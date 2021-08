Ce qui est mieux? ⋆ Crypto nouveaux médias

La preuve de travail et la preuve de participation sont des mécanismes de consensus. Ce sont les méthodes utilisées pour confirmer les transactions effectuées sur le réseau blockchain sans impliquer un tiers. Il semble qu’ils remplissent les mêmes fonctions. Cependant, il existe quelques différences entre eux.

Peut-être êtes-vous intéressé à savoir ce qu’est chaque mécanisme de consensus et ce que chacun implique. Ou peut-être souhaitez-vous avoir une connaissance plus large de la façon dont Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont extraits. Dans cet article, vous apprendrez ce que sont ces modèles et ce qu’ils impliquent. Vous apprendrez également les différentes méthodes par lesquelles les modèles vérifient les transactions.

Preuve de travail (PoW)

La preuve de travail a été créée par Satoshi Nakamoto lorsqu’il avait besoin d’un moyen de vérifier les transactions sur sa crypto-monnaie sans impliquer un tiers. Satoshi Nakamoto est le nom derrière la première crypto-monnaie, Bitcoin. Le système PoW est le résultat de son innovation sur la méthode de confirmation de transaction.

La preuve de travail est utilisée pour déterminer le consensus blockchain. C’est-à-dire qu’il est utilisé pour déterminer la validité des transactions. Le système veut savoir si les transactions sont authentiques et non fausses. Le système de preuve de travail permettra au réseau de déterminer si un utilisateur n’essaie pas de « manger son gâteau et de l’avoir », c’est-à-dire de traiter deux fois le même fonds.

La preuve de travail est basée sur la cryptographie, une sorte de mathématiques avancées. La cryptographie est basée sur des équations mathématiques complexes qui sont si difficiles que la seule façon de les résoudre est d’utiliser des ordinateurs puissants. Le système ne génère pas deux fois une équation. Par conséquent, si une équation est résolue, les ordinateurs l’enregistrent comme une transaction originale.

Après la création de Bitcoin, plusieurs autres crypto-monnaies sont apparues en utilisant le code Bitcoin d’origine. Parce qu’elles copient Bitcoin, ces crypto-monnaies doivent également utiliser la preuve de travail.

La preuve de travail est une grande innovation technologique qui a fait des vagues à ses débuts et a permis de résoudre ces équations et de valider les transactions. Cependant, il a ses limites. Le modèle nécessite de l’électricité lourde pour confirmer les transactions. L’ordinateur lourd consommait rapidement de l’énergie. De plus, le modèle ne peut traiter qu’un nombre limité de transactions deux fois. Par conséquent, si vous avez de nombreuses transactions à traiter, vous devrez résoudre les équations progressivement.

Comme c’est généralement le cas dans la technologie blockchain et dans le monde de la cryptographie en général, une limitation donne lieu à de meilleures inventions. Par conséquent, après la preuve de travail, plusieurs autres mécanismes de consensus ont été créés. L’un des plus populaires de ces mécanismes de consensus est le modèle de preuve d’enjeu.

Preuve de participation (PoS)

Le Proof of Stake a été intégré en 2012 lorsqu’il a été créé par deux développeurs Sunny King et Scott Nadal. Ils ont créé ce modèle pour lutter contre la limitation du modèle PoW. Lors du lancement du modèle PoS, les développeurs ont affirmé que le modèle PoW et Bitcoin consommaient de l’électricité coûtant jusqu’à 150 000 $ par jour.

Le modèle Proof of Stake a été utilisé pour la première fois pour le projet de blockchain Peercoin. Avec ce nouveau modèle, il y avait un système minier plus égal et plus juste et une efficacité dans les transactions. Non seulement l’évolutivité des transactions est améliorée, mais le système dépend également moins de l’électricité, ce qui exclut les factures d’électricité élevées que le modèle PoW encourait.

Compte tenu de ces avantages, le système suscite un intérêt accru. Les développeurs et les parties prenantes ont les yeux rivés sur le modèle. Ethereum, la deuxième monnaie numérique la plus populaire au monde, passe du modèle Proof of Work au système Proof of Stake.

Quel réseau blockchain utilise quel mécanisme de consensus ?

Le modèle Proof of Work et le modèle Proof of Stake sont les deux mécanismes de consensus les plus populaires dans l’espace crypto. Alors que certaines blockchains sont restées fidèles aux modèles Po, certaines ont planté leurs tentes avec le modèle PoS.

