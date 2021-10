Ce qui se passe sur Internet chaque minute (version 2021) [Infographic]

Dans quelle mesure votre activité en ligne a-t-elle changé au cours des deux dernières années ?

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous passez plus de temps dans les applications sociales alors que vous cherchez à rester connecté, vous dépensez plus d’argent via le commerce électronique, en raison des fermetures et des restrictions de magasins, et vous vous connectez pour travailler à domicile , conduisant à de nouveaux comportements habituels.

Il est difficile de quantifier l’importance de ce changement, mais le dernier graphique « Data Never Sleeps » de Domo donne une idée du temps que les gens passent actuellement sur le Web.

La neuvième version du graphique Data Never Sleeps de Domo intègre une gamme de données de consommation numérique et les présente comme un aperçu de ce qui se passe, collectivement, à chaque minute de chaque jour.

Parmi les notes clés (et encore, ces statistiques se rapportent à ce qui se passe chaque minute) :

Les utilisateurs de YouTube regardent 694 444 heures de vidéo Zoom héberge 856 minutes de webinaires Les utilisateurs de TikTok regardent 167 millions de clips

C’est incroyable de considérer à quel point ces plates-formes sont devenues influentes et percutantes, et lorsque vous prenez du recul et regardez un graphique comme celui-ci, cela ajoute vraiment une autre perspective.

Consultez le tableau « Data Never Sleeps 9.0 » de Domo ci-dessous.