Ce qui s’est passé entre eux

Les fans de Bachelor en apprennent davantage sur ce qui s’est passé entre Chase Rice et Victoria Fuller. PEOPLE rapporte que Rice est “vraiment énervé” par son apparition dans la série et par la façon dont il pense que la production a dépeint sa relation avec Victoria Fuller.

Rice, 34 ans, a parlé de l’épisode lors d’un épisode de Fitz in the Morning le lundi 31 août, expliquant que lui et Fuller avaient passé une nuit ensemble. Il prétend qu’il avait l’impression qu’il était dans l’émission pour promouvoir sa musique. “Nous avons passé une nuit ensemble à Charlotte, c’est une fille cool, d’après ce que je sais d’elle”, a-t-il déclaré lors de l’interview. “Vous savez, je n’ai eu aucun problème avec elle. Je n’ai eu aucun problème avec lui. Vous savez, je savais qu’elle allait dans la série.”

Dans un épisode, Peter Weber surprend Fuller avec un concert pendant leur rendez-vous. Elle dit plus tard à Webster qu’elle est “sortie” avec Rice, lui disant “Je ne peux pas faire ça” avant de s’éloigner. Rice dit qu’il était “toujours surpris” lorsque Weber et Fuller sont allés à ce rendez-vous. “J’ai été assez surpris”, insiste-t-il. “Alors j’ai dit à mon manager et à mon publiciste, ils étaient comme, ‘ne t’inquiète même pas pour ça (ajoutant qu’il a dit à son équipe qu’il hésitait à participer à l’émission). Il dit qu’on lui a dit: ‘Ils n’y vont pas te faire ça, c’est une étrange coïncidence, mais ils ne vont pas – il n’y a aucun moyen qu’ils te fassent ça. Ils n’ont jamais fait venir quelqu’un d’autre comme ça, a surpris l’invité de la série. “

Mais Rice dit qu’il a été pris de court lorsqu’il s’est retrouvé face à face avec Fuller, en disant: “Donc, le fait qu’ils m’aient fait ça, c’est exagéré, c’est inutile, je ne m’y attendais pas. Mais au en fin de compte, c’est arrivé. Je ne sais pas si ce sont les producteurs ou s’ils ont juste eu de la chance. Je sais ce que je pense, mais je laisserai tout le monde découvrir ce qu’ils pensent”, a-t-il déclaré. Selon Rice, il avait l’impression qu’elle était dans la série pour promouvoir son single “Lonely If You Are” et “Eyes on You””, a-t-il déclaré, “et je ne voulais absolument rien – s’il y a quelque chose que j’ai toujours voulu, c’est n’avoir rien à voir avec le drame de cette série.”

Il dit maintenant qu’il n’y a aucune chance qu’il apparaisse dans les prochains spéciaux Bachelor après avoir été amené à croire à un mensonge. “Je le ferais pour un milliard de dollars”, a-t-il plaisanté. “Premièrement, je ne cherche pas l’amour en ce moment. Je ne le veux même pas pour le moment, pour ma vie personnelle. Alors pourquoi ferais-je ça? Deuxièmement, je ne veux pas mettre dans qui je suis les mains de quelqu’un d’autre, qui serait un producteur, ce que j’ai fait avant. Je l’ai fait avec Survivor, et j’ai appris que c’est comme ça que ça se passe. Vous mettez qui vous êtes et comment ils vous font ressembler entre les mains de quelqu’un d’autre. “

Il a également déclaré à la publication que lors de son apparition dans l’émission, il avait appris que Fuller était impliqué “une activité parascolaire à laquelle je ne m’attendais pas”. Pourtant, il dit qu’il a beaucoup appris et que cela a inspiré de nouvelles musiques qui seront disponibles en janvier.