Réseau Blockchain utilisant le modèle de preuve de travail

Certains des réseaux blockchain utilisant le modèle de preuve de travail sont :

Bitcoin

La blockchain Bitcoin est l’utilisateur d’origine du modèle PoW. Bitcoin est la première crypto-monnaie à être créée, et depuis lors, il a ouvert la porte à d’autres pour emboîter le pas. La blockchain Bitcoin peut vérifier sept transactions par seconde. Ce nombre n’est pas le meilleur possible, mais le système a progressé avec cette capacité. De plus, chaque transaction prend 10 minutes pour être confirmée par le réseau.

La conséquence de ces limitations est l’augmentation des frais de transaction. Depuis la création du réseau en 2009, les frais de transaction se sont accumulés à des montants incroyables par rapport au montant relativement faible qu’il coûtait initialement. Au début de Bitcoin, cela ne coûtait qu’une fraction d’un centime pour effectuer une transaction.

Ces faibles frais de transaction ont rendu le transfert de petits montants efficace et populaire. Cependant, au fil des jours et des années, les frais de transaction dans le réseau Bitcoin sont devenus chers. En décembre 2017, alors que le réseau était animé, les frais de transaction ont grimpé en flèche à 40 $ par transaction.

C’est un soulagement que le réseau ne coûte pas si cher actuellement, mais les frais de transaction sont encore trop élevés pour la plupart des utilisateurs. La limitation du modèle et du prix est la raison pour laquelle le réseau peut ne pas être un système de paiement global adapté.

Ethereum

En termes de capitalisation boursière, Ethereum est la deuxième crypto-monnaie la plus importante et la plus populaire au monde. Le réseau Ethereum a un record fantastique en termes de volume de transactions. Il enregistre plus d’un million de transactions sur sa plateforme par jour. Son utilisation de contrats intelligents est une autre raison pour laquelle il est le leader du peloton.

Cette crypto utilise le modèle de preuve de travail. Cependant, comme d’habitude avec l’innovation technologique, il y a une amélioration de ce que Bitcoin offre. La crypto Ethereum peut gérer les transactions en seulement 16 secondes. Cet exploit est une amélioration du temps de transaction de Bitcoin qui prendrait jusqu’à 10 minutes. Il existe des plateformes de cryptographie avec une vitesse de transaction plus rapide, mais cette amélioration est impressionnante.

L’inconvénient est que les problèmes d’évolutivité auxquels les utilisateurs de Bitcoin étaient confrontés combattent toujours les utilisateurs d’Ethereum. Le réseau est créé pour gérer 15 transactions. Ce nombre est encore faible par rapport aux demandes du réseau.

Bitcoin Cash et Litecoin sont d’autres blockchains populaires qui utilisent également le modèle Proof of Work.

Réseaux Blockchain utilisant le modèle Proof of Stake

Le modèle Proof of Stake est une alternative au modèle Proof of Work. Il a été créé pour exécuter les fonctions du système de preuve de travail, mais avec une efficacité et une offre plus élevées. Le modèle Proof of Stake permet au mineur de vérifier les transactions en fonction de la quantité de pièces. En d’autres termes, plus un mineur possède de pièces, plus l’utilisateur a de puissance de minage.

Le modèle PoS est une amélioration significative par rapport au modèle PoW. Contrairement au modèle précédent qui nécessitait un approvisionnement énergétique élevé pour effectuer les transactions, le modèle PoS est basé sur la quantité de pièces que possède un mineur. Dans le système PoW, les mineurs ont dû vendre leurs pièces pour payer les coûts d’exploitation, mais avec le système PoS, cela n’est pas nécessaire. Plus vous gagnez de pièces, plus vous pouvez en extraire.

Le modèle PoS est créé pour une sécurité améliorée. Il est conçu pour décourager les attaques des mineurs. Le système est conçu pour indemniser les mineurs qui les découragent d’attaquer le réseau car cela ne sera pas avantageux. Certaines crypto-monnaies utilisent le modèle PoS, notamment :

Tiret

Dash utilise le modèle Proof of Stake qui lui permet d’effectuer des transactions en quelques secondes. Le réseau est capable d’envoyer et de recevoir des fonds en quelques secondes.

NÉO

NEO est un protocole de contrat chinois innovant qui a pris d’assaut l’espace crypto. Il a été lancé en 2016, et depuis lors, il a enregistré une augmentation remarquable de 100 000 % en valeur.

Comment les transactions sont-elles vérifiées dans les modèles PoW et PoS ?

Il a été établi que les modèles de preuve de travail et de preuve d’enjeu sont des mécanismes de consensus. Ils sont destinés à vérifier les transactions. Ici, nous allons discuter de la façon dont chacun des modèles gère la vérification des transactions.

