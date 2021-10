Ce qui est réel et ce qui n’est pas dans une semaine de la saison NBA 2021-22

Moins d’une semaine avant la date limite des échanges, Roger Goodell a déclaré que la ligue ne placerait pas Watson sur la liste d’exemptions du commissaire jusqu’à ce que plus d’informations soient connues sur les nombreuses poursuites civiles et plaintes pénales de Watson. C’est une opportunité ratée de créer une séparation entre la situation juridique de Watson et sa situation de football.

