Ce qui est ouvert et fermé le 25 décembre

Les vacances sont là, mais cela ne veut pas dire que la vie s’arrête. Alors que le Père Noël travaille dur pour livrer des cadeaux à travers le monde, même la fête fédérale n’empêchera pas certains magasins et restaurants de rester ouverts le jour de Noël 2021, avec quelques emplacements ouvrant pour garder les lumières allumées pour ceux qui pourraient avoir besoin de ramasser un cadeau de dernière minute ou ingrédient oublié pour ces fêtes de Noël le samedi 25 décembre.

Alors que plusieurs détaillants à grande surface sont sur le point de fermer leurs portes (faites défiler vers le bas pour voir lesquels), d’autres devraient rester ouverts le 25 décembre. Parmi les magasins et restaurants qui gardent les portes ouvertes figurent 7-Eleven, CVS, Rite Aid, plusieurs chaînes de restauration rapide bien-aimées, Applebee’s et Denny’s, parmi beaucoup d’autres. Bien que ces magasins et d’autres puissent rester ouverts le jour de Noël, beaucoup fonctionneront avec des horaires réduits en raison des vacances. Continuez à faire défiler pour voir quels magasins et restaurants restent ouverts le jour de Noël 2021 et lesquels ferment leurs portes.

Walmart

Les acheteurs qui espèrent recevoir des cadeaux (très) de dernière minute chez Walmart devront chercher ailleurs. Le détaillant à grande surface a choisi de fermer ses portes le jour de Noël dans tout le pays, ce qui est une tradition depuis des années maintenant. La décision fait suite à la décision de Walmart de garder les magasins fermés pour Thanksgiving cette année également. Les magasins devraient rouvrir avec des heures d’ouverture normales de 6 h à 23 h le dimanche 26 décembre.

Cibler

Alors que Target garde ses portes ouvertes la veille de Noël, avec des heures d’ouverture de 7 h à 20 h le vendredi 24 décembre, le détaillant sera fermé le jour de Noël. Semblable à Walmart, la décision n’est pas vraiment une surprise, car Target choisit généralement de rester fermé le jour de Noël. Il est également important de noter que le détaillant a récemment annoncé qu’il resterait définitivement fermé le jour de Thanksgiving, laissant plutôt ces premières ventes du Black Friday en ligne.

Starbucks

(Photo : Starbucks)

Que vous alliez voir votre famille le jour de Noël ou que vous commenciez votre voyage de retour à la maison, heureusement, un café ne sera pas trop difficile à trouver. La plupart des magasins Starbucks seront ouverts le jour de Noël. Dans une déclaration précédente à Delish concernant leur position sur le fait de rester ouvert à Noël, un porte-parole a déclaré: « Les magasins Starbucks sont un lieu de rassemblement pour toute la communauté et les clients utilisent nos magasins pour se connecter autour d’un café de différentes manières chaque jour. Nous sommes heureux d’accueillir clients la veille de Noël et le jour de Noël dans certains magasins. Les heures d’ouverture des magasins varient selon les emplacements, et les magasins peuvent parfois ajuster leurs heures en fonction des besoins des entreprises et des clients. «

Bien qu’il soit probable que votre magasin Starbucks local soit ouvert le 25 décembre, c’est toujours une bonne idée de les appeler pour vous en assurer. Il est probable que pendant leur ouverture, les magasins Starbucks fonctionneront avec des horaires réduits en raison des vacances, ce qui signifie que certains magasins pourraient fermer plus tôt.

Dunkin

(Photo : Dunkin’)

« L’Amérique fonctionne sur Dunkin », et en tant que telle, la chaîne de café bien-aimée est prête à garder la plupart de ses emplacements ouverts le jour de Noël, bien que similaire à Starbucks, il est conseillé de vérifier votre emplacement le plus proche pour confirmer. Un porte-parole de Dunkin a déclaré à Country Living : « Bien que de nombreux magasins Dunkin ‘seront ouverts à Noël, nous encourageons nos clients à consulter l’application mobile Dunkin’ pour confirmer si leur magasin local est ouvert avant de s’y rendre. »

Quels magasins sont ouverts le jour de Noël 2021 ?

7 onze

Albertson (certains emplacements seront fermés toute la journée et d’autres fermeront entre 17h et 21h)

Cercle K

CVS

EG Amérique

Les arrêts de voyage de l’amour

Maverik

Pilote Volant J

Économisez beaucoup (alors que la plupart des emplacements seront fermés le jour de Noël, certains emplacements sont configurés pour rester ouverts)

Aide Rite

Safeway (certains emplacements seront fermés toute la journée et d’autres fermeront entre 17h et 21h)

piste de vitesse

VoyageCentres d’Amérique

Walgreens

Quels restaurants et chaînes de restauration rapide sont ouverts le jour de Noël 2021 ?

Applebee’s (Certains emplacements devraient rester ouverts à Noël avec des heures d’ouverture réduites)

d’Arby

Bar Louie (Ouvert de 16h à 2h)

Baskin Robbins

Burger King

Denny’s

Sous-marins de la caserne des pompiers

Corral d’or

Sirènes

JE SAUTE

McDonalds

Papa John’s (certains emplacements resteront ouverts)

Restaurant et boulangerie Perkins

Pizza Hut (Un porte-parole de l’entreprise a confirmé à USA Today que même si la plupart des emplacements seront

fermé, certains ouvriront en fin d’après-midi à Noël)

Popeye

Sonic Drive-In

Métro (les heures varient selon l’emplacement)

Vendredis TGI (varie selon les emplacements, certains devraient ouvrir de 15 h à 23 h)

Restaurant de gaufres

Wendy’s (l’entreprise a confirmé à USA Today que la plupart des emplacements devraient rester ouverts avec des heures ouvrables normales)

Quels magasins sont fermés le jour de Noël 2021 ?

Aldi

Burlington

Costco

Dollar général

Kroger

Michaels

Publier

le club de Sam

Arrêtez-vous et magasinez

Trader Joe’s

Cibler

Le dépôt d’accueil

Walmart

Wegman’s

Aliments entiers

