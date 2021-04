Ce qui est nécessaire pour une paix plus durable en Afghanistan ⋆ .

– de The Progressive

par Medea Benjamin et Nicolas JS Davies

Un chauffeur de taxi afghan à Vancouver a dit à l’un de nous il y a dix ans que ce jour viendrait. «Nous avons vaincu l’Empire perse au XVIIIe siècle, les Britanniques au XIXe, les Soviétiques au XXe. Maintenant, avec l’OTAN, nous combattons vingt-huit pays, mais nous les vaincrons aussi », a déclaré le chauffeur de taxi, sûrement pas un membre des talibans, mais discrètement fier des références de son pays à tuer l’empire.

Aujourd’hui, après près de vingt ans d’une guerre aussi sanglante et futile que toutes ces invasions et occupations précédentes, les 3 500 derniers soldats américains et leurs frères d’armes de l’OTAN rentreront d’Afghanistan.

Le président Joe Biden a tenté de donner l’impression que les États-Unis partaient parce qu’ils avaient atteint leurs objectifs, traduisant en justice les terroristes responsables du 11 septembre et garantissant que l’Afghanistan ne serait pas utilisé comme base pour une future attaque contre les États-Unis. «Nous avons atteint ces objectifs», a déclaré Biden. «Ben Laden est mort et Al-Qaïda est dégradé. Il est temps de mettre fin à la guerre pour toujours.

Ce que Biden n’a pas admis, c’est que les États-Unis et leurs alliés, avec tout leur argent et leur puissance de feu, n’ont pas été en mesure de vaincre les talibans, qui contrôlent actuellement environ la moitié de l’Afghanistan et sont en position de contrôler encore plus dans les mois à venir sans cessez-le-feu. Biden n’a pas non plus admis qu’en deux décennies, les États-Unis et leurs alliés ont été incapables de mettre en place un gouvernement stable, démocratique et populaire ou une armée compétente dans le pays.

Comme l’URSS, les États-Unis partent dans la défaite, ayant gaspillé la vie d’innombrables Afghans, 2 488 soldats et personnels américains et des billions de dollars.

Un retrait américain – en particulier un retrait non basé sur les conditions sur le terrain – est néanmoins une décision audacieuse pour Biden. Il va à l’encontre des conseils de la communauté du renseignement américain et des hauts responsables du Pentagone, y compris le chef des forces américano-afghanes et le président des chefs d’état-major interarmées.

Biden est également attaqué par les républicains et les démocrates au Congrès. Le sénateur Mitch McConnell a astucieusement critiqué la décision de Biden, l’accusant d’avoir aidé les ennemis américains à «célébrer l’anniversaire des attentats du 11 septembre en emballant le pays et en le leur rendant». La sénatrice démocrate Jeanne Shaheen, membre de la commission des relations extérieures, a déclaré que le retrait «sape notre engagement envers le peuple afghan, en particulier les femmes afghanes».

Mais alors que Biden est mis au pilori par certains pour s’être retiré trop tôt, la vérité est qu’il viole la date limite du 1er mai pour le retrait des troupes américaines qui a été minutieusement négociée sous l’administration Trump.

Ironiquement, Biden a reconnu dans son discours de mercredi que l’accord de retrait que les États-Unis ont signé avec les talibans en février 2020 était un engagement solennel, mais il a ensuite déclaré que les forces américaines commenceraient leur retrait le 1er mai et l’acheveraient le 11 septembre, soit le 11 septembre. pas ce qui a été convenu.

Après qu’il était clair que les États-Unis allaient rompre l’accord de retrait du 1er mai, Mohammad Naeem, le porte-parole des talibans au Qatar, a publié une déclaration selon laquelle les talibans ne prendraient plus part aux dix jours de pourparlers de paix dirigés par l’ONU qui devaient débutera à Istanbul le 24 avril et ne participera à aucune autre négociation de paix tant que les derniers soldats étrangers n’auront pas quitté l’Afghanistan.

Il s’agit d’un retour à la position de longue date des talibans selon laquelle ils ne négocieraient pas avec un gouvernement soutenu par des forces d’occupation étrangères.

L’envoyé américain Zalmay Khalilzad a passé des années de sa vie à négocier avec les talibans pour parvenir à l’accord de retrait de 2020. Le secrétaire Antony Blinken a pris du recul potentiellement historique par rapport à l’unilatéralisme américain en invitant les Nations Unies à diriger un nouveau processus de paix en Afghanistan. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a préparé le terrain pour un cessez-le-feu et une transition pacifique du pouvoir en réunissant les deux parties en guerre afghanes à Moscou en mars, où elles ont convenu de continuer à parler.

En renonçant à la date limite du 1er mai, le président Biden a gaspillé une grande partie de la bonne volonté et de la confiance durement acquises qui ont été minutieusement construites grâce à ces efforts diplomatiques. Il n’a pas été impossible de respecter la date limite du 1er mai. L’administration Trump retirait régulièrement ses troupes, la transition de Biden a commencé en novembre et il est président depuis fin janvier.

On ne sait pas non plus si les États-Unis poursuivront la guerre en fournissant une puissance aérienne à l’armée afghane et en menant des opérations secrètes. Au cours de ces deux décennies, les États-Unis ont largué plus de 80 000 bombes sur l’Afghanistan et mené une guerre secrète avec des forces spéciales, des membres de la CIA, des mercenaires et des unités paramilitaires. Mettre fin aux frappes aériennes et aux opérations secrètes américaines est aussi vital pour la paix que le retrait des troupes américaines.

Il est vrai qu’un retrait américain peut conduire à des revers dans les gains réalisés par les femmes et les filles afghanes. Mais ces gains se sont principalement produits dans la capitale, Kaboul. Les deux tiers des filles en Afghanistan ne reçoivent toujours pas d’enseignement primaire et les femmes afghanes ne réaliseront jamais de progrès significatifs tant que leur pays reste en guerre.

La présence militaire des États-Unis et de l’OTAN a rendu impossible la fin de la violence depuis vingt ans, les talibans ayant depuis longtemps fait savoir qu’ils continueront à se battre tant que leur pays sera sous occupation étrangère. Et tant que les États-Unis continueront de soutenir un gouvernement faible et corrompu à Kaboul, l’instabilité et la fragmentation politique sont inévitables.

Mettre fin aux combats et investir une petite fraction des dépenses de guerre américaines dans l’éducation et la santé ferait bien plus pour améliorer la vie des femmes et des filles afghanes.

L’ONU, même avec l’appui et la coopération sans réserve des États-Unis, aura du pain sur la planche pour convaincre les Taliban de reprendre les pourparlers. Si l’ONU ne parvient pas à négocier un cessez-le-feu durable avant le retrait des forces d’occupation, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN quitteront un pays toujours en guerre avec les talibans, le gouvernement afghan et divers chefs de guerre en lice pour le pouvoir.

Nous devons espérer que, dans les mois à venir, l’ONU trouvera un moyen de rassembler les parties belligérantes en Afghanistan et d’élaborer un cessez-le-feu et un processus de paix viable basé sur le partage du pouvoir. Après tant de décennies de guerre et de souffrances intenses, dont une grande partie a été perpétrée par les États-Unis et leurs alliés, le peuple afghan a désespérément besoin – et mérite – la fin de cette guerre.

