Ce qui n’a pas été vu du gala du Ballon d’Or 2021

30/11/2021 à 14:49 CET

Peu d’événements respirent autant de glamour que le gala du Ballon d’Or. Ceux que beaucoup appellent « les Oscars du football » génèrent une attente qui va au-delà du strict sport. Le tapis rouge suffit pour comprendre qu’il s’agit d’une soirée spéciale, unique. Mais, jamais mieux dit, tout ce qui brillait ce mardi au Théâtre du Châtelet à Paris n’était pas de l’or. Le sentiment des personnes présentes était unanime : l’organisation était dans le chaos. Ceci et plusieurs autres anecdotes sont l’envers d’une soirée qui a couronné Messi comme le meilleur du monde pour la septième fois, Alexia comme le meilleur joueur du monde et Pedri comme le meilleur jeune.

La journée a commencé par une rumeur qui s’est propagée à la vitesse de la lumière parmi les journalistes : « Lewandowski est venu avec beaucoup de famille et d’amis. Et il y a plus de presse polonaise que jamais », il a été dit. Ce dernier a été confirmé par l’organisation elle-même. Et si l’attaquant du Bayern devenait le vainqueur surprise du Ballon d’Or ? L’incertitude grandit jusqu’à l’annonce des deux récompenses nouvellement créées : l’une d’entre elles, le meilleur attaquant de l’année, irait à l’attaquant.

LAPORTA-MESSI, PAS DE FACE À FACE

Lewandowski a été parmi les premiers à parcourir un tapis rouge que Messi a « fermé » pour le plus grand plaisir des spectateurs. Leo avait été acclamé tout au long de la journée et son apparence provoquait l’extase. Tout le monde voulait une photo de lui. Qui ne l’a pas eu, ni un salut, était Joan Laporta. Soit parce qu’il n’y avait pas de temps, soit parce qu’ils ne se cherchaient pas – que chacun pense ce qu’il veut – la réalité est que le président du Barça et les 30 du PSG n’ont pas aplani les aspérités. Laporta lui-même l’a expliqué à la fin de l’événement. Oui, il y a eu une rencontre affectueuse entre Rosario et Pedri. L’enseignant et l’élève ont laissé une image romantique face à face à l’intérieur des installations. Combien tu me manques, ils penseraient l’un à l’autre.

UN APPEL VIDÉO SURRÉALISTE

Laporta et Messi, si proches et pourtant si loin. Pour d’autres, la phrase faite l’appliquait à l’envers. Les appels vidéo servent à se sentir proche de quelqu’un qui se trouve dans l’autre partie du monde et cela a été fait par l’un des journalistes accrédités, qui fait coïncider l’arrivée de Leo avec un « Facetime » à quatre. Incrédule en voyant la scène, l’Argentin a même eu le détail de lever le pouce.

UN VRAI CHAOS

Ce n’était pas la première scène surréaliste à vivre. Alors que Mbappé franchissait le tapis rouge, deux journalistes étaient sur le point d’en venir aux mains. Comme un coup de pied de coin, c’était un assortiment de coudes et de luttes. Qu’ils racontent à notre photographe Valentí Enrich, qui a vécu une véritable odyssée pour pouvoir faire son travail. Il n’était pas le seul à souffrir de complications : nous, rédacteurs, avons dû couvrir l’événement regroupés dans une salle de presse où il n’y avait même pas de prises pour connecter les ordinateurs. La colère des journalistes était encore plus grande lorsque les audios et les traductions ont commencé à échouer. Voir, c’est croire.

DONNARUMMA PARLAIT SEULE

Tandis qu’au théâtre le gala continuait son chemin, les protagonistes traversaient la salle de presse attenante. Gianluigi Donnarumma, élu gardien de l’année, a été le grand perdant par cette simultanéité. Alors que le gardien de but répondait aux questions, dans le théâtre, Messi a été annoncé comme le vainqueur du Ballon d’Or, ce qui a provoqué que l’attention des journalistes s’est focalisée sur les moniteurs et non sur le gardien du PSG, qui s’est vu parler aux murs.

RÉCITAL D’ALEXIA

Qui a été écouté sans perdre de détails, et même avec la chair de poule, est allé à Alexia putellas. Le tout nouveau Ballon d’Or a signé un discours passionnant – tout comme sur scène – qui a fait grand bruit auprès des journalistes, qui ont ovationné le Mollet’s. Une scène émouvante qui contraste avec celle vécue quelques heures plus tôt par l’expédition du Barça à son arrivée au Théâtre du Châtelet sous les cris de « Putain Barça, putain Barça, hé ! »