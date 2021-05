Ce qui fleurit sur la Cinquième Avenue – WWD

La Cinquième Avenue fleurit, pas encore avec un niveau normal de touristes et d’acheteurs pré-pandémique, mais avec une exposition florale présentant une prépondérance d’hortensias roses et violets, de géraniums et de calibrachoa, parmi 14 variétés.

L’exposition florale s’étend de la 47e à la 59e rue (principalement du côté est de la cinquième) et est le reflet de la nouvelle programmation de la Fifth Avenue Association Business Improvement District, qui s’étend de la 46e à la 61e rues, pour dynamiser l’avenue. L’exposition florale, lancée samedi, célèbre la fête des mères, qui est dimanche, et se déroule jusqu’au 14 mai.

«Les propriétaires et les magasins nous ont dit qu’ils souhaitaient de nouvelles activités pour générer du trafic», a déclaré Jerome Barth, président de la Fifth Avenue Association. «Il s’agit d’apporter de l’optimisme et de rendre la Cinquième Avenue très joyeuse et accessible», dans ce qui a été par ailleurs plutôt sombre pour les affaires en raison du COVID-19.

Pour un impact et une effusion de couleur, les fleurs sont étroitement massées dans de grandes grappes de sacs de culture en tissu. Il y en a 100 placés sur la 59e rue par l’Apple Store, et 40 ou plus selon le bloc. Chaque sac de culture est rempli de 20 à 40 gallons de terre. Même avec la profusion de fleurs, étant donné la largeur moyenne de 21 pieds des pâtés de maisons de la Cinquième Avenue Midtown, il y a beaucoup de place pour les piétons.

La vision stratégique du BID se concentre sur «New York d’abord», a déclaré Barth, ce qui signifie que la programmation sera axée sur l’engagement avec les talents locaux ainsi que les détaillants le long de l’avenue pour présenter des expositions, des performances et d’autres expériences pour attirer l’attention et le trafic vers Fifth. Une créatrice florale basée à New York, Sachiko Rose Pollard, également connue sous le nom de Sachi Rose, a créé l’exposition florale de la Cinquième Avenue.

«Pour l’automne, nous travaillons sur quelque chose d’important», a déclaré Barth, sans préciser ce que cette programmation pourrait impliquer. Il a déclaré que le BID étudie la possibilité que la ville ferme la Cinquième Avenue à la circulation automobile pour des «activations de qualité» éventuellement quatre week-ends, de la période de Thanksgiving au Nouvel An. C’est à ce moment que les visites au pic de la Cinquième Avenue. “L’objectif est de ponctuer l’année avec une activation de qualité qui garde la Cinquième Avenue à l’esprit”, a déclaré Barth, notant que le BID fonctionne avec un budget de 6,4 millions de dollars.

Actuellement, «les bijoux haut de gamme se portent très bien et d’autres entreprises montrent des améliorations», a déclaré Barth, interrogé sur l’état des affaires le long de l’avenue.

Alors que la vente au détail est instable, il y a plusieurs projets en cours et de grands changements à venir sur la Cinquième Avenue. Mango sous-loue l’ancien magasin Ralph Lauren et ouvrira plus tard cette année; trois restaurants sont prévus pour l’hôtel de luxe Aman et les résidences du Crown Building; Saks Fifth Avenue a récemment ajouté un café; Le Rockefeller Center a rénové et changé les vitrines des magasins, et Lego y rénove son produit phare et dispose d’un espace temporaire sur Fifth.

Mikimoto vient de doubler son espace avec un look rafraîchi; Minamoto Kitchoan pour les desserts et wagashi japonais artisanaux ouvre à une date indéterminée dans le bâtiment Childs au 604 Fifth, qu’il a acheté; Tiffany, temporairement sur la 57e rue, rénove son vaisseau amiral de la Cinquième Avenue et rouvrira fin 2021 ou début 2022; Chopard déménage son produit phare de Madison à Fifth à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, et Harry Winston s’agrandit dans l’ancienne maison de ville Henri Bendel au 712 Fifth Avenue à côté de son espace d’origine au 718 Fifth et a des quartiers temporaires sur Fifth.

«Les gens pensent qu’il y aura une forte reprise» le long de l’avenue, a déclaré Barth, expliquant l’activité.

Alors que Mango paierait une fraction du loyer payé par Ralph Lauren, Barth a rejeté l’idée d’une tendance à la baisse des taux de loyer le long de Fifth à Midtown. «Chaque bail est unique en son genre», a-t-il déclaré.

Samedi, il y avait une circulation piétonne décente sur la Cinquième, sans doute certains attirés par les fleurs. Pourtant, dans le passé, une journée de printemps ensoleillée attirait normalement beaucoup plus de visiteurs. Le pouvoir des fleurs est également évident à Macy’s Herald Square, qui a relancé son populaire exposition florale annuelle dimanche, après que COVID-19 a forcé son annulation l’année dernière.

Le cinquième, un total d’environ 8 000 fleurs sont exposés. «C’est un mélange de plantes vivaces et annuelles», a déclaré Sachi Rose. «C’est vraiment une question de couleur et de saisonnalité et de choisir les types de fleurs qui peuvent durer dans les rues de New York.»

Les sacs de culture sont «massés» les uns contre les autres pour créer «de grandes touches de couleur surprenantes», a déclaré Rose, qui travaille avec des fleurs coupées pour les mariages à destination et d’autres événements. La palette de couleurs change, souvent en corrélation avec l’architecture de vente au détail. À côté du Scribner Building aux feuilles d’or, par exemple, les fleurs sont principalement oranges et dorées. Par Apple, la palette de couleurs est bleuâtre, à coordonner avec le cube Apple.

Il n’y a aucun signe indiquant aux gens de ne pas cueillir les fleurs, mais Rose a déclaré que deux femmes avaient été filmées en train de s’allonger dans les fleurs et de prendre des selfies. «Nous les avons regardés dans les caméras de sécurité. Ma première réaction a été la colère parce que nous avions travaillé si dur et que nous devions tout remplacer à 5 heures du matin. Ce genre de comportement légitime est inacceptable. Si jamais je trouve ces photos d’eux sur Instagram, j’aimerais qu’elles viennent travailler pour moi, se salissent les mains et insufflent une certaine humilité. En fin de compte, que pouvez-vous faire? Nous avons haussé les épaules et avons continué à planter.