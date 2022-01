Ce qui nous surprendra en 2022

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

Ce qui a semblé si permanent pendant 13 longues années sera révélé comme du sable mouvant et ce qui a semblé si réel pendant 13 longues années sera révélé comme une illusion. La pensée magique n’est pas de l’optimisme, c’est de la folie.

Les prédictions sont difficiles, en particulier sur l’avenir, mais regardons ce que nous savons déjà sur 2022. Vu de l’orbite terrestre, 2022 est l’année 14 d’extension et de simulation et trop grande pour échouer, trop grande pour être emprisonnée et l’année 2 de rupture des chaînes d’approvisionnement mondiales et de pénuries d’énergie.

L’essence d’étendre et de faire semblant est de substituer le revenu tiré d’une augmentation de la productivité – la prospérité réelle – par la dette – une simulation de la prospérité – cela ne résout pas les vrais problèmes, cela ajoute simplement un nouveau problème fatal : puisque la productivité ne s’est pas étendue à tous les niveaux, le revenu ou la prospérité non plus.

Tout ce qui s’est passé au cours des 13 dernières années, c’est que la dette – l’argent emprunté contre les futurs gains de productivité et la consommation d’énergie – a financé des illusions de prospérité dans les trois secteurs : ménages, entreprises et gouvernement.

L’explosion de la dette et des intérêts dus sur cette dette ne pourrait pas se produire si les taux d’intérêt dépassaient encore les 10% comme ils l’ont fait il y a 40 ans, du début au milieu des années 80. Nous ne pourrions pas ajouter des dizaines de milliards de dollars, de yens, de yuans et d’euros à de nouvelles dettes à moins que les taux d’intérêt ne soient abaissés à près de zéro (pour le gouvernement, les riches et les entreprises uniquement, bien sûr – les serfs paient toujours 7 % , 10 %, 15 %, 19 %, etc.)

Cette astuce monétaire a été accomplie en faisant des banques centrales la cheville ouvrière de l’ensemble de l’économie mondiale alors que les banques centrales créaient de l’«argent» à partir de rien et utilisaient la monnaie pour acheter des milliards de milliards d’obligations d’État et d’entreprises, créant artificiellement une demande presque infinie qui a ensuite fait chuter le taux d’intérêt.

Sans injections continues de plus d’« argent gratuit » et suppression des taux d’intérêt, le marché – oh, l’horreur ! – réaffirmerait ses mécanismes de découverte des prix qui liaient les taux d’intérêt au risque. Le coût de l’argent est causalement lié à la sécurité perçue de la devise (c’est-à-dire le risque) et aux intérêts gagnés lors du prêt (c’est-à-dire le rendement ou le rendement).

Le billet de 100 $ US (bon vieux Benjamin) protégé de l’environnement tropical dans un sac en plastique aura plus de valeur qu’un billet de 100 pesos dans n’importe quelle jungle de la planète en raison de la perception générale que le Benjamin aura encore beaucoup plus de valeur demain, la prochaine mois et même l’année prochaine que le billet de 100 pesos.

Si le risque est perçu comme étant plus élevé, les taux d’intérêt doivent alors compenser ce risque en étant beaucoup plus élevés pour les devises, les emprunteurs et les investissements risqués.

La suppression des taux d’intérêt par la banque centrale a détruit le mécanisme central du marché consistant à établir un lien de causalité entre le risque et le coût de l’argent. Des taux d’intérêt proches de zéro impliquent un risque proche de zéro, et donc toute cette frénésie de 13 ans de suppression du coût de l’argent a institutionnalisé l’aléa moral, la déconnexion du risque et des conséquences.

L’artifice ultime d’étendre et de faire semblant est que le risque a été vaincu : les emprunteurs surendettés et surendettés peuvent toujours reconduire leur dette existante et emprunter davantage grâce à des taux d’intérêt toujours plus bas, payant en fait des intérêts avec une nouvelle dette.

Puisque le risque est essentiellement nul, alors pourquoi ne pas profiter de cette opportunité en jouant avec le système ? Les grands acteurs qui ont enfreint les lois contre les délits d’initiés, la vente de titres destinés à échouer, etc., ont constaté que l’Empire mondial de la dette considérait les poursuites pénales comme potentiellement bouleversantes, de sorte que non seulement le risque est tombé à zéro, mais les conséquences de la fraude aussi. , la collusion et la malversation.

Et comme les plus gros acteurs avaient un accès illimité au crédit de la banque centrale, leurs paris sont rapidement devenus si risqués et si importants que l’ensemble du système financier est devenu fragile et vulnérable à un effondrement en cascade. Les banques centrales et les trésors publics ont été contraints de renflouer les entreprises criminelles les plus flagrantes et d’ignorer la criminalité des individus dans ces entreprises, institutionnalisant trop gros pour faire faillite, trop gros pour être emprisonnés.

La chose vraiment intéressante ici est que la stabilité de tout système dépend précisément de ce que les banques centrales ont éteint : un marché transparent qui évalue le risque dans les limites des conséquences. Au cours des 13 dernières années, l’invulnérabilité et les récompenses accordées à ceux qui ont emprunté jusqu’à la garde, puis emprunté encore plus et mis tout « l’argent » émis par la banque centrale sur des paris à effet de levier a ruisselé dans la conscience des parieurs de détail, des particuliers, des ménages et des les petits joueurs, oups, je veux dire les investisseurs.

Avec une productivité et des revenus réels stagnants et tous les gains du jeu, la suppression du risque par la banque centrale, affluant vers les 0,1% les plus riches, les roturiers ont maintenant suivi la noblesse dans le casino. La richesse n’est plus perçue comme provenant de la productivité mais de la spéculation et du saut d’une bulle d’actifs à l’autre.

Étant donné que l’augmentation de la productivité ne peut pas être rendue sans risque alors que la spéculation peut apparaître sans risque pendant un certain temps, tout l’argent et le talent ont été investis dans la spéculation. Le monde réel pourrit alors que tout le monde poursuit les incitations que le régime de la banque centrale a créées pour jouer avec le système financier et spéculer aussi sauvagement que possible, car il n’y a plus de risque qu’un actif baisse à nouveau.

Le régime de la banque centrale a incité à la spéculation en récompensant ceux qui ont emprunté et fait levier sur les plus gros paris. Dans le casino de la banque centrale, tous ceux qui parient sur l’expansion des bulles d’actifs vers le ciel sont gagnants. Quiconque prenait des risques réels en investissant dans la production de biens et de services était un perdant.

Je fais souvent référence aux effets de premier ordre et de second ordre, et c’est l’histoire qui sera racontée en 2022 avec des résultats explosifs. Effets de premier ordre : les actions ont des conséquences. Effets de second ordre : ces conséquences ont des conséquences.

Les effets de premier ordre de la suppression des taux et du risque par les banques centrales ont été spectaculairement récompensés : les actifs ont atteint des sommets toujours plus élevés et une quantité suffisante de nouveaux crédits a atteint les masses pour déclencher une orgie de consommation payée non par les revenus et la productivité, mais par la dette. Les entreprises n’ont pas augmenté leur productivité, elles ont emprunté des milliards et racheté leurs propres actions, réduisant ainsi le flottant et générant ainsi des bénéfices par action plus élevés.