Processus de vérification des transactions de preuve de travail

Plusieurs réseaux blockchain utilisent les modèles PoW. Cet exemple utilise la blockchain. Cependant, les processus sont les mêmes pour chaque crypto-monnaie qui utilise le système.

Lorsqu’un utilisateur initie une transaction dans le système Bitcoin, un bloc est créé à l’endroit où la transaction est installée. Chaque bloc contient une transaction différente et chaque transaction doit être vérifiée indépendamment. De nouveaux blocs peuvent être ajoutés à la blockchain.

Pour vérifier une transaction sans l’intervention d’un tiers, les mineurs ou les nœuds doivent résoudre un problème mathématique complexe qui est le casse-tête de la preuve de travail. Plusieurs mineurs travaillent sur ce problème cryptographique ; celui qui le résout en premier reçoit une récompense en pièces. Une fois le décryptage terminé, le système ajoutera le bloc de transactions résolu à la blockchain et il sera accessible au public.

La chose avec ce système de récompenser celui qui résout l’algorithme cryptographique en premier est que les personnes qui ont des périphériques matériels coûteux et lourds seront en tête de gagner ces récompenses.

Processus de vérification de la transaction de preuve de participation

Le modèle PoS est créé pour atteindre un consensus distribué. Pour vérifier les transactions et parvenir à un consensus, le système PoS utilise une méthode différente du modèle PoW. Bien que les deux modèles fonctionnent avec des algorithmes cryptographiques, les objectifs sont différents. Dans le modèle PoS, la mise dépend du nombre de pièces que la personne possède pour la blockchain spécifique qu’elle souhaite exploiter.

Dans le modèle PoS, il n’y a pas de récompenses, donc techniquement, les gens ne minent pas. Au lieu de cela, les individus sont des faussaires. Les contributeurs au système PoS percevront les frais de transaction.

Pour résoudre une transaction, les faussaires, ou utilisateurs, auront leurs pièces dans un portefeuille particulier qui gèle les pièces. Ce gel implique que les pièces sont utilisées pour jalonner le réseau. Certaines blockchains exploitant le système PoS exigent que les mineurs aient le minimum de pièces requis pour qu’un utilisateur puisse commencer à jalonner. Après avoir misé ce montant requis de pièces, tout utilisateur peut gagner la récompense, qui correspond aux frais de transaction.

De ce qui précède, il y a une différence dans la récompense pour les mineurs. Dans le système PoW, tous les mineurs tentent de résoudre l’algorithme cryptographique. Le gagnant reçoit la récompense qui est la pièce de monnaie de la crypto-monnaie extraite. Un mineur avec le meilleur matériel avec une puissance de calcul a plus de chances de gagner la récompense.

Dans le système Proof of Stake, les modèles choisissent le gagnant en fonction du nombre de pièces qu’ils ont misé. Le gagnant peut être toute personne ayant atteint le montant minimum requis de pièces à miser.

La plupart des gens préfèrent le système PoS car il est plus sécurisé que le système PoW. La théorie derrière ce modèle est que ceux qui misent leurs pièces sont plus susceptibles de sécuriser le réseau en faisant les choses correctement. Si un faussaire décide de faire une transaction louche, il risque de perdre la totalité de sa mise. Ce système les incitera à entretenir le réseau.

De plus, le modèle récompense les faussaires en fonction du montant qu’ils misent. Vous êtes susceptible de gagner plus si vous misez plus. Cependant, vous risquez de perdre vos pièces si vous initiez une transaction contraire au fonctionnement du système.

De plus, le processus d’extraction dans le modèle PoS ne nécessite pas une consommation d’énergie élevée comme le modèle PoW pour vérifier une transaction. La quantité d’électricité nécessaire pour vérifier une transaction Bitcoin est très élevée.

Cette consommation d’énergie est l’une des raisons pour lesquelles le modèle PoS semble être le choix préféré des gens par rapport au système PoW.

Conclusion

En discutant de la preuve de travail par rapport à la preuve de participation, nous avons discuté des différents aspects des deux modèles et de la manière dont ils sont utilisés pour vérifier les transactions. Dans le système PoW, avec des transactions vérifiées dans chaque bloc, une récompense est remise au mineur gagnant. Les mineurs qui ont du matériel avec une puissance de calcul élevée sont plus susceptibles de gagner et d’obtenir la récompense. Le taux de consommation énergétique annuel élevé du modèle PoW est l’une des raisons pour lesquelles le modèle PoS a été intégré.

