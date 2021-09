Ce qui se passe encore en 2021 lors du deuxième événement d’automne d’Apple

Apple a organisé hier son événement “California Streaming” pour dévoiler de nouveaux iPads, la gamme iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7, mais nous n’en avons pas encore fini avec les nouveaux produits pour l’année.



Nous nous attendons à ce qu’un deuxième événement d’automne ait lieu en octobre ou en novembre, et cet événement se concentrera probablement sur les Mac. Ci-dessous, nous avons mis en évidence les produits dont le lancement est encore répandu avant la fin de 2021.

Modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces

Nous sommes en retard pour une actualisation du MacBook Pro 16 pouces, et les rumeurs suggèrent qu’il arrive bientôt. De nombreuses rumeurs ont pointé vers des modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des lunettes plus minces et un design à bords plats qui ne s’écartent pas trop du design actuel.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro retrouveront les ports qui manquaient depuis 2016, dont un emplacement pour carte SD et un port HDMI, qui rejoindront la prise casque et les ports USB-C.



Apple fait un retour à MagSafe, et les nouveaux modèles de MacBook Pro utiliseront des ports “MagSafe” pour le chargement plutôt qu’un câble USB-C. Avant 2016, les modèles MacBook Pro utilisaient un câble ‌MagSafe‌ à dégagement rapide qui empêchait d’endommager l’ordinateur lorsque le cordon était tiré. La technologie ‌MagSafe‌ pourrait apporter des vitesses de charge plus rapides que celles disponibles avec l’USB-C, mais les détails spécifiques ne sont pas encore connus.

En plus de réintroduire des ports, les modèles MacBook Pro devraient supprimer la barre tactile utilisée depuis 2016. Au lieu de cela, Apple prévoit de remplacer la barre tactile par une rangée standard de touches de fonction.

La technologie d’affichage mini-LED est une possibilité, et les nouveaux modèles de MacBook Pro pourraient être les premiers Mac à acquérir une mini-LED, qui a été introduite dans les modèles d’iPad Pro 2021. La technologie ‌Mini-LED‌ permettra une conception plus fine et plus légère, tout en offrant de nombreux avantages de type OLED tels qu’une gamme de couleurs étendue améliorée, un contraste et une plage dynamique élevés, et des noirs plus vrais.

Les rumeurs suggèrent que les modèles MacBook Pro seront équipés d’une puce “M1X” plus rapide et plus puissante qui s’appuie sur la technologie introduite avec le M1. Le M1X pourrait comporter un processeur à 10 cœurs avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie, ainsi que des options GPU à 16 ou 32 cœurs.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient prendre en charge jusqu’à 64 Go de RAM, et les deux peuvent avoir la parité des fonctionnalités en raison des plans d’Apple d’utiliser la même puce M1X pour les tailles 14 et 16 pouces.

Mac mini M1X

Apple travaille sur une version haut de gamme du Mac mini qui présente un design repensé, et Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en août qu’un nouveau mini arriverait dans les « prochains mois ».



Étant donné que la machine devrait utiliser la même puce M1X que celle introduite dans les modèles MacBook Pro, nous pourrions la voir avant la fin de l’année.

Le Mac mini haut de gamme devrait remplacer le ‌Mac mini‌ Intel qu’Apple vend toujours, et il sera probablement proposé aux côtés du M1‌ ‌Mac mini‌ introduit l’année dernière.

AirPod 3

Des rumeurs ont suggéré que les AirPods 3 sont prêts à être lancés, et nous nous attendions à les voir lors de l’événement d’Apple en septembre étant donné leur lien avec les iPhones et l’Apple Watch.



Cela ne s’est pas produit, donc si les AirPod arrivent toujours avant la fin de 2021, nous pourrions les voir présentés lors du deuxième événement d’automne d’Apple.

Les ‌AirPods‌ 3 devraient présenter un design plus proche des ‌AirPods‌ Pro avec des tiges plus courtes et un boîtier de charge repensé, mais ils continueront d’être disponibles à un prix plus abordable et n’auront pas de fonctionnalités haut de gamme comme la suppression active du bruit .

Révélation du casque de réalité mixte ?

En mars, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple annoncerait un casque de réalité mixte lors d’un événement “au cours des prochains mois”. Gurman a déclaré qu’Apple ne voulait pas annoncer un nouveau produit comme le casque lors d’un événement en ligne et viserait un événement en personne, mais cela n’arrivera pas en 2021.



