“Ce qui me motive pour être numéro un mondial, c’est que je sais que je peux m’améliorer”

18/07/2021

Le à 23:03 CEST

Sport.es

Le golfeur espagnol Jon Rahm, qui après avoir terminé à égalité à la troisième place du British Open a regagné le numéro un mondial du golf ce dimanche, a estimé que ce qui le motive à mener ce classement, c’est qu’il sait qu’il a encore beaucoup de marge de progression pour l’avenir et il se souvint que mêmeIl y a des objectifs à atteindre cette année, comme une médaille aux Jeux olympiques.

« Je me demande beaucoup. Nous allons nous améliorer. Ce qui me motive à être numéro un mondial, c’est que je sais que je peux m’améliorer. C’est ce qui me fait sourire. En théorie, je suis toujours le meilleur joueur du monde et je pourrais encore m’améliorer davantage & rdquor;, a déclaré à . le récent vainqueur de l’US Open.

« L’année n’est pas terminée. Il y a de quoi jouer. Voyons si nous pouvons ajouter au tableau des médailles espagnoles dans quelques semaines. Nous avons le Fedex, le Ryder. Il nous en reste beaucoup. J’ai hâte de continuer à bien jouer et de voir si je peux améliorer un peu le reste & rdquor;, a déclaré Rahm, qui s’apprête à participer aux JO de Tokyo dans quelques jours.

Putts malchanceux

Concernant votre prestation en Grande-Bretagne, Il a regretté sa malchance : « C’est difficile quand vous jouez à quel point j’ai bien joué les onze premiers trous du tee au green et que vous ne voyez rien entrer. Ce sont des choses qui font mal parce que si proches et juste tombées ou se sont détachées à la fin & rdquor;, a-t-il dit à Rahm, qui a vu comment plusieurs putts ont touché le trou et n’ont pas pu entrer.

“Ce n’est pas que je veuille tous les mettre, mais un qui vous donne un peu d’encouragement aide. Au final, j’en ai fait plusieurs à cause de la façon dont j’ai bien tiré le green. Un peu de la tendance de la semaine, le premier jour je n’ai pas mis de putt non plus, hier pas beaucoup& rdquor;, a ajouté le golfeur biscayen, qui a terminé avec un total de -11, à quatre coups du champion, l’américain Colin Morikawa (-15).