“ Ce qui se passe ”: quand Marvin Gaye a dévoilé un chef-d’œuvre

1971 a marqué le dévoilement de l’un des albums les plus importants de toute décennie. Comprendre le changement sismique dans la carrière de Marvin Gaye Cela a été provoqué par sa nouvelle direction artistique audacieuse sur What’s Going On, cela vaut la peine de revenir au précédent album de Motown.

Ce disque était That’s The Way Love Is, sorti tous les 19 mois plus tôt, à la suite du succès de l’été 1969 de Gaye avec la chanson titre optimiste et confiante. Bien qu’il ait continué à avoir du succès avec plusieurs de ses sorties simples, il y avait des preuves que beaucoup de ses fans n’étaient pas encore en train de faire la transition avec lui vers le marché de l’album. C’est comme ça que l’amour est passé seulement trois semaines sur le tableau d’affichage et a culminé au n ° 189.

Se retirant de la vue alors qu’il était fatigué de ses responsabilités en tant que hitmaker orienté singles pour Motown, le calendrier de sortie de Gaye en 1970 était rempli de compilations. Une collection mettant en valeur ses duos avec Tammi Terrell a été suivie d’une anthologie Super Hits de ses succès en solo. Aucun de ses singles américains cette année-là n’était un crossovers pop majeur, bien qu’il ait atteint le R&B Top 10 avec «The End Of Our Road» et a marqué un succès britannique significatif avec sa version de «Abraham, Martin & John» la même année.

Mais tout comme son compatriote Motown A-lister Stevie Wonder atteignait une nouvelle maturité créative, tout comme Gaye. L’auto-produit What’s Going On était une révélation, mettant en vedette un artiste avec une conscience perspicace et presciente de l’état du monde qui a simultanément élevé son âme unique à un nouveau plateau.

Une période de réexamen

Dans une interview révélatrice avec Disc & Music Echo alors que le nouveau projet émergeait, Gaye a confirmé qu’il avait traversé une période de réévaluation de sa place dans la musique. «Ce n’était pas une grosse tête ou un tempérament capricieux qui m’a empêché de faire des interviews au cours des trois dernières années», a-t-il déclaré. «J’étais terriblement déçu par beaucoup de choses dans la vie et la vie en général et j’ai décidé de prendre le temps d’essayer de faire quelque chose à ce sujet.

«Dans un sens, les rumeurs suggérant que j’avais arrêté étaient vraies; J’avais pris ma retraite, mais seulement du point de vue de l’apparence personnelle. Je l’ai fait parce que je m’étais toujours sentie visible sur scène et que je ne suis pas le genre de personne qui aime être exhibitionniste.

Ecrire, produire, réfléchir

«J’ai passé trois ans à écrire, produire et réfléchir. Réfléchir à la vie et à l’Amérique en particulier – parce que c’est là que je vis – ses injustices, ses maux et ses biens.

Les premiers fruits de cette contemplation sont venus avec la chanson titre de What’s Going On. Il a fait ses débuts en février 1971 à une réponse enthousiaste qui l’a amené au sommet du classement R & B pendant cinq semaines et au n ° 2 de la pop. L’album, dévoilé le 21 mai 1971, a été salué par Billboard comme “un croisement entre Curtis Mayfield et ce vieux sort de Motown, et surpasse tout ce que Gaye a jamais fait.”

What’s Going On est entré très prudemment dans la liste des albums du magazine, au n ° 187. Mais il a continué pour atteindre le n ° 6 et passer un an sur les best-sellers, alimenté par d’autres succès croisés majeurs avec «Mercy Mercy Me (The Ecology)» et “Inner City Blues (Make Me Wanna Holler).”

En moins de 18 mois, le LP s’était vendu à deux millions d’exemplaires, entrant plus tard au Grammy Hall of Fame. Il a atterri au n ° 6 du sondage de Rolling Stone en 2003 auprès de quelque 300 professionnels de la musique pour nommer leurs albums préférés de tous les temps. En mai 2021, Motown et UMe ont monté une gamme de versions pour marquer le 50e anniversaire d’un vrai classique, tout en trois collections numériques honorez également le monument.

“Le matériel est un commentaire social mais il n’y a rien d’extrême là-dessus”, a déclaré Gaye dans cette interview contemporaine. «Je l’ai fait non seulement pour aider l’humanité, mais aussi pour m’aider, et je pense que c’est le cas. Cela m’a donné une certaine paix.

