclat sincère de sa voix.

Sorti le 3 juin 1966, «What Becomes Of The Brokenhearted» n’a peut-être pas été un succès instantané, mais des ventes régulières l’ont porté au 7e rang et en ont fait le 14e disque le plus vendu aux États-Unis en 1966. Il a frappé Non .8 au Royaume-Uni, un exploit qu’il a surpassé en 1974 lorsqu’une réédition de la chanson est passée au n ° 4. Et “What Becomes Of The Brokenhearted” est devenu un classique du karaoké pour d’autres artistes: Diana Ross Et Les Supremes couvert pour leur album de 1969 Let The Sunshine In, en restaurant l’introduction parlée. Dave Stewart et Colin Blunstone ont décroché un hit du Top 20 britannique avec lui en 1980, Paul Young a fait le numéro 22 américain avec lui en 1984, et Chris Farlowe, Joe Cocker, Rod Stewart, et Baby Washington sont parmi beaucoup d’autres qui l’ont essayé pour la taille.

Quant à Jimmy Ruffin, il avait cinq autres succès américains à Motown, plusieurs autres singles majeurs au Royaume-Uni, et ses albums comprenaient l’amende I Am My Brother’s Keeper avec son frère David, qui l’avait propulsé à la place du chanteur principal dans Les tentations en janvier 1964. Mais rien de ce que chantait Jimmy ne correspondait tout à fait à l’impact de «What Becomes Of The Brokenhearted». Ce qui pourrait?

