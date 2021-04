Ce qui était avant dans ce qui est maintenant de la comédie mexicaine

La nouvelle vague de la comédie, la disparition des programmes de télévision ouverts pour les personnages qui ont dominé les années 90 et les 10 premières années du nouveau siècle ont représenté le premier pas dans le défi de faire rire les gens, de raconter des blagues.

Programmes comme Au rythme de la nuit ou Comédiens, tous deux produits par Jorge Ortiz de Pinedo, étaient les principales vitrines de personnages comme Jorge Falcón, Carlos Eduardo Rico ou Teo González, parmi une longue liste de comédiens qui peuvent aujourd’hui être considérés comme « la vieille garde ».

▶ ️ Alberto Mayagoitia parle de la signification du monologue Mon christ brisé

Avec l’arrivée de se lever, qui a été consolidée au Mexique à partir de 2010, le Les spots télévisés ont été réduits aux séries comiques, même au milieu de 2020, les Mexicains consommaient 13 minutes de plus par jour de télévision ouverte, selon les données de Nielsen Ibope.

Mais tout comme la consommation de télévision ouverte reste forte, les contenus des plateformes numériques et des réseaux sociaux ont également un rôle prépondérant dans les préférences des Mexicains.

Selon l’Institut fédéral des télécommunications, 55% des Mexicains utilisent Internet comme source de contenu audiovisuel, qui comprend des médias tels que Youtube, les versions numériques des canaux traditionnels et des réseaux sociaux, où TIC Tac a gagné sa présence dans la pandémie.

▶ ️Lucía Méndez s’inscrit au talk-show

Cet espace est maintenant utilisé par cette «vieille garde», qui profite de la minute dont elle dispose pour raconter des blagues ou faire vidéos avec de petits croquis.

Carlos Eduardo Rico Il a été l’un des premiers à accéder à ce réseau social, dans lequel il cumule aujourd’hui 1,8 million de followers et plus de 15,5 millions de «likes».

Mais le comédien est entré dans Tik Tok de la main de son fils, Ramsés Rico, qui compte environ 500 mille adeptes de plus que son père, mais qui double le nombre de likes.

▶ ️ Le Montreux Festival bouge pour éviter la pandémie

Jorge Falcon est un autre des comédiens qui a rejoint le réseau social de courtes vidéos, et avec près de 600 000 followers, il commence à décoller dans cet espace virtuel, avec ce qu’il fait de mieux, racontant des blagues avec des grimaces.

Mais Falcón ne se limite pas à avoir un compte TikTok, puisqu’en février de cette année, il a lancé sa propre chaîne YouTube, où il présente des routines complètes, tout en utilisant le streaming pour apporter de la joie dans les foyers mexicains.

Le comédien a lancé son projet après avoir été infecté par un coronavirus en octobre de l’année dernière et l’a annoncé, via un autre réseau social, cette fois-ci, l’instagram était choisi.

▶ ️ Ils préparent une suite à la série CSI

Aujourd’hui, pratiquement tous les comédiens sont sur les réseaux sociaux, soit via leurs propres canaux, soit via des fans qui reprennent leurs anciennes vidéos et les socialisent via Internet.

Il suffit de mettre le nom de l’humoriste préféré dans le moteur de recherche TikTok pour trouver des centaines de minutes avec des blagues racontées par eux, voire recréées par les adeptes de ces personnes qui depuis plus de 30 ans se consacrent à faire rire les mexicains. l’humour.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités