Ce qui est sur notre radar pour la semaine prochaine

Le S&P 500 s’est replié au cours de cette semaine de bourse raccourcie, en grande partie attribuable à une vente massive de vendredi résultant des craintes renouvelées de COVID suite à l’annonce d’une nouvelle « variante fortement mutée » découverte en Afrique du Sud. Alors que le Dow Jones Industrial Average, sensible à l’économie, a été le plus durement touché vendredi, le Nasdaq a été le principal sous-performant cette semaine grâce à une rotation hors de la haute technologie à l’approche des vacances de Thanksgiving.

Notre stratégie

Alors que certaines des actions que nous avons vues vendredi étaient de nature très saccadée avec des jeux d’arrêt comme Zoom Video (ZM) et Peloton (PTON) attrapant une offre presque automatique tandis que les noms de l’énergie et de la finance ont été mis de côté, il est trop tôt pour faire un appel sur le marché d’une manière ou d’une autre car on n’en sait pas assez sur la nouvelle variante. De plus, essayer d’évaluer le sentiment sur une demi-journée, lorsque le volume est inférieur à la normale, peut être vain car il n’y a tout simplement pas assez de participation au marché.

Pour cette raison, bien que nous ayons donné quelques réflexions plus tôt dans la journée sur les domaines où nous pensons que les membres devraient rechercher des opportunités, nous avons choisi de rester sur la touche vendredi et de préserver l’argent jusqu’à ce que nous ayons plus d’informations exploitables de la communauté scientifique.

Sous le capot cette semaine, la consommation discrétionnaire, les services de communication et la technologie mènent l’indice à la baisse avec la plupart des secteurs dans le rouge après la liquidation de vendredi. Pour la semaine, et l’énergie a effectivement gagné sur la période malgré les pertes importantes de vendredi en raison d’un pop plus tôt dans la semaine.

Ce que nous avons appris cette semaine

Voici un bref aperçu de certaines des mesures de marché plus larges que nous aimons garder un œil sur : L’indice du dollar s’est maintenu autour du niveau de 96. L’or est revenu à environ 1 800 $. Les prix du brut WTI ont de nouveau été touchés vendredi, tombant à environ 70 $ le baril. Et le Trésor à 10 ans oscille autour du niveau de 1,5% alors que les craintes de COVID ont frappé le marché.

Au sein du portefeuille, nous avons entendu American Eagle Outfitters (AEO). Voici notre répartition des résultats.

En plus des bénéfices, nous avons reçu cette semaine quelques lectures macroéconomiques notables.

Lundi, la National Association of Realtors a rapporté que les ventes de maisons existantes ont augmenté de 0,8% en octobre, mieux que la baisse mensuelle de 1,8% à laquelle la rue s’attendait. Avec la lecture d’octobre, les ventes sont en baisse de 5,8 % par rapport à l’année précédente. Le stock reste un vent contraire pour le marché du logement, le stock de logements existants s’établissant à 2,4 mois fin octobre, en baisse par rapport au niveau de 2,5 mois de septembre et bien en deçà du niveau de 6 mois que beaucoup considèrent comme équilibré entre l’offre et la demande. Quant à l’abordabilité, qui souffre du manque d’offre, le prix médian des maisons existantes en octobre était de 353 900 $ (+13,1 % en GA). Enfin, ajoutant à la dynamique d’abordabilité, selon Freddie Mac, le taux hypothécaire fixe conventionnel moyen sur 30 ans était de 3,07 % en octobre, contre 2,9 % en septembre.

Mardi, IHS Markit Group a annoncé que l’indice de sortie composite Flash US PMI pour novembre s’est inscrit à 56,5, contre 57,6 en octobre et marquant un creux de 2 mois pour l’indice. Semblable aux chiffres ISM PMI, toute lecture supérieure à 50 représente une expansion du secteur manufacturier, tandis que toute valeur inférieure à 50 indique une contraction. Cependant, les données IHS Markit sont collectées auprès d’un panel d’entreprises différent de celui utilisé pour la source des données ISM. De plus, ces données « Flash » sont basées sur environ 85 % à 90 % des données d’enquête attendues – les données utilisées dans ce rapport ont été collectées entre le 12 et le 22 novembre.

