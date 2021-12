« Ce qui m’importe, c’est la boxe aux Etats-Unis et les gros contrats »

Après la victoire controversée du boxeur nord-américain Sébastien Fundora sur le Cantabrique Sergio Garcia, le boxeur de TorrelavegaAprès quelques heures après sa déception, il observe la bouteille à moitié pleine et dresse un bilan positif de ce que furent ses débuts aux Etats-Unis à l’aube de dimanche à dimanche et sa première défaite après 33 combats.

« Le sentiment de mon combat contre Funora est que je suis très heureux du travail que nous avons accompli, quel que soit le résultat », déclare Sergio García au directeur général. Et ajoutez le boxeur connu sous le nom ‘Le garçon’: « Comme je l’ai dit, je n’ai pas gagné mais j’ai convaincu, mais ce qui compte vraiment pour moi, c’est d’être là, les gros contrats et d’avoir aimé le public américain et cela a été une réalité et ils l’ont déjà confirmé pour nous et pour y retourner là pour faire carrière ».

Et, comme il l’a déjà déclaré lors du précédent combat contre le directeur général Sergio García, « ce qui m’intéresse le plus, c’est de retourner aux États-Unis pour faire carrière, d’y faire carrière pour des contrats importants, c’est pour cela que je me bats, depuis à la fin je me bats pour ma famille et pour les intérêts de ma famille et rien d’autre, sinon très content du travail ”.

En principe, il est fort probable que Sergio García enfilera les gants pour monter sur le ring pour se battre vers Pâques.

