Imaginez si les compagnies pétrolières se réunissaient et acceptaient de facturer aux consommateurs pas moins de 3,50 $ le gallon pour l’essence. Appelons cela un «prix minimum global». Combien de temps – en quelques minutes – pensez-vous qu’il faudrait aux médias pour crier au scandale et au ministère de la Justice pour intenter une action antitrust?

Ces derniers jours, le président Joe Biden et la secrétaire au Trésor Janet Yellen ont approuvé le même concept – tant que les auteurs sont des gouvernements.

Oui, aussi incroyable que cela puisse être pour les petits enfants, les gouvernements et les doubles standards vont de pair comme le beurre d’arachide et la gelée.

Biden et Yellen mènent la charge pour un «impôt minimum global» sur les entreprises. Ils veulent que les gouvernements du monde entier acceptent de facturer aux entreprises pas moins de 15% pour la sagesse et la bienfaisance de l’État. Fini ce truc de concurrence qui pourrait encourager les entreprises à s’installer, disons, en Irlande, où le gouvernement ne leur facture que 12,5%! “Ce n’est pas juste!” crient les «progressistes» anti-concurrence comme Biden et Yellen.

Si des entreprises privées s’entendaient pour fixer un prix minimum pour leurs produits, elles seraient qualifiées de «barons voleurs» et leurs PDG seraient vilipendés devant les comités du Congrès. Ne vous attendez pas à ce que Biden, Yellen et les fixateurs de prix du gouvernement qui approuvent un impôt minimum mondial soient jamais confrontés à une question difficile lors d’une conférence de presse.

À ce jour, les principaux médias ont non seulement gardé le silence sur cette hypocrisie flagrante, mais ils ont également applaudi les fixateurs de prix – ce qui me rappelle ce qu’Adlai Stevenson disait il y a plus d’un demi-siècle: «Le travail du journaliste est de séparer le blé de l’ivraie, puis imprimez l’ivraie.

Pauvre vieux John D. Rockefeller de Standard Oil! Il attrape toujours l’enfer des historiens en fauteuil qui affirment qu’il s’est entendu avec des concurrents pour fixer des prix minimaux pour les produits pétroliers, même si les preuves sont au mieux rares. Contrairement aux gouvernements, Standard facturait de moins en moins pour des produits dont la qualité s’améliorait régulièrement. (Voir mon essai, «Chasse aux sorcières pour les barons voleurs: L’histoire du pétrole standard»).

Dans un éditorial du 27 mai, le Wall Street Journal a souligné que l’Irlande est un superbe exemple de la sagesse de la concurrence fiscale entre les pays. Depuis des décennies maintenant, l’île d’Émeraude, auparavant surimposée, a maintenu son taux d’imposition forfaitaire sur le revenu des entreprises à 12,5%:

L’Irlande en a récolté les fruits. Entre 1986 et 2006, l’économie a atteint près de 140% de la moyenne de l’UE, contre seulement deux tiers. L’emploi a presque doublé pour atteindre deux millions, et l’exode des cerveaux des années 70 et 80 s’est inversé. L’Irlande est devenue une destination pour les capitaux mondiaux.

Si l’Irlande devait adhérer à la proposition d’imposition minimale mondiale de Biden / Yellen, elle devrait imposer une hausse d’impôt de 20%. Son ministre des Finances n’est pas idiot. Il est contre.

Ainsi, la prochaine fois que votre enseignant ou professeur vous dira que se réunir avec vos concurrents pour fixer des prix minimums et réduire la concurrence fait de vous un méchant baron voleur, levez la main et demandez: «Vous voulez dire comme Joe Biden et Janet Yellen?»