En tête du chiffre, l’indice d’activité commerciale PMI des services aux États-Unis est revenu à 57,0 (contre 58,7 en octobre), manquant les attentes de 59,0, tandis que l’indice des directeurs d’achat (PMI) manufacturier américain a progressé à 59,1 (contre 58,4 en octobre) , correspondant aux attentes. En outre, l’indice Flash de la production manufacturière américaine est passé à 53,9 en novembre (contre 52,1 en octobre).

Les publications pour le reste de la semaine ont toutes eu lieu mercredi en raison de la fermeture des marchés le jeudi et de la fermeture tôt le vendredi.

Pour commencer, nous avons appris que les nouvelles commandes de biens durables manufacturés ont diminué de 0,5 % (1,2 milliard de dollars) en octobre pour s’établir à 260,1 milliards de dollars. La lecture a manqué les attentes d’une avance de 0,2%. Excluant le matériel de transport, qui peut accroître la volatilité mensuelle en raison du prix plus élevé des avions et des automobiles, les nouvelles commandes ont augmenté de 0,5 % en octobre. Hors équipement de défense, les nouvelles commandes ont augmenté de 0,8 % en octobre.

Il est important de noter que les nouvelles commandes de biens d’équipement de base (biens d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion des avions), qui sont des biens corporels utilisés dans le processus de fabrication (non vendus aux consommateurs) et donc utilisés comme proxy de la confiance des entreprises et des investissements, ont diminué de 0,5 % en octobre , manquant les attentes pour une avance mensuelle de 0,5%. Les livraisons de biens d’équipement de base ont progressé de 1,5% en octobre, bien au-delà des attentes d’une progression de 0,5%.

De plus, le Bureau of Economic Analysis (BEA) a publié sa deuxième estimation selon laquelle le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 2,1% au troisième trimestre 2021, un léger échec par rapport aux attentes d’une progression de 2,2%. Cela fait suite à une augmentation de 6,7 % au deuxième trimestre. De plus, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base – une mesure importante à surveiller car l’indice des prix PCE de base est le proxy préféré de la Fed pour l’inflation et peut donc donner un aperçu des actions futures sur les taux – a augmenté de 4,5% QoQ, une décélération par rapport à la Gain de 6,1% en QoQ observé au deuxième trimestre. Sur une base annuelle, l’indice des prix PCE de base a augmenté de 3,6%, une accélération par rapport à la progression de 3,4% en glissement annuel observée au deuxième trimestre.

Le BEA a également signalé que le revenu personnel avait augmenté de 0,5% (93,4 milliards de dollars) en octobre, mieux que les attentes d’une progression de 0,2%. Le revenu disponible (DPI) a augmenté de 0,3% (63,0 milliards de dollars) et les dépenses de consommation personnelle (PCE, c’est-à-dire les dépenses personnelles) ont progressé de 1,3% (214,3 milliards) sur le mois, devant 1,0% attendu. Après ajustement pour l’inflation, le DPI réel a baissé de 0,3 %, le PCE réel a augmenté de 0,7 % et l’indice des prix du PCE a augmenté de 0,6 % en octobre. Enfin, sur une base annuelle, l’indice des prix PCE de base – encore une fois, la mesure d’inflation préférée de la Fed – a progressé de 4,1% en glissement annuel, conformément aux attentes et en accélération notable par rapport au taux annuel de 3,7% observé en septembre.

