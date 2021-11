« Ce qui se passe dans le PP à Madrid est compliqué »

11/03/2021 à 18:27 CET

La situation au PP à Madrid ne connaît pas son meilleur moment, le tandem formé entre Ayuso et Almeida il ne traverse pas son meilleur moment bien qu’Ayuso insiste sur le fait qu’ils ont une « très bonne relation ».

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso a admis ce mercredi que ce qui se passe dans le PP Madrid ces jours-ci est « compliqué », bien qu’il ait souligné qu’il entretenait de « bonnes relations » avec le président du parti, Pablo Casado.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha sido preguntada por la falta de respaldo de ‘Génova’ y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su candidatura a liderar el partido en la région. Ayuso, qui a dû répondre à plus de dix questions sur le sujet, a indiqué, en premier lieu, que chaque fois qu’il s’exprimait depuis le siège de la Présidence de la Communauté, il essaie de « laisser de côté les questions de parti » mais a reconnu que « ce qui se passe n’est pas facile » et que ces « pesent ».

« J’ai une responsabilité de gouvernement qui est avant tout. En fait, rien d’autre ne serait compris. Nous venons de tenir une élection et ils m’ont donné un mandat, avec beaucoup de poids justement pour se concentrer sur la reprise économique de Madrid, » il a souligné.

Malgré ces propos, vous avez indiqué que vous voudriez la situation que l’on vit à la fête « passe bientôt » et qu’ils en sortent « unis, renforcés et concentrés sur ce qui est important, c’est-à-dire Madrid ». « Je ne crains pas de perdre un quelconque pouvoir, ce qui m’inquiète, ce n’est pas de l’exercer pour baisser les impôts, pour améliorer l’économie, c’est-à-dire perdre du temps maintenant que j’ai l’immense chance d’être le président de tous les Madrilènes », a-t-il déclaré. dit. .

Ayuso a maintenu qu’il entretenait de « bonnes relations » avec Casado, qu’ils entretiennent depuis 17 ans. Comme elle l’a insisté, elle souhaite « la normalité, la cohérence et que les choses continuent comme elles ont été jusqu’à présent ». « Nous avons été unis et nous avons obtenu les meilleurs résultats jamais imaginés à Madrid », a-t-il déclaré.

Délais

Le chef de l’exécutif de Madrid a répété que souhaite que le Congrès régional se tienne bientôt « pour éviter plus de confrontation » bien qu’il ait souligné qu’il est « respectueux des délais » et ne sera dans aucun problème de ce type.

« Bien sûr, je pense qu’aller aux urnes rend toujours libre, c’est ce qui m’est arrivé ces deux dernières fois à la tête de la Communauté de Madrid et c’est pourquoi je voudrais poursuivre ce processus », a-t-il souligné, pour ensuite insister sur le fait que « la relation est bonne« Selon lui, le plus difficile quand on vit des moments comme celui-ci, c’est de « penser à la fin » et, dans ce cas, il sait « que l’issue va être bonne ».

Concernant le maire de la capitale, il a insisté sur le fait que « la collaboration et la loyauté entre la Mairie et la Communauté de Madrid sont nécessaires ». « Mon travail avec le maire a été celui d’une complicité et d’un soutien absolus et cela continuera d’être le cas. Dans les moments les plus compliqués, au cours de ces deux dernières années, nous l’avons montré et je sais que nous allons être à la hauteur », a-t-il déclaré. En effet, il a déclaré que lorsqu’ils ont fait les listes pour les élections de 2019, ils n’a pas pensé à des équipes différentes des deux car elles sont « les mêmes », et la séparation a été faite pour une question « procédurale ». « Je sais pourquoi cela finira bien », a-t-il répété.

La présidente madrilène a réitéré qu’elle était « excitée » de faire un pas en avant et a souligné qu’il s’agissait d’un sujet dont on parle depuis « un an et demi ». Il est présenté « pour donner de la cohérence à ce que les électeurs ont choisi, pour normaliser une situation qui se passe dans tout le pays et surtout pour être transparent ».

La position d’Almeida

Le maire de Madrid et porte-parole national du PP, José Luis Martínez-Almeida, a tenu ce mercredi à souligner sa « très bonne » relation avec Ayuso, et en ce qui concerne les fuites qui indiquent une collision entre les deux, il a commenté: « Pour moi, les environnements ne vont ni ne viennent à moi, ce qui me va, ce sont les gens. »

Lors d’une apparition devant les médias après avoir supervisé à Arganzuela l’évolution du programme d’avantage environnemental de substitution, Almeida a exprimé sa surprise devant « l’anxiété » existant dans les médias au sujet de la situation interne du parti, qu’il a refusé de commenter. « Je ne parle pas du congrès de PP de Madrid« , a répondu à plusieurs reprises aux questions insistantes.

Il a souligné, concernant les relations entre la Mairie et la Communauté de Madrid, que lui-même et Ayuso sont conscients que ils doivent « préserver » leur harmonie, car c’est l’une de leurs plus grandes « forces » Stratégies.

« D’un point de vue institutionnel, mais aussi d’un point de vue politique et personnel, je pense que le peuple de Madrid apprécie et apprécie qu’Isabel Díaz Ayuso et moi nous avons une excellente relation, et que notre contact pour traiter les différents problèmes à Madrid et comment les traiter est pratiquement quotidien« , a-t-il souligné.

Vendredi, après avoir rencontré la direction du PP à Madrid, des sources de sa direction provisoire ont admis qu' »un pourcentage important » des personnes présentes au conclave ont exigé que le congrès se tienne le plus tôt possible, comme Ayuso l’a affirmé à plusieurs reprises depuis qu’il a annoncé sa candidature à la tête du parti.

Et bien que plus tard ces mêmes sources aient précisé que les différentes positions sur le congrès étaient équilibrées, plusieurs voix de ceux qui appellent à l’avancement ont réaffirmé qu’il s’agissait de la position d’une « grande majorité ».

La date fait partie des débats ouverts entre le président madrilène, qui cherche à présider le parti, et la direction nationale, qui n’a pas endossé sa candidature et a publiquement opté pour une troisième voie, où ni Ayuso ni l’autre poids lourd, Almeida -qui n’a ni confirmé ni écarté ses aspirations-, ne prennent les rênes de la formation.