Ce qui s’est mal passé: Apple Watch Series 7 Rumours Edition

À l’approche d’une saison d’automne Apple, l’excitation tourne généralement autour des nouveaux iPhones. Cette année, cependant, l’Apple Watch a volé une partie de la vedette à l’iPhone en raison de rapports, de fuites et de rumeurs suggérant qu’il subirait une refonte importante.



L’une des plus grandes surprises lors de l’événement “California streaming” d’Apple a été la nouvelle Apple Watch, non pas à cause des fonctionnalités ou de la conception qu’elle incluait, mais plutôt à cause des fonctionnalités et des conceptions qu’elle n’avait pas.

Conception à bords plats ? Pas si vite…

Dans les semaines et les mois qui ont précédé l’événement, des rapports crédibles de journalistes et de fuiteurs fiables ont suggéré que la nouvelle Apple Watch arborerait un design à bords plats. La première fois que nous avons entendu parler de la refonte de l’Apple Watch 2021, c’était par l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui a déclaré en septembre 2020, exactement un an avant l’événement “California streaming” d’Apple, que la nouvelle montre recevra une “refonte significative”. ” en 2021 ” au plus tôt “.

Dans les mois qui ont suivi le rapport de Kuo, les rumeurs étaient calmes et périmées concernant l’Apple Watch 2021 alors que l’accent s’est déplacé vers des produits plus immédiats sortis tout au long de 2020. La deuxième fois que nous avons entendu et vu la refonte présumée de l’Apple Watch provenait du leaker Apple Jon Prosser. , qui a partagé en mai des rendus représentant une Apple Watch avec des bords entièrement plats, similaires à ceux de l’‌iPhone‌ et de l’iPad.



Dans la vidéo partageant les rendus, Prosser a noté que les rendus, selon lui, présentaient l’Apple Watch Series 7, étant donné que Kuo avait précédemment mentionné une refonte importante. Prosser, à l’époque, cependant, ne pouvait pas étiqueter avec confiance le design qu’il avait divulgué comme la prochaine Apple Watch, mais il est devenu de plus en plus confiant de le faire au fil des semaines et des mois.



Peu de temps après, en juin, Mark Gurman de Bloomberg a signalé plusieurs aspects de la « Apple Watch Series 7 » qui se sont avérés exacts. Dans son premier rapport pour la nouvelle montre, Gurman a noté qu’elle aurait un écran plus grand avec des lunettes plus fines, une nouvelle technique de stratification et un processeur plus rapide. Gurman a souligné que la série 7 inclurait des capacités ultra large bande mises à jour, mais cela ne semble pas être le cas maintenant.

Dans des rapports et des bulletins d’information ultérieurs, Gurman a signalé que l’Apple Watch Series 7‌ présenterait des bords plats, corroborant les rendus précédemment présentés par Prosser. Gurman, cependant, a déclaré avec précision que la série 7 serait équipée de nouveaux cadrans, bracelets et comporterait beaucoup plus de pixels avec un affichage repensé.

Une mauvaise communication est-elle à blâmer ?



Étant donné que Kuo, Mark Gurman de Bloomberg et le leaker ‌Jon Prosser‌, les sources les plus réputées pour les plans de produits inédits d’Apple, ont tous signalé une Apple Watch à bords plats, il est difficile de contester son existence dans les murs des laboratoires et des bureaux d’Apple.

L’Apple Watch est un produit qui suscite de nombreuses rumeurs et rapports, ciblant spécifiquement les futures capacités de santé. Des rapports récents suggèrent que l’Apple Watch de l’année prochaine, la série 8, comportera des capteurs et des fonctionnalités de santé plus puissants. Nos attentes et les rapports d’une conception à bords plats ont peut-être simplement été attribués à tort à la série 7, alors que les plans d’Apple pour une refonte complète visaient depuis 2022.

Apple est une entreprise qui s’appuie sur des améliorations itératives annuelles, s’appuyant sur des fonctionnalités pour obtenir un produit encore plus complet, et c’est particulièrement le cas pour l’Apple Watch. Avec la série 7, Apple ajoute un écran plus grand, une durée de vie de la batterie et une efficacité énergétique améliorées, et améliore l’expérience de watchOS 8. En utilisant ces mises à niveau, la société est en outre prête à lancer une refonte de l’Apple Watch l’année prochaine, avec des -bords et capteurs de santé avancés.

Alternativement, mais très peu probable, Apple a apporté des modifications de conception de dernière minute à l’Apple Watch en raison de problèmes de production. Deux semaines avant l’annonce de la série 7, un rapport révélait qu’Apple et ses fournisseurs avaient du mal à atteindre des niveaux de qualité “satisfaisants” de l’appareil lors de la production “à petite échelle”.

Alors que certains peuvent spéculer sur la possibilité que, couplée à la faible empreinte de l’Apple Watch et aux rumeurs de bords plats, Apple a dû soudainement apporter des modifications de conception de dernière minute, il convient de noter qu’Apple planifie et teste les produits des mois, voire des années à l’avance, donc il serait certainement sans précédent et presque impossible pour l’entreprise d’avoir modifié ses plans à une date aussi tardive.

Une chose, cependant, est sûre, que des modifications de conception de dernière minute aient été apportées ou non à la série 7, c’est qu’il s’agit d’une version particulière. Par exemple, sur le site Web d’Apple, la société ne propose pas de spécifications pour la nouvelle montre, ne laissant que du matériel marketing vantant le nouvel écran plus grand et les fonctionnalités de ‌watchOS 8‌.

Le plus frappant est le manque d’informations concernant la disponibilité et les prix de l’Apple Watch Series 7‌. Apple déclare seulement qu’il arrivera plus tard cet automne, ce qui laisse la porte ouverte à une sortie aussi tard qu’en novembre, et le manque d’informations concernant les prix au-delà du prix de départ de 399 $.

Conclusion

Bien sûr, nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s’est passé et si Apple a apporté des modifications de conception de dernière minute, ou si toutes les rumeurs et tous les rapports précédents étaient simplement destinés à la série 8, plutôt qu’à la série 7. Comme indiqué ci-dessus, Apple n’a fourni aucune date de disponibilité ou de prix pour la Apple Watch Series 7‌ et pourrait le faire lors de son deuxième événement supposé pour l’automne, qui devrait maintenant faire la une des nouveaux Mac en silicium d’Apple.