Mercredi également, le Census Bureau a annoncé que les ventes de logements neufs de maisons unifamiliales avaient augmenté de 0,4% en glissement mensuel en octobre pour atteindre un taux annuel désaisonnalisé (SAAR) de 745 000, inférieur aux attentes pour un SAAR de 800 000. Malgré la progression d’octobre, les ventes ont baissé de 23,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. De plus, le prix de vente médian des maisons neuves en octobre était de 407 700 $, tandis que le prix de vente moyen était de 477 800 $, contre 405 700 $ et 457 200 $, respectivement, en septembre.

Enfin, le département américain du Travail a rapporté qu’au cours de la semaine se terminant le 20 novembre, les demandes initiales de chômage étaient de 199 000, ce qui représente une baisse hebdomadaire de 71 000, et était bien en deçà des estimations de 260 000. De plus, il s’agissait du plus bas niveau de demandes initiales depuis le 15 novembre 1969, alors qu’il s’élevait à 197 000. La lecture de la semaine précédente a été révisée à la hausse à 270 000, contre 268 000 précédemment signalés.

Il est important de noter que la moyenne mobile sur quatre semaines, utilisée pour lisser la volatilité hebdomadaire, s’est établie à 252 250, ce qui représente une baisse de 21 000 par rapport à la moyenne révisée de 273 250 de la semaine précédente (révisée par rapport aux 272 750 précédemment signalés). Cela représente le niveau le plus bas de la moyenne mobile depuis le 14 mars 2020, alors qu’elle était de 225 500.

Ce que nous regardons en avant

Pour l’avenir, la saison des résultats se poursuit la semaine prochaine, au sein de notre portefeuille, nous aurons des nouvelles de Salesforce mardi, après la cloche de clôture ; et de Marvell Technology (MRVL) jeudi, après la cloche de clôture.

Voici les gains de la semaine à venir que nous surveillerons :

lun 29/11

Ouvert : Frontline (FRO), Li Auto (LI)

Mar 11/30

Ouvert : Baozun (BZUN), Hello Group (MOMO), Jinko Solar (JKS)

Fermer : Salesforce (CRM), Ambarella (AMBA), Box (BOX), Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp (NTAP), Zscaler (ZS)

mer 12/1

Ouvert : Patterson Companies (PDCO), Banque Royale du Canada (RY)

Fermer : C3.ai (AI), CrowdStrike (CRWD), Descartes (DSGX), Elastic (ESTC), Five Below (FIVE), Okta (OKTA), PVH (PVH), Semtech (SMTC), Snowflake (SNOW), Splunk (SPLK), Synopsys (SNPS), Veeva Systems (VEEV), Zuora (ZUO)

Jeudi 12/2

Ouvert : Dollar General (DG), GMS (GMS), Kroger (KR), SecureWorks (SCWX), Signet Jewelers (SCWX)

Fermer : Marvell Technology (MRVL), Asana (ASAN), Cooper (COO), DocuSign (DOCU), Domo (DOMO), Ulta Beauty (ULTA), Ollie’s Bargain (OLLI), Verint Systems (VRNT)

ven 12/3

Ouvert : Big Lots (BIG), Dole plc (DOLE), Genesco (GCO), Hibbett (HIBB)

Proche:

Sur le plan macroéconomique, en plus de garder un œil sur la sphère géopolitique, nous surveillerons les communiqués suivants (tous temps HE) :

LUNDI

10h00 Ventes de maisons en attente

10:30 Indice de la Fed de Dallas

MARDI

9:00 Indice des prix des maisons FHFA

9h00 Prix des maisons S&P/Case-Shiller

9:45 Chicago PMI

10h00 Confiance des consommateurs

MERCREDI

8h15 Enquête ADP sur l’emploi

9h45 Markit PMI Manufacturing SA (finale)

10:00 Dépenses de construction

10:00 Fabrication ISM

14:00 FED Livre Beige

JEUDI

08h30 Demandes de chômage

VENDREDI

08:30 Rapport sur les emplois

9:45 Markit Services PMI

10:00 Ordres durables

10:00 Commandes d’usine

10h00 ISM AEO non manufacturier, CRM, MRVL

