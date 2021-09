Ce qui ressort du premier rapport ESG de Farfetch – WWD

Mardi, le détaillant de luxe mondial Farfetch a publié son premier rapport ESG dans un contexte de sensibilisation croissante des investisseurs.

La déclaration de Thomas Berry, directeur des affaires durables chez Farfetch, a planté le décor : « L’industrie de la mode est confrontée à des défis importants. Le changement climatique, l’accélération du commerce électronique, les droits de l’homme et les normes environnementales au sein des chaînes d’approvisionnement, et la nécessité d’augmenter l’utilisation des vêtements existants tout en réduisant les déchets sont tous des problèmes clés pour nous et l’industrie au sens large.

Le programme Positively Farfetch de Farfetch espère « révolutionner l’industrie de la mode pour l’avenir », selon Berry.

Avec quelque 1 300 vendeurs de produits de luxe, 3 millions de consommateurs actifs et une valeur marchande brute déclarée de 3,2 milliards de dollars, Farfetch est une force dans le luxe en ligne et ses mesures visant à mesurer son empreinte sont importantes pour l’industrie au sens large. En mesurant l’impact sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, Farfetch travaille avec la société d’évaluation de la durabilité holistique EcoVadis pour compléter ses évaluations de durabilité, y compris les émissions de portée 1, 2 (directes) et 3 (indirectes).

La société a fait état de progrès dans des domaines clés pour 2020, avec des statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre, les déchets et la consommation d’énergie. Il convient de noter que Farfetch a signalé une réduction de 12% de l’impact carbone grâce aux expéditions et 26% de la conversion d’énergie renouvelable, ainsi que des progrès vers la circularité. Dans son objectif d’être positif pour le climat, l’entreprise s’est alignée sur des objectifs scientifiques pour ses objectifs, mais ne s’est pas formellement engagée à atteindre des objectifs avec des organisations telles que la Science Based Targets Initiative, selon une recherche dans l’annuaire.

Apaisant la demande des consommateurs pour le luxe d’occasion, entre autres demandes, Farfetch a déclaré qu’il augmenterait son offre consciente à 100% d’ici 2030. Le produit conscient est largement défini chez Farfetch enveloppant des produits certifiés, d’occasion ainsi qu’une note élevée sur la plate-forme d’évaluation des consommateurs. Bien sur vous.

L’offre consciente de la société s’élève à 5 % de son GMV total (dernier rapport à 1 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 juin). Environ 1 % de l’offre de produits est considérée comme circulaire, tandis que 0,7 % des produits sur le marché Farfetch sont considérés comme recyclés, recyclés ou d’occasion. Pourtant, des programmes comme Farfetch Donate et Second Life (lancés il y a deux ans) connaissent une croissance rapide. Farfetch Second Life est disponible dans 30 pays en Europe et aux États-Unis, et le nombre d’articles vendus via le service a augmenté de 332% par rapport à 2019.

Faisant partie d’une tendance croissante parmi les entreprises publiques, Farfetch lorgne son leadership. La société a formé un comité ESG l’année dernière et vise à accroître la représentation dans le cadre du Board Challenge, une initiative visant à améliorer la représentation des administrateurs noirs dans les conseils d’administration américains.