Nous n’avons rien entendu d’autre sur le lancement d’un casque de réalité mixte cette année, il est donc possible qu’Apple ait décidé de ne pas dévoiler le produit jusqu’à ce qu’il puisse effectivement le faire en personne.

Il y a eu des rumeurs sans fin sur le casque AR/VR en préparation, qui est distinct des lunettes Apple qui sont également en développement. Les dernières rumeurs indiquent qu’il ressemblera à un casque Oculus Quest VR, mais avec un design plus élégant et plus léger. Il comportera deux écrans haute résolution ainsi que plusieurs caméras pour suivre les mouvements de la main, de la tête et des yeux.

Le casque se concentrera davantage sur la réalité virtuelle que sur la réalité augmentée, et il ne fonctionnera pas tout seul – il devra être connecté à un iPhone pour la puissance de traitement.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo et des sites comme The Information ont indiqué qu’Apple visait une date de lancement en 2022, nous ne verrons donc peut-être pas de dévoilement cette année car Apple ne peut pas organiser d’événement en personne.

Dans les travaux mais pas encore à venir

Il existe également plusieurs autres appareils en cours de développement, mais pour la plupart, des rumeurs de lancement sont prévues pour 2022 plutôt que 2021. Les produits ci-dessous arrivent, mais nous ne les attendons pas cette année.

Macbook Air – La rumeur veut qu’il ait un mini écran LED, une nouvelle puce de silicium Apple et plusieurs options de couleurs, le rafraîchissement du MacBook Air est attendu en 2022.

ipad air – L’iPad Air de nouvelle génération peut comporter un écran OLED et des fonctionnalités de niveau Pro telles que la connectivité 5G, le LiDAR et de nouveaux appareils photo et haut-parleurs, mais il n’est pas prévu que cela arrive avant 2022.

AirPods Pro – Apple travaille sur une nouvelle version des AirPods Pro avec un design sans tige et une nouvelle puce sans fil, et ceux-ci pourraient arriver en 2022.

iPhone SE – Une nouvelle version de l’iPhone SE est en cours de développement, et des rumeurs circulent pour le premier semestre 2022. Il devrait présenter le même design général, mais avec une puce mise à jour et une connectivité 5G.

iMac plus grand – Il y a un autre iMac en préparation qui a un écran plus grand et une puce de silicium Apple plus rapide, mais on en sait peu à ce sujet et ce n’est pas prévu en 2021.

Mac Pro – Apple développe deux versions du Mac Pro, dont l’une comportera un châssis redessiné et plus petit. Les nouveaux modèles ‌Mac Pro‌ comprendront des options de puces de silicium Apple haut de gamme avec 20 ou 40 cœurs de calcul, composés de 6 ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs haute efficacité. Nous ne savons pas encore quand les nouveaux modèles ‌Mac Pro‌ arriveront.

Spéculation sur la date de l’événement

L’année dernière, Apple a organisé trois événements, un en septembre, un en octobre et un en novembre. La scission de l’année dernière était en grande partie due aux retards de ‌iPhone‌, ce qui ne s’est pas produit cette année, il n’y aura donc peut-être que deux événements d’automne au lieu de trois.

S’il y a un deuxième événement, cela pourrait se produire en octobre ou novembre, mais octobre est peut-être l’objectif le plus probable pour permettre à Apple de se préparer aux soldes des fêtes. Les trois derniers événements d’octobre qui ont eu lieu se sont déroulés aux dates suivantes : jeudi 27 octobre 2016 ; mardi 30 octobre 2018 ; et mardi 13 octobre 2020.

La date de l’événement 2020 a peut-être été une valeur aberrante en raison du plan d’événements d’Apple, donc sur la base des deux événements précédents, nous pourrions voir un événement fin octobre, peut-être vers le 26. Si Apple veut s’aligner sur l’événement 2020, cependant, le 12 octobre est une forte possibilité, et nous ne pouvons pas exclure le 19 octobre ou même des dates en novembre.

Tout cela n’est que spéculation, et nous n’avons pas encore de détails solides sur le moment où le deuxième événement pourrait se produire, mais il semble bien qu’il y en ait un en préparation. Nous devrions en entendre davantage dans les semaines à venir, ce qui nous permettra de préciser une date d’événement possible et d’obtenir des informations plus concrètes sur les produits que nous